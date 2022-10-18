  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Торино
3:0
Второй тайм: 77'
Читтаделла
0'
1:0
21' Гол
Радоньич Неманья
39' Желтая карточка
Данци Андреа
2:0
55' Гол
Пеллегри Пьетро
3:0
76' Гол
Шуурс Перр

Ход матча

21'
Радоньич Неманья
(Влашич Никола)
1:0
37'
 
Доннарумма Даниэле
Феличоли Джанфилиппо
39'
 
Данци Андреа
46'
 
Беретта Джакомо
Тункара Мамаду
46'
 
Ignacio Lores
Эмбало Карлос
55'
Пеллегри Пьетро
2:0
62'
Карамо Янн
Радоньич Неманья
 
62'
 
Мастрантонио Валерио
Паван Никола
73'
Адопо Ндари
Риччи Самуэле
 
73'
Лазаро Валентино
Синго Вилфред
 
73'
Сек Демба
Пеллегри Пьетро
 
76'
Шуурс Перр
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 124
Торино 98.4% (122)
X 1.6% (2)
Читтаделла 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Читтаделла
9.80
7.37
8.50
Все Коэффициенты
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
27
Войвода
Мергим
10
Лукич
Саша
28
Риччи
Самуэле
16
Влашич
Никола
49
Радоньич
Неманья
11
Пеллегри
Пьетро
77
Маньеро
Лука
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
3
Феличоли
Джанфилиппо
26
Паван
Никола
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
7
Эмбало
Карлос
99
Andrea
Magrassi
9
Тункара
Мамаду
Торино
3-4-2-1
Читтаделла
4-3-3

История личных встреч

Торино
Читтаделла

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 2 1
Пеллегри Пьетро 2 1
Лукич Саша 1 0.5
Влашич Никола 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тункара Мамаду 2 1
Асенсио Рауль 1 0.5

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данци Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Читтаделла Тункара Мамаду 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 1
СПАЛ Альмичи Альберто 1
Дженоа Пушкаш Георге 1
Дженоа Хефти Сильван 1
СПАЛ Дзанеллато Никколо 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 124
    Торино 98.4% (122)
    X 1.6% (2)
    Читтаделла 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Читтаделла
    9.80
    7.37
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торино 3:0 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Торино 3:0 Читтаделла

    Исход игры
    Торино
    98.4% (122)
    Ничья
    1.6% (2)
    Читтаделла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.73% (28)
    Меньше
    76.27% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    22.88% (27)
    Нет
    77.12% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Торино
    53.2% (66)
    1:0 Торино
    18.5% (23)
    2:1 Торино
    14.5% (18)
    3:1 Торино
    6.5% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торино
    Читтаделла
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     