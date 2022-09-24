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Китай: Суперлига
2022

Тур: 17. Стадион:
Чанчунь Ятай
2:0
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
32' Желтая карточка
Dong Xu
1:0
39' Гол
Erik IV
50' Желтая карточка
Yufeng Zhang
2:0
59' Гол
Неграо Жуниор
61' Желтая карточка
Peng Li
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Erik IV
90' Желтая карточка
Yun Liu
90'+6

Ход матча

32'
 
Dong Xu
39'
Erik IV
(Chengjian Liao)
1:0
46'
 
Chen Yuhao
Rentian Hu
50'
Yufeng Zhang
 
59'
Неграо Жуниор
2:0
61'
 
Peng Li
63'
Dilemet Tudi
Yufeng Zhang
 
63'
Zhiyu Yan
Zhiyun Zheng
 
72'
Erik IV
 
76'
 
Nihat Nihmat
Hang Li
76'
 
Yun Liu
Huajun Zhang
78'
Jinxian Wang
Тан Лонг
 
80'
 
Yi Luo
Мин Тянь
90'
 
Yun Liu
90'
Yiran He
Guan He
 
90'
Yushen Huang
Erik IV
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

23
Yake
Wu
31
Weihui
Rao
4
Окоре
Жорес
6
Guan
He
19
Chengjian
Liao
16
Zhiyun
Zheng
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
22
Zhenqiang
Zhang
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
6
Chao
Li
15
Мин
Тянь
28
Dong
Xu
11
Rentian
Hu
18
Aoshuang
Nie
20
Hang
Li
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
Чанчунь Ятай
5-4-1
Ухань Цзалл
5-4-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Ухань Цзалл

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 9 (1) 0.53
Erik IV 6 0.35
Тан Лонг 5 0.29
Сержиньо Солер 3 (1) 0.18
Jinxian Wang 2 0.12
Yufeng Zhang 1 0.06
Окоре Жорес 1 0.06
Н'Длову Дино 1 0.06
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.41
Каевич Асмир 4 (1) 0.24
Виана Бруно 3 0.18
Peng Li 2 0.12
Rentian Hu 2 0.12
Huajun Zhang 1 0.06
Мин Тянь 1 0.06
Jinghang Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 3 0
Jie Sun 1 1
Pengfei Han 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Peng Li 3 0
Dong Xu 3 0
Форбс Браун 2 0
Aoshuang Nie 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
38%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
4
20%
4
33%
76-90

Пропущено

15
20
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
7
35%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
4
27%
2
10%
76-90

Забито

30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
7%
4
20%
1-15
6
20%
4
20%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
6
20%
5
25%
61-75
4
13%
6
30%
76-90

Пропущено

23
34
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
13%
4
12%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
3
13%
9
26%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
7
30%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7
Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4
Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 2:0 18 14 1 3 37 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
5. Хэнань Цзянье 17 9 3 5 31 - 19 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Шанхай СИПГ 16 8 4 4 17 - 12 28
8. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
9. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 17 5 7 5 28 - 25 22
12. Далянь Ифан 17 5 7 5 26 - 25 22
13. Шэньчжэнь 0:2 17 6 1 10 21 - 35 19
14. Ухань Цзалл 17 5 2 10 21 - 33 17
15. Шицзячжуан 17 3 6 8 15 - 26 15
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 2:0 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Далянь Ифан 10 4 4 2 18 - 13 16
8. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
10. Шэньчжэнь 0:2 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Чанчунь Ятай 8 2 3 3 10 - 8 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
14. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 2:0 11 8 0 3 22 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
8. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
9. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
10. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Шэньчжэнь 0:2 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
14. Шицзячжуан 7 2 1 4 8 - 15 7
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • Фол, нарушение
    93'
    Yun Liu из команды Ухань Цзалл опасно и грубо сыграл. Erik пострадал.
  • 93'
    Zhiyu Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Nihat Nihmat успешно блокирует удар.
  • 92'
    Неграо Жуниор пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    91'
    Chao Li наказан за толчок Неграо Жуниор
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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