Тур: 13. Стадион: Stade du Pairay.
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаДеман Оливье
0:1
25' ГолПопович Борис
43' Желтая карточкаСамбу Марсони
48' Желтая карточкаМбоу Мамаду
64' Желтая карточкаВанхутт Шарль
78' Желтая карточкаСомерс Тибо
90' Желтая карточкаВагнер да Силва
90' Вторая желтая карточкаВагнер да Силва
90' Желтая карточкаЭлисор Симон
90'+14
Ход матча
18'
25'
0:1
43'
48'
64'
70'
78'
90'
90'
90'
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женешам Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Серен Юнайтед
Серкль Брюгге
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6 (3)
|0.46
|Бернье Антуан
|3
|0.23
|Поати Морган
|1
|0.08
|Сиссоко Самбу
|1
|0.08
|Мбоу Мамаду
|1
|0.08
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.38
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.23
|Уэда Аясе
|3
|0.23
|Деман Оливье
|1
|0.08
|Гбоо Янн
|1
|0.08
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|Попович Борис
|1
|0.08
|Торрес Луи
|1
|0.08
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Абдулайе
|4
|1
|Сиссоко Самбу
|4
|0
|Элисор Симон
|4
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Мбоу Мамаду
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Марселен Жан
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
12
6
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
5
42%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
7
33%
1
5%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Брюгге
|12
|8
|1
|3
|23 - 12
|25
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|5.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|6.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|13
|6
|1
|6
|23 - 26
|19
|9.
|Андерлехт
|12
|5
|1
|6
|19 - 13
|16
|10.
|Шарлеруа
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|16
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|14.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|15.
|Мехелен
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 20
|6
|14.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|5