Тур: 13. Стадион: Кристал-арена.
0'
1:0
7' ГолПейнтсил Джозеф
2:0
15' ГолМуньос Даниэль
2:1
21' ПенальтиДиркс Тюр
3:1
32' ГолОнуачу Пол
4:1
40' ПенальтиОнуачу Пол
5:1
45' ГолМуньос Даниэль
58' Красная карточкаNene Dorgeles
73' Желтая карточкаКуэста Карлос
6:1
79' ГолГрошовски Патрик
90'+1
Ход матча
7'
1:0
15'
2:0
21'
2:1
32'
3:1
40'
4:1
45'
58'
73'
79'
18
Онуачу
Пол
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
55
Диркс
Тюр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Генк
Вестерло
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|6 (2)
|0.46
|Ндайишимий Майк
|5
|0.38
|Пейнтсил Джозеф
|5
|0.38
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.38
|Муньос Даниэль
|4
|0.31
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.23
|Грошовски Патрик
|2
|0.15
|Немет Ондраш
|1
|0.08
|Саматта Мбвана
|1
|0.08
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.38
|Ветокеле Игор
|4
|0.31
|Nene Dorgeles
|3
|0.23
|Диркс Тюр
|3 (2)
|0.23
|Кюйпер Максим
|1
|0.08
|Шадли Насер
|1
|0.08
|Акбунар Халиль
|1
|0.08
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.08
|Даци Эрдон
|1
|0.08
|Kyan Vaesen
|1
|0.08
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|Мадсен Николас
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|Онуачу Пол
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Фостер Лайл
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Nene Dorgeles
|0
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
5
28%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Пропущено
6
20
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
8
40%
31-45
3
50%
2
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
2
20%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
32
21
21 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
7
22%
5
24%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
6
19%
5
24%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
8%
4
14%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
8
29%
31-45
4
31%
3
11%
46-60
2
15%
3
11%
61-75
1
8%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2
Вестерло
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3
Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Брюгге
|12
|8
|1
|3
|23 - 12
|25
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|5.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|6.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|13
|6
|1
|6
|23 - 26
|19
|9.
|Андерлехт
|12
|5
|1
|6
|19 - 13
|16
|10.
|Шарлеруа
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|16
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|14.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|15.
|Мехелен
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 20
|6
|14.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|5