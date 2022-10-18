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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Эйпен
4:2
Конец матча
АХ Лёвен
0'
0:1
8' Гол
Гонсалес Марио
13' Желтая карточка
Патрис Луи
1:1
24' Гол
Чарльз-Кук Риган
26' Желтая карточка
Rune Paeshuyse
1:2
27' Пенальти
Гонсалес Марио
2:2
45' Пенальти
Петерс Стеф
58' Желтая карточка
Чарльз-Кук Риган
2:2
61' Не забитый пенальти
Гонсалес Марио
3:2
75' Гол
Gary Magnee
83' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
4:2
86' Гол
Н'Дри Конан
90' Желтая карточка
Мендиль Хамза
90'+4
1
Мозер
Леннарт
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
10
Чарльз-Кук
Риган
17
Битумазала
Натан
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
13
Кийине
Софиан
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
Эйпен
3-5-2
АХ Лёвен
4-4-1-1

История личных встреч

Эйпен
АХ Лёвен

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
1:4
ПДА
3:3
ПДА
1:1
ТМК
2:2
ТМК
0:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:1
БВЛ
1:1
БВЛ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 3 0.23
Gary Magnee 3 0.23
Чарльз-Кук Риган 2 0.15
Превляк Смаил 2 0.15
Петерс Стеф 2 (2) 0.15
Нуху Айзек 1 0.08
Ламбер Борис 1 0.08
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 8 (1) 0.62
Мертенс Матье 3 0.23
Аль-Тамари Мусса 3 0.23
Торстейнссон Йон 3 0.23
Nachon Nsingi 2 0.15
Патрис Луи 1 0.08
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.08
Кийине Софиан 1 0.08
Де Норре Каспер 1 0.08
Малинов Кристиян 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 4 1
Мубарак Вакасо 3 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Gary Magnee 2 1
Джегго Джеймс 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Ламбер Борис 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Нуху Айзек 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 4 0
Мертенс Матье 3 0
Мендиль Хамза 3 0
Торстейнссон Йон 3 0
Патрис Луи 3 0
Nachon Nsingi 1 1
Уэдраого Дилан 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Рикка Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
3
43%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
15%
3
30%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
4
36%
6
27%
76-90

Пропущено

24
18
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
21%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
21%
5
28%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
6
25%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0
АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 12 10 1 1 27 - 11 31
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Брюгге 12 8 1 3 23 - 12 25
4. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 16 25
5. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
6. Гент 12 6 2 4 23 - 14 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
9. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
10. Шарлеруа 13 5 1 7 19 - 21 16
11. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
12. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
13. Серкль Брюгге 12 3 3 6 15 - 21 12
14. Остенде 12 3 2 7 13 - 22 11
15. Мехелен 12 3 2 7 17 - 24 11
16. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
17. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
13. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
14. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
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Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 5
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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