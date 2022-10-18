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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Штуттгартер Киккерс
0:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
11' Гол
Коло-Муани Рандаль
0:2
18' Гол
Смолчич Хрвое
63' Желтая карточка
Luigi Campagna
88' Желтая карточка
Смолчич Хрвое
90' Желтая карточка
David Kammerbauer
90'+3

Ход матча

11'
0:1
Коло-Муани Рандаль
(Борре Рафаэль)
18'
0:2
Смолчич Хрвое
(Гётце Марио)
61'
 
Алиду Фариде
Эбимбе Эрик
61'
 
Аларио Лукас
Коло-Муани Рандаль
63'
Luigi Campagna
 
68'
Malte Moos
Paul Polauke
 
69'
Flamur Berisha
Luigi Campagna
 
79'
Halim Eroglu
Konrad Riehle
 
79'
 
Камада Даити
Роде Себастьян
80'
 
Пеллегрини Лука
Ленц Кристофер
82'
Markus Obernosterer
Lukas Kiefer
 
82'
Loris Maier
David Braig
 
88'
 
Смолчич Хрвое
90'
David Kammerbauer
 
90'
 
Вениг Марсель
Гётце Марио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 118
Штуттгартер Киккерс 7.6% (9)
X 2.5% (3)
Айнтрахт Фр 89.8% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кастеллуччи
Рамон
25
Paul
Polauke
4
Denis
Zagaria
18
Niklas
Kolbe
3
David
Kammerbauer
8
Luigi
Campagna
10
DICKLHUBER
KEVIN
15
Nico
Blank
28
Lukas
Kiefer
17
Konrad
Riehle
22
David
Braig
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
5
Смолчич
Хрвое
26
Эбимбе
Эрик
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
19
Борре
Рафаэль
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Штуттгартер Киккерс
4-1-4-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгартер Киккерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Braig 1 0.5
Denis Zagaria 1 0.5
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 2 1
Аларио Лукас 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Линдстрём Йеспер 1 0.5
Смолчич Хрвое 1 0.5
Гётце Марио 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Штуттгартер Киккерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luigi Campagna 1 0
David Kammerbauer 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смолчич Хрвое 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгартер Киккерс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Гёппингер - Штуттгартер Киккерс 0:1 Штуттгартер Киккерс - Рилазинген-Арлен 1:0 Оффенбургер - Штуттгартер Киккерс 0:6 Штуттгартер Киккерс - Некарсульм Спорт Юнион 5:1
Холленбах - Штуттгартер Киккерс 1:5 Штуттгартер Киккерс - ATSV Mutschelbach 3:0 Равенсбург - Штуттгартер Киккерс 2:0 Штуттгартер Киккерс - Оберахерн 6:1 Форцхайм - Штуттгартер Киккерс 0:5 Штуттгартер Киккерс - Бакнанг 1:1 Биссинген - Штуттгартер Киккерс 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ноттинген 1:1 FC Holzhausen - Штуттгартер Киккерс 0:4 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Фрайбург-2 - Штуттгартер Киккерс 0:3 Айнтрахт Трир - Штуттгартер Киккерс 1:1 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Штадталлендорф 3:0 Дорфмеркинген - Штуттгартер Киккерс 1:3 Штуттгартер Киккерс - Оберахерн 2:0 Ноттинген - Штуттгартер Киккерс 0:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
РБ Лейпциг Андре Силва 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Майнц Аарон Мартин 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Смолчич Хрвое бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazi-Stadion auf der Waldau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Штуттгартер Киккерс 7.6% (9)
    X 2.5% (3)
    Айнтрахт Фр 89.8% (106)
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    Прогнозы на матч Штуттгартер Киккерс 0:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Штуттгартер Киккерс
    7.6% (9)
    Ничья
    2.5% (3)
    Айнтрахт Фр
    89.8% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (56)
    Нет
    51.72% (60)
    Популярный счёт
    0:2 Айнтрахт Фр
    25.4% (30)
    1:2 Айнтрахт Фр
    22.9% (27)
    0:3 Айнтрахт Фр
    14.4% (17)
    1:3 Айнтрахт Фр
    13.6% (16)
    0:1 Айнтрахт Фр
    7.6% (9)
    2:1 Штуттгартер Киккерс
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:4 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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