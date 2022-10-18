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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Дармштадт
2:1
Второй тайм: 90+'
Боруссия М
0'
1:0
23' Гол
Титц Филлип
41' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
43' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
1:1
48' Гол
Нец Лука
57' Желтая карточка
Холланд Фабиан
63' Желтая карточка
Мелем Марвин
78' Желтая карточка
Карич Эмир
2:1
79' Гол
Сейдель Аарон

Ход матча

13'
 
Зиппель Тобиас
Зоммер Янн
23'
Титц Филлип
(Мелем Марвин)
1:0
41'
Кемпе Тобиас
 
43'
 
Вайгль Юлиан
46'
 
Штиндль Ларс
Хофманн Йонас
48'
1:1
Нец Лука
(Плеа Алассан)
57'
Холланд Фабиан
 
63'
Мелем Марвин
 
74'
Сейдель Аарон
Кемпе Тобиас
 
78'
Карич Эмир
 
79'
Сейдель Аарон
(Мелем Марвин)
2:1
82'
Ронштадт Франк
Карич Эмир
 
83'
Бен-Балла Яссин
Сейдель Аарон
 
83'
 
Бенсебаини Рами
Нец Лука
83'
 
Боргес Санчес Ивандро
Нгуму Натан
84'
 
Херрманн Патрик
Скалли Джозеф

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 119
Дармштадт 4.2% (5)
X 6.7% (8)
Боруссия М 89.1% (106)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Боруссия М
4.34
6.50
58.00
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
19
Карич
Эмир
20
Мюллер
Янник
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Дармштадт
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Боруссия М

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:2
К
0:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 2 1
Варминг Магнус 1 0.5
Кемпе Тобиас 1 (1) 0.5
Мелем Марвин 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 3 1.5
Хофманн Йонас 2 1
Штиндль Ларс 1 0.5
Бенсебаини Рами 1 0.5
Нойхаус Флориан 1 0.5
Скалли Джозеф 1 0.5
Нец Лука 1 0.5
Плеа Алассан 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кемпе Тобиас 1 0
Холланд Фабиан 1 0
Мелем Марвин 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Вайгль Юлиан получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Дармштадт 4.2% (5)
    X 6.7% (8)
    Боруссия М 89.1% (106)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Боруссия М
    4.34
    6.50
    58.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дармштадт 2:1 Боруссия М онлайн

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    Прогнозы на матч Дармштадт 2:1 Боруссия М

    Исход игры
    Дармштадт
    4.2% (5)
    Ничья
    6.7% (8)
    Боруссия М
    89.1% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (81)
    Меньше
    30.77% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (82)
    Нет
    29.91% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    44.5% (53)
    0:2 Боруссия М
    16% (19)
    1:3 Боруссия М
    10.9% (13)
    0:1 Боруссия М
    10.1% (12)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    2:1 Дармштадт
    4.2% (5)
    0:3 Боруссия М
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Дармштадт
    Боруссия М
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