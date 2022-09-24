Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Tianyi Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Nemanja Bosancic получил травму и заменен. Yu Fei выходит на поле.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Nemanja Bosancic получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Nemanja Bosancic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' СПАСЕНО - Чжанг Сичже пробил пенальти, но Ву Ян отбивает!

33' Чи Чжунго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Г О О О О Л - Чжанг Сичже забивает с правой ноги!

25' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе

21' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Цонев Борислав не смог попасть в створ ударом издали

20' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Чи Чжунго получил желтую карточку от судьи

19' Guowen Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ШТАНГА! Пробил головой Дабао Юй прямо в каркас ворот!

14' Кан Сан-У пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем

14' Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Yanfeng Dong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Команда Далянь Ифан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Цонев Борислав забивает с левой ноги!

7' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ziming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.