Тур: 13. Стадион: Stade du Pairay.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
18' Желтая карточкаДеман Оливье
0:1
25' ГолПопович Борис
43' Желтая карточкаСамбу Марсони
48' Желтая карточкаМбоу Мамаду
64' Желтая карточкаВанхутт Шарль
79' Желтая карточкаСомерс Тибо
Ход матча
18'
25'
0:1
43'
48'
64'
70'
79'
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женешам Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Серен Юнайтед
Серкль Брюгге
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6 (3)
|0.46
|Бернье Антуан
|3
|0.23
|Поати Морган
|1
|0.08
|Сиссоко Самбу
|1
|0.08
|Мбоу Мамаду
|1
|0.08
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.38
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.23
|Уэда Аясе
|3
|0.23
|Деман Оливье
|1
|0.08
|Гбоо Янн
|1
|0.08
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|Попович Борис
|1
|0.08
|Торрес Луи
|1
|0.08
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Абдулайе
|4
|1
|Сиссоко Самбу
|4
|0
|Элисор Симон
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Мбоу Мамаду
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Марселен Жан
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
12
6
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
5
42%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6:1
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Брюгге
|12
|8
|1
|3
|23 - 12
|25
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|5.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|6.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|1:6
|13
|6
|1
|6
|23 - 26
|19
|9.
|Андерлехт
|12
|5
|1
|6
|19 - 13
|16
|10.
|Шарлеруа
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|16
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|1:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|14.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|15.
|Мехелен
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Серен Юнайтед
|0:1
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6:1
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Вестерло
|1:6
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|1:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|0:1
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6:1
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|0:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Вестерло
|1:6
|7
|2
|0
|5
|11 - 20
|6
|14.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Серкль Брюгге
|1:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|5