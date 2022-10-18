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Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Генк
6:1
Конец матча
Вестерло
0'
1:0
7' Гол
Пейнтсил Джозеф
2:0
15' Гол
Муньос Даниэль
2:1
21' Пенальти
Диркс Тюр
3:1
32' Гол
Онуачу Пол
4:1
40' Пенальти
Онуачу Пол
5:1
45' Гол
Муньос Даниэль
58' Красная карточка
Nene Dorgeles
73' Желтая карточка
Куэста Карлос
6:1
79' Гол
Грошовски Патрик
90'+1
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Пресиадо
Анхело
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
4
Mathias
Fixelles
8
Мадсен
Николас
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
45
Nene
Dorgeles
Генк
4-2-3-1
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Генк
Вестерло

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
ЛП
0:4
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
PU
0:3
PU
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 6 (2) 0.46
Ндайишимий Майк 5 0.38
Пейнтсил Джозеф 5 0.38
Хейнен Бриан 5 (2) 0.38
Муньос Даниэль 4 0.31
Дессерс Сириль 3 (1) 0.23
Грошовски Патрик 2 0.15
Немет Ондраш 1 0.08
Саматта Мбвана 1 0.08
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 5 0.38
Ветокеле Игор 4 0.31
Nene Dorgeles 3 0.23
Диркс Тюр 3 (2) 0.23
Кюйпер Максим 1 0.08
Шадли Насер 1 0.08
Акбунар Халиль 1 0.08
Рейнолдс Брайан 1 0.08
Даци Эрдон 1 0.08
Kyan Vaesen 1 0.08
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
Мадсен Николас 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 5 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Онуачу Пол 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Куэста Карлос 2 0
Matias Galarza 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Маккензи Марк 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Bilal El Khannous 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Фостер Лайл 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Nene Dorgeles 0 1
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
5
28%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Пропущено

6
20
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
8
40%
31-45
3
50%
2
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
2
20%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

32
21
21 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
7
22%
5
24%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
6
19%
5
24%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
8%
4
14%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
8
29%
31-45
4
31%
3
11%
46-60
2
15%
3
11%
61-75
1
8%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2
Вестерло
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3
Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Брюгге 12 8 1 3 23 - 12 25
4. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 16 25
5. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
6. Гент 12 6 2 4 23 - 14 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 13 6 1 6 23 - 26 19
9. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
10. Шарлеруа 13 5 1 7 19 - 21 16
11. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
12. Серкль Брюгге 13 4 3 6 16 - 21 15
13. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
14. Остенде 12 3 2 7 13 - 22 11
15. Мехелен 12 3 2 7 17 - 24 11
16. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
17. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
2. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Вестерло 7 2 0 5 11 - 20 6
14. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 5
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