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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Серен Юнайтед
0:1
Второй тайм: 90+'
Серкль Брюгге
0'
18' Желтая карточка
Деман Оливье
0:1
25' Гол
Попович Борис
43' Желтая карточка
Самбу Марсони
48' Желтая карточка
Мбоу Мамаду
64' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
79' Желтая карточка
Сомерс Тибо
1
Галье
Тимоти
2
Силла
Абдулайе
99
Мбоу
Мамаду
17
Тремуле
Сандро
21
Самбу
Марсони
15
Сами
Лахссаини
6
Кахбах
Матье
18
Поати
Морган
27
Сиссоко
Самбу
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
36
Уэда
Аясе
Серен Юнайтед
3-4-3
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Серкль Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:1
ВД
4:0
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 (3) 0.46
Бернье Антуан 3 0.23
Поати Морган 1 0.08
Сиссоко Самбу 1 0.08
Мбоу Мамаду 1 0.08
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 0.38
Хотич Дино 3 (1) 0.23
Уэда Аясе 3 0.23
Деман Оливье 1 0.08
Гбоо Янн 1 0.08
Сомерс Тибо 1 0.08
Попович Борис 1 0.08
Торрес Луи 1 0.08
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Абдулайе 4 1
Сиссоко Самбу 4 0
Элисор Симон 3 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Абанда Леруа 2 0
Самбу Марсони 2 0
Тремуле Сандро 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Мбоу Мамаду 1 0
Кахбах Матье 1 0
Гийом Валентин 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Марселен Жан 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Деман Оливье 2 0
Декостере Роббе 2 0
Хотич Дино 1 0
Даланн Йеспер 1 0
Уэда Аясе 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

12
6
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
5
42%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6:1 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Брюгге 12 8 1 3 23 - 12 25
4. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 16 25
5. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
6. Гент 12 6 2 4 23 - 14 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 1:6 13 6 1 6 23 - 26 19
9. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
10. Шарлеруа 13 5 1 7 19 - 21 16
11. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
12. Серкль Брюгге 1:0 13 4 3 6 16 - 21 15
13. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
14. Остенде 12 3 2 7 13 - 22 11
15. Мехелен 12 3 2 7 17 - 24 11
16. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
17. Серен Юнайтед 0:1 13 3 2 8 13 - 22 11
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6:1 7 6 1 0 18 - 6 19
2. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
3. Вестерло 1:6 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 1:0 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 0:1 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6:1 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Серен Юнайтед 0:1 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Вестерло 1:6 7 2 0 5 11 - 20 6
14. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Серкль Брюгге 1:0 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    Самбу Марсони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Boris Popovic бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      18'
      Деман Оливье получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Серен Юнайтед
    Ничья
    Серкль Брюгге
    36.00
    5.30
    2.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:1 Серкль Брюгге онлайн

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