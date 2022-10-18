Тур: 13. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0'
18
Хейманс
Дан
31
Илич
Марко
44
Сильва
Жоао
12
Кейта
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенНападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Энен ДавидПолузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Luca Foubert
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
История личных встреч
Шарлеруа
Кортрейк
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
31 матч
38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|3
|0.23
|Хейманс Дан
|2
|0.15
|Anass Zaroury
|2
|0.15
|Нкуба Кен
|1
|0.08
|Зоргане Адем
|1
|0.08
|Мбенза Исаак
|1
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.08
|Голизадех Али
|1
|0.08
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.08
|Бессиль Лоик
|1
|0.08
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0.08
|Баджи Юссуф
|1
|0.08
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.08
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|4
|0.31
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.08
|Авенатти Фелипе
|1
|0.08
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.08
|Мбайо Дилан
|1
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.08
|Кейта Хабиб
|1
|0.08
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|4
|0
|Нкуба Кен
|3
|0
|Зоргане Адем
|1
|1
|Багер Йонас
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Мориока Риота
|1
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Дессолей Дорьян
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Сильва Жоао
|1
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
7
39%
1
10%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3
Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1
Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|10
|1
|1
|27 - 11
|31
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Брюгге
|12
|8
|1
|3
|23 - 12
|25
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|5.
|АХ Лёвен
|1:0
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|6.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Андерлехт
|12
|5
|1
|6
|19 - 13
|16
|10.
|Шарлеруа
|0:0
|13
|5
|1
|7
|17 - 19
|16
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|14.
|Мехелен
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Кортрейк
|0:0
|13
|3
|2
|8
|10 - 21
|11
|16.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|17.
|Эйпен
|0:1
|13
|3
|0
|10
|10 - 26
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|АХ Лёвен
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|Шарлеруа
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Кортрейк
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|17.
|Эйпен
|0:1
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|АХ Лёвен
|1:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|5.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|0:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Кортрейк
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Эйпен
|0:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|14.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Генк
|Артеага Херардо
|5