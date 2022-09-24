Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Xuan Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Чанчунь Ятай имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Xuan Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Форбс Браун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Erik забивает с правой ноги!

39' Chengjian Liao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Hang Li навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Матч возобновлен

33' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Dong Xu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Яо Вейхуи выиграл воздушное противоборство у Форбс Браун

31' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Форбс Браун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Чанчунь Ятай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

28' Тан Лонг нанес удар головой, но Zhenqiang Zhang спокойно отбил мяч.

26' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Мин Тянь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Huajun Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Оооо... вот это был удар! Мин Тянь должен был забить с этой позиции.

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мин Тянь и попал в перекладину!

22' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Форбс Браун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Guan He и попал в каркас ворот!

16' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Chengjian Liao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Неграо Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Форбс Браун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Erik оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Сержиньо Солер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Zhiyun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.