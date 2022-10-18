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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Серен Юнайтед
0:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
18' Желтая карточка
Деман Оливье
0:1
25' Гол
Попович Борис
43' Желтая карточка
Самбу Марсони
48' Желтая карточка
Мбоу Мамаду
64' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
78' Желтая карточка
Сомерс Тибо
90' Желтая карточка
Вагнер да Силва
90' Вторая желтая карточка
Вагнер да Силва
90' Желтая карточка
Элисор Симон
90'+14
1
Галье
Тимоти
2
Силла
Абдулайе
99
Мбоу
Мамаду
17
Тремуле
Сандро
21
Самбу
Марсони
15
Сами
Лахссаини
6
Кахбах
Матье
18
Поати
Морган
27
Сиссоко
Самбу
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
36
Уэда
Аясе
Серен Юнайтед
3-4-3
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Серкль Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:1
ВД
4:0
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 (3) 0.46
Бернье Антуан 3 0.23
Поати Морган 1 0.08
Сиссоко Самбу 1 0.08
Мбоу Мамаду 1 0.08
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 0.38
Хотич Дино 3 (1) 0.23
Уэда Аясе 3 0.23
Деман Оливье 1 0.08
Гбоо Янн 1 0.08
Сомерс Тибо 1 0.08
Попович Борис 1 0.08
Торрес Луи 1 0.08
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Абдулайе 4 1
Сиссоко Самбу 4 0
Элисор Симон 4 0
Вагнер да Силва 1 1
Муандилмаджи Мариус 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Абанда Леруа 2 0
Самбу Марсони 2 0
Тремуле Сандро 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Мбоу Мамаду 1 0
Кахбах Матье 1 0
Гийом Валентин 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Марселен Жан 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Деман Оливье 2 0
Декостере Роббе 2 0
Хотич Дино 1 0
Даланн Йеспер 1 0
Уэда Аясе 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

12
6
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
5
42%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
7
33%
1
5%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
3
14%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Брюгге 12 8 1 3 23 - 12 25
4. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 16 25
5. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
6. Гент 12 6 2 4 23 - 14 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 13 6 1 6 23 - 26 19
9. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
10. Шарлеруа 13 5 1 7 19 - 21 16
11. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
12. Серкль Брюгге 13 4 3 6 16 - 21 15
13. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
14. Остенде 12 3 2 7 13 - 22 11
15. Мехелен 12 3 2 7 17 - 24 11
16. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
17. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
2. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Вестерло 7 2 0 5 11 - 20 6
14. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    102'
    Г О О О О Л - Emilio Kehrer бьет в цель!
  • Желтая карточка
    100'
    Элисор Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    99'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    Вагнер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    99'
    Вагнер получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Сомерс Тибо уходит с поля. Декостере Роббе выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      43'
      Самбу Марсони получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Boris Popovic бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Деман Оливье получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:1 Серкль Брюгге онлайн

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