Тур: 2. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
2:0
Первый тайм: 41'
0'
15' Желтая карточкаМухайм Миро
1:0
33' ГолПоульсен Юссуф
2:0
36' ГолПоульсен Юссуф
39' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
41' Желтая карточкаМефферт Йонас
Ход матча
15'
33'
36'
2:0
41'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
21
Бласвих
Янис
37
Диалло
Абду
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
РБ Лейпциг
Гамбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|3
|1.5
|Андре Силва
|2
|1
|Форсберг Эмиль
|1
|0.5
|Нкунку Кристофер
|1
|0.5
|Ольмо Дани
|1
|0.5
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Шонлау Себастьян
|1
|0.5
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухайм Миро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1
РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1
Гамбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0
Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1
Будет доступно позже.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|РБ Лейпциг
|Андре Силва
|2 (1)
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Майнц
|Аарон Мартин
|1
|Вальдхоф
|Ридель Юлиан
|1
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Гамбург
Исход игры
РБ Лейпциг
95% (115)
Ничья
4.1% (5)
Гамбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.38% (77)
Меньше
33.62% (39)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
40.5% (49)
2:0 РБ Лейпциг
22.3% (27)
3:1 РБ Лейпциг
19.8% (24)
1:0 РБ Лейпциг
5.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (5)
4:1 РБ Лейпциг
1.7% (2)
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