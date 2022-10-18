Тур: 2. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 15850
2:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолТитц Филлип
40' Желтая карточкаКемпе Тобиас
43' Желтая карточкаВайгль Юлиан
1:1
48' ГолНец Лука
57' Желтая карточкаХолланд Фабиан
63' Желтая карточкаМелем Марвин
78' Желтая карточкаКарич Эмир
2:1
79' ГолСейдель Аарон
90'+5
Ход матча
23'
1:0
40'
43'
48'
1:1
57'
63'
78'
79'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
11
Кемпе
Тобиас
19
Карич
Эмир
20
Мюллер
Янник
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
20 Мюллер ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Сонн ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
99 Nico Baier
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
История личных встреч
Дармштадт
Боруссия М
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|2
|1
|Сейдель Аарон
|1
|0.5
|Варминг Магнус
|1
|0.5
|Кемпе Тобиас
|1 (1)
|0.5
|Мелем Марвин
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|3
|1.5
|Хофманн Йонас
|2
|1
|Штиндль Ларс
|1
|0.5
|Бенсебаини Рами
|1
|0.5
|Нойхаус Флориан
|1
|0.5
|Скалли Джозеф
|1
|0.5
|Нец Лука
|1
|0.5
|Плеа Алассан
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Холланд Фабиан
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4
Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1
Будет доступно позже.
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|1
Прогнозы на матч Дармштадт 2:1 Боруссия М
Исход игры
Дармштадт
4.2% (5)
Ничья
6.7% (8)
Боруссия М
89.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (81)
Меньше
30.77% (36)
Обе команды забьют
Да
70.09% (82)
Нет
29.91% (35)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
44.5% (53)
0:2 Боруссия М
16% (19)
1:3 Боруссия М
10.9% (13)
0:1 Боруссия М
10.1% (12)
1:1 Ничья
4.2% (5)
2:1 Дармштадт
4.2% (5)
0:3 Боруссия М
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!