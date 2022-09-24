Тур: 17. Стадион: Changchun City Stadium
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаDong Xu
1:0
39' ГолErik IV
50' Желтая карточкаYufeng Zhang
2:0
59' ГолНеграо Жуниор
61' Желтая карточкаPeng Li
72' Undefined phrase: football_event_Erik IV
90' Желтая карточкаYun Liu
90'+6
Ход матча
32'
39'
1:0
46'
50'
59'
2:0
61'
72'
76'
76'
78'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
23
Yake
Wu
31
Weihui
Rao
6
Guan
He
16
Zhiyun
Zheng
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
6
Chao
Li
15
Мин
Тянь
28
Dong
Xu
11
Rentian
Hu
18
Aoshuang
Nie
20
Hang
Li
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
6 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Guang LiПолузащитник
- Нападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
24 Zhiyu Yan
-
15 Dilemet Tudi
-
37 Yushen Huang
-
-
27 Li Zhang II
-
25 Huapeng Wang
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Xuan HanЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
36 Xuheng Huang
-
7 Yi Luo
-
26 Yun Liu
-
32 Chen Yuhao
-
29 Da Wen
-
39 Nihat Nihmat
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Ухань Цзалл
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.53
|Erik IV
|6
|0.35
|Тан Лонг
|5
|0.29
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.18
|Jinxian Wang
|2
|0.12
|Yufeng Zhang
|1
|0.06
|Окоре Жорес
|1
|0.06
|Н'Длову Дино
|1
|0.06
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.41
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.24
|Виана Бруно
|3
|0.18
|Peng Li
|2
|0.12
|Rentian Hu
|2
|0.12
|Huajun Zhang
|1
|0.06
|Мин Тянь
|1
|0.06
|Jinghang Hu
|0
|0
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Pengfei Han
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Peng Li
|3
|0
|Dong Xu
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aoshuang Nie
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Xuan Han
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
38%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
4
20%
4
33%
76-90
Пропущено
15
20
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
7
35%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
4
27%
2
10%
76-90
Забито
30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
7%
4
20%
1-15
6
20%
4
20%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
6
20%
5
25%
61-75
4
13%
6
30%
76-90
Пропущено
23
34
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
13%
4
12%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
3
13%
9
26%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
7
30%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7
Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4
Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:0
|18
|14
|1
|3
|37 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|17
|9
|3
|5
|31 - 19
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Шанхай СИПГ
|16
|8
|4
|4
|17 - 12
|28
|8.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|9.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|12.
|Далянь Ифан
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|0:2
|17
|6
|1
|10
|21 - 35
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|17
|5
|2
|10
|21 - 33
|17
|15.
|Шицзячжуан
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|2:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Далянь Ифан
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|8.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|Шэньчжэнь
|0:2
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|14.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:0
|11
|8
|0
|3
|22 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Шэньчжэнь
|0:2
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4