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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 11'
Кортрейк
0'
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Кортрейк
4.10
4.45
4.80
Все Коэффициенты
1
Патрон
Пьер
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
12
Кайембе
Йорис
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
31
Илич
Марко
6
Сич
Алексей
4
Ватанабэ
Цуёси
44
Сильва
Жоао
30
Д'Эне
Кристоф
12
Кейта
Хабиб
32
Танака
Сатоси
26
Вандандриш
Кевин
22
Ламкель
Зе
Дидье
17
Гейе
Папе
Хабиб
9
Billel
Messaoudi
Шарлеруа
3-4-2-1
Кортрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Кортрейк

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

31 матч

38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:2
ТМК
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ТМС
0:4
ТМС
1:1
ПДА
1:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 3 0.23
Хейманс Дан 2 0.15
Anass Zaroury 2 0.15
Нкуба Кен 1 0.08
Зоргане Адем 1 0.08
Мбенза Исаак 1 0.08
Кайембе Йорис 1 0.08
Голизадех Али 1 0.08
Jackson Tchatchoua 1 0.08
Бессиль Лоик 1 0.08
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.08
Баджи Юссуф 1 0.08
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.08
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 4 0.31
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.08
Авенатти Фелипе 1 0.08
Гейе Папе Хабиб 1 0.08
Мбайо Дилан 1 0.08
Ватанабэ Цуёси 1 0.08
Кейта Хабиб 1 0.08
Д'Эне Кристоф 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 4 0
Нкуба Кен 3 0
Зоргане Адем 1 1
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Мориока Риота 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Nadir Benbouali 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Дессолей Дорьян 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Сильва Жоао 1 0
Бруно Массимо 1 0
Илич Марко 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
7
39%
1
10%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
4
22%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3
Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1
Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 12 10 1 1 27 - 11 31
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Брюгге 12 8 1 3 23 - 12 25
4. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 16 25
5. АХ Лёвен 1:0 13 7 2 4 22 - 19 23
6. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
7. Гент 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
9. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
10. Шарлеруа 0:0 13 5 1 7 17 - 19 16
11. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
12. Серкль Брюгге 12 3 3 6 15 - 21 12
13. Остенде 12 3 2 7 13 - 22 11
14. Мехелен 12 3 2 7 17 - 24 11
15. Кортрейк 0:0 13 3 2 8 10 - 21 11
16. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
17. Эйпен 0:1 13 3 0 10 10 - 26 9
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. АХ Лёвен 1:0 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
13. Шарлеруа 0:0 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Кортрейк 0:0 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
17. Эйпен 0:1 7 1 0 6 4 - 13 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. АХ Лёвен 1:0 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
4. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
5. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
6. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 0:0 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Кортрейк 0:0 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Эйпен 0:1 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
14. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Генк Артеага Херардо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Кортрейк
4.10
4.45
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 0:0 Кортрейк онлайн

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