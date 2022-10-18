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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Штуттгартер Киккерс
0:2
Первый тайм: 42'
Айнтрахт Фр

Ход матча

11'
0:1
Коло-Муани Рандаль
(Борре Рафаэль)
18'
0:2
Смолчич Хрвое
(Гётце Марио)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 118
Штуттгартер Киккерс 7.6% (9)
X 2.5% (3)
Айнтрахт Фр 89.8% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгартер Киккерс
Ничья
Айнтрахт Фр
30.00
9.40
20.00
Все Коэффициенты
21
Кастеллуччи
Рамон
25
Paul
Polauke
4
Denis
Zagaria
18
Niklas
Kolbe
3
David
Kammerbauer
8
Luigi
Campagna
10
DICKLHUBER
KEVIN
15
Nico
Blank
28
Lukas
Kiefer
17
Konrad
Riehle
22
David
Braig
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
5
Смолчич
Хрвое
26
Эбимбе
Эрик
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
19
Борре
Рафаэль
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Штуттгартер Киккерс
4-1-4-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгартер Киккерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Braig 1 0.5
Denis Zagaria 1 0.5
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 2 1
Аларио Лукас 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Линдстрём Йеспер 1 0.5
Смолчич Хрвое 1 0.5
Гётце Марио 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгартер Киккерс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Гёппингер - Штуттгартер Киккерс 0:1 Штуттгартер Киккерс - Рилазинген-Арлен 1:0 Оффенбургер - Штуттгартер Киккерс 0:6 Штуттгартер Киккерс - Некарсульм Спорт Юнион 5:1
Холленбах - Штуттгартер Киккерс 1:5 Штуттгартер Киккерс - ATSV Mutschelbach 3:0 Равенсбург - Штуттгартер Киккерс 2:0 Штуттгартер Киккерс - Оберахерн 6:1 Форцхайм - Штуттгартер Киккерс 0:5 Штуттгартер Киккерс - Бакнанг 1:1 Биссинген - Штуттгартер Киккерс 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ноттинген 1:1 FC Holzhausen - Штуттгартер Киккерс 0:4 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Фрайбург-2 - Штуттгартер Киккерс 0:3 Айнтрахт Трир - Штуттгартер Киккерс 1:1 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Штадталлендорф 3:0 Дорфмеркинген - Штуттгартер Киккерс 1:3 Штуттгартер Киккерс - Оберахерн 2:0 Ноттинген - Штуттгартер Киккерс 0:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
РБ Лейпциг Андре Силва 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Майнц Аарон Мартин 1
Вальдхоф Ридель Юлиан 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazi-Stadion auf der Waldau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Штуттгартер Киккерс 7.6% (9)
X 2.5% (3)
Айнтрахт Фр 89.8% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгартер Киккерс
Ничья
Айнтрахт Фр
30.00
9.40
20.00
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Где смотреть матч Штуттгартер Киккерс 0:2 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Штуттгартер Киккерс 0:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Штуттгартер Киккерс
7.6% (9)
Ничья
2.5% (3)
Айнтрахт Фр
89.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
48.28% (56)
Нет
51.72% (60)
Популярный счёт
0:2 Айнтрахт Фр
25.4% (30)
1:2 Айнтрахт Фр
22.9% (27)
0:3 Айнтрахт Фр
14.4% (17)
1:3 Айнтрахт Фр
13.6% (16)
0:1 Айнтрахт Фр
7.6% (9)
2:1 Штуттгартер Киккерс
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:4 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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