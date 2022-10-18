Тур: 2. Стадион: Гази-Штадион Вальдау.
0:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолКоло-Муани Рандаль
0:2
18' ГолСмолчич Хрвое
63' Желтая карточкаLuigi Campagna
88' Желтая карточкаСмолчич Хрвое
90' Желтая карточкаDavid Kammerbauer
90'+3
Ход матча
11'
18'
0:2
63'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
25
Paul
Polauke
18
Niklas
Kolbe
15
Nico
Blank
28
Lukas
Kiefer
22
David
Braig
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Paul PolaukeЗащитник
- Защитник
-
18 Niklas KolbeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Nico BlankПолузащитник
-
28 Lukas KieferПолузащитник
- Полузащитник
-
22 David BraigНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
34 Halim Eroglu
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Unal
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгартер Киккерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Braig
|1
|0.5
|Denis Zagaria
|1
|0.5
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|2
|1
|Аларио Лукас
|1
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.5
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.5
|Смолчич Хрвое
|1
|0.5
|Гётце Марио
|0
|0
|Борре Рафаэль
|0
|0
Карточки
Штуттгартер Киккерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luigi Campagna
|1
|0
|David Kammerbauer
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смолчич Хрвое
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгартер Киккерс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Гёппингер - Штуттгартер Киккерс 0:1 Штуттгартер Киккерс - Рилазинген-Арлен 1:0 Оффенбургер - Штуттгартер Киккерс 0:6 Штуттгартер Киккерс - Некарсульм Спорт Юнион 5:1
Холленбах - Штуттгартер Киккерс 1:5 Штуттгартер Киккерс - ATSV Mutschelbach 3:0 Равенсбург - Штуттгартер Киккерс 2:0 Штуттгартер Киккерс - Оберахерн 6:1 Форцхайм - Штуттгартер Киккерс 0:5 Штуттгартер Киккерс - Бакнанг 1:1 Биссинген - Штуттгартер Киккерс 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ноттинген 1:1 FC Holzhausen - Штуттгартер Киккерс 0:4 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Фрайбург-2 - Штуттгартер Киккерс 0:3 Айнтрахт Трир - Штуттгартер Киккерс 1:1 Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Штадталлендорф 3:0 Дорфмеркинген - Штуттгартер Киккерс 1:3 Штуттгартер Киккерс - Оберахерн 2:0 Ноттинген - Штуттгартер Киккерс 0:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1
Будет доступно позже.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|РБ Лейпциг
|Андре Силва
|2 (1)
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
|Майнц
|Аарон Мартин
|1
Прогнозы на матч Штуттгартер Киккерс 0:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Штуттгартер Киккерс
7.6% (9)
Ничья
2.5% (3)
Айнтрахт Фр
89.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
48.28% (56)
Нет
51.72% (60)
Популярный счёт
0:2 Айнтрахт Фр
25.4% (30)
1:2 Айнтрахт Фр
22.9% (27)
0:3 Айнтрахт Фр
14.4% (17)
1:3 Айнтрахт Фр
13.6% (16)
0:1 Айнтрахт Фр
7.6% (9)
2:1 Штуттгартер Киккерс
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:4 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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