Тур: 13. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
0:1
8' ГолГонсалес Марио
13' Желтая карточкаПатрис Луи
1:1
24' ГолЧарльз-Кук Риган
26' Желтая карточкаRune Paeshuyse
1:2
27' ПенальтиГонсалес Марио
2:2
45' ПенальтиПетерс Стеф
58' Желтая карточкаЧарльз-Кук Риган
2:2
61' Не забитый пенальтиГонсалес Марио
3:2
75' ГолGary Magnee
83' Желтая карточкаМубарак Вакасо
4:2
86' ГолН'Дри Конан
90' Желтая карточкаМендиль Хамза
90'+4
Ход матча
8'
0:1
13'
24'
1:1
26'
27'
1:2
45'
2:2
46'
58'
61'
2:2
75'
3:2
83'
86'
4:2
90'
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Эйпен
АХ Лёвен
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|3
|0.23
|Gary Magnee
|3
|0.23
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.15
|Превляк Смаил
|2
|0.15
|Петерс Стеф
|2 (2)
|0.15
|Нуху Айзек
|1
|0.08
|Ламбер Борис
|1
|0.08
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|8 (1)
|0.62
|Мертенс Матье
|3
|0.23
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.23
|Торстейнссон Йон
|3
|0.23
|Nachon Nsingi
|2
|0.15
|Патрис Луи
|1
|0.08
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.08
|Кийине Софиан
|1
|0.08
|Де Норре Каспер
|1
|0.08
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|4
|1
|Мубарак Вакасо
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Gary Magnee
|2
|1
|Джегго Джеймс
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|4
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Мендиль Хамза
|3
|0
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|Патрис Луи
|3
|0
|Nachon Nsingi
|1
|1
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
3
43%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
15%
3
30%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
4
36%
6
27%
76-90
Пропущено
24
18
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
21%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
21%
5
28%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
6
25%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0
АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|10
|1
|1
|27 - 11
|31
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Брюгге
|12
|8
|1
|3
|23 - 12
|25
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|5.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|6.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Андерлехт
|12
|5
|1
|6
|19 - 13
|16
|10.
|Шарлеруа
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|16
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|13.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|14.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|15.
|Мехелен
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|14.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|5