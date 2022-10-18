4:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолРадоньич Неманья
40' Желтая карточкаДанци Андреа
2:0
55' ГолПеллегри Пьетро
3:0
76' ГолШуурс Перр
4:0
80' ГолЗима Давид
90'+3
Ход матча
21'
40'
55'
2:0
76'
3:0
80'
4:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
10
Лукич
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Торино
Читтаделла
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|2
|1
|Пеллегри Пьетро
|2
|1
|Лукич Саша
|1
|0.5
|Шуурс Перр
|1
|0.5
|Зима Давид
|1
|0.5
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тункара Мамаду
|2
|1
|Асенсио Рауль
|1
|0.5
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данци Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0
|Бари
|Walid Cheddira
|6
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|4
|Читтаделла
|Тункара Мамаду
|2
|Верона
|Фараони Марко
|1
|СПАЛ
|Альмичи Альберто
|1
|Дженоа
|Пушкаш Георге
|1
|Дженоа
|Хефти Сильван
|1
|СПАЛ
|Дзанеллато Никколо
|1
Прогнозы на матч Торино 4:0 Читтаделла
Исход игры
Торино
98.4% (122)
Ничья
1.6% (2)
Читтаделла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
23.73% (28)
Меньше
76.27% (90)
Обе команды забьют
Да
22.88% (27)
Нет
77.12% (91)
Популярный счёт
2:0 Торино
53.2% (66)
1:0 Торино
18.5% (23)
2:1 Торино
14.5% (18)
3:1 Торино
6.5% (8)
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