Тур: 2. Стадион: Презеро Арена.
5:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолДаббур Мунас
2:0
16' ГолАнхелиньо Хосе
41' Желтая карточкаМатричани Хеннинг
3:0
43' ГолДаббур Мунас
4:0
51' ГолКабак Озан
5:0
63' ГолКадержабек Павел
5:1
69' ГолДрекслер Доминик
73' Желтая карточкаЛарссон Джордан
78' Желтая карточкаФлик Флориан
90'+1
Ход матча
5'
1:0
16'
2:0
43'
3:0
51'
4:0
63'
5:0
69'
73'
78'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
30
Крал
Алекс
17
Флик
Флориан
20
Молле
Флоран
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Крал АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Joey Mueller
-
-
Главный тренер: Крамер Франк
История личных встреч
Хоффенхайм
Шальке 04
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
28 матчей
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабак Озан
|2
|1
|Даббур Мунас
|2
|1
|Кадержабек Павел
|1
|0.5
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.5
|Прёмель Гриша
|1
|0.5
|Сков Роберт
|0
|0
|Гайгер Деннис
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрекслер Доминик
|3
|1.5
|Каминьски Марцин
|1
|0.5
|Саласар Родриго
|1
|0.5
|Полтер Себастьян
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0
Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2
Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3
Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2
Будет доступно позже.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|1
Прогнозы на матч Хоффенхайм 5:1 Шальке 04
Исход игры
Хоффенхайм
86.7% (104)
Ничья
6.7% (8)
Шальке 04
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (80)
Меньше
32.2% (38)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
46.7% (56)
2:0 Хоффенхайм
17.5% (21)
1:0 Хоффенхайм
10.8% (13)
3:1 Хоффенхайм
6.7% (8)
1:2 Шальке 04
5% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:0 Хоффенхайм
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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