  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2022-2023

Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Хоффенхайм
5:1
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
5' Гол
Даббур Мунас
2:0
16' Гол
Анхелиньо Хосе
41' Желтая карточка
Матричани Хеннинг
3:0
43' Гол
Даббур Мунас
4:0
51' Гол
Кабак Озан
5:0
63' Гол
Кадержабек Павел
5:1
69' Гол
Дрекслер Доминик
73' Желтая карточка
Ларссон Джордан
78' Желтая карточка
Флик Флориан
90'+1
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
8
Гайгер
Деннис
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
10
Даббур
Мунас
13
Шволов
Александер
41
Матричани
Хеннинг
30
Крал
Алекс
4
Йосида
Майя
2
Оуведжан
Томас
17
Флик
Флориан
8
Латца
Данни
7
Ларссон
Джордан
20
Молле
Флоран
29
Мор
Тобиас
9
Теродде
Симон
Хоффенхайм
3-3-2-2
Шальке 04
4-3-1-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Шальке 04

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

28 матчей

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:3
Б
4:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:0
К
1:3
Б
3:3
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабак Озан 2 1
Даббур Мунас 2 1
Кадержабек Павел 1 0.5
Анхелиньо Хосе 1 0.5
Прёмель Гриша 1 0.5
Сков Роберт 0 0
Гайгер Деннис 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрекслер Доминик 3 1.5
Каминьски Марцин 1 0.5
Саласар Родриго 1 0.5
Полтер Себастьян 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джордан 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0
Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2
Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3
Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Хоффенхайм 86.7% (104)
    X 6.7% (8)
    Шальке 04 6.7% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Хоффенхайм 5:1 Шальке 04 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Хоффенхайм 5:1 Шальке 04

    Исход игры
    Хоффенхайм
    86.7% (104)
    Ничья
    6.7% (8)
    Шальке 04
    6.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.8% (80)
    Меньше
    32.2% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    68.64% (81)
    Нет
    31.36% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    46.7% (56)
    2:0 Хоффенхайм
    17.5% (21)
    1:0 Хоффенхайм
    10.8% (13)
    3:1 Хоффенхайм
    6.7% (8)
    1:2 Шальке 04
    5% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:0 Хоффенхайм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     