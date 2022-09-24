Тур: 17. Стадион: Puwan Stadium
2:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолЦонев Борислав
19' Желтая карточкаЧи Чжунго
1:1
25' ГолЧжанг Сичже
1:1
36' Не забитый пенальтиЧжанг Сичже
72' Желтая карточкаАдегбенро Самуэль
1:2
81' ГолЖанг Юнинг
2:2
83' ГолCesar Manzoki
90'+6
Ход матча
7'
1:0
19'
25'
1:1
36'
1:1
81'
1:2
83'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
30
Yan
Wu
22
Yanfeng
Dong
14
Jiahui
Huang
44
Vas
Nunez
11
Guowen
Sun
8
Zhu
Ting
31
Пен
Лю
17
Мамба
Стрели
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
44 Vas NunezЗащитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
17 Мамба СтрелиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Yin Shang
-
18 Yupeng He
-
38 Zhuoyi Lu
-
28 Yu Fei
-
24 Le Liu
-
-
33 Zhiwei Song
-
25 Zeyuan Feng
-
-
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
17 Кан Сан-УЗащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
20 Ziming WangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Защитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
- Нападающий
-
43 Yucheng Shi
-
19 Лю Хуань
-
3 Yang Yu1
-
32 Guobo Liu
-
26 Yang Bai
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|7
|0.41
|Yin Shang
|4
|0.24
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.18
|Цонев Борислав
|3
|0.18
|Yu Fei
|2
|0.12
|Guowen Sun
|2
|0.12
|Zhu Ting
|1
|0.06
|Wei Wu III
|1
|0.06
|Мамба Стрели
|1
|0.06
|Cesar Manzoki
|1
|0.06
|Yupeng He
|1
|0.06
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|12 (1)
|0.67
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.22
|Мемишевич Самир
|2
|0.11
|Дабао Юй
|2
|0.11
|Ziming Wang
|2
|0.11
|Кан Сан-У
|1
|0.06
|Gang Wang
|1
|0.06
|Marko Dabro
|1
|0.06
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.06
|Yongjing Cao
|1
|0.06
|Tianyi Gao
|0
|0
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|4
|0
|Yu Fei
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Jiahui Huang
|3
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Yin Shang
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Xianjun Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|5
|0
|Чендун Чжан
|3
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
5
28%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
33%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Забито
27
28
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
8
30%
30%
4
14%
1-15
3
11%
7
25%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
4
15%
6
21%
76-90
Пропущено
24
27
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
3
13%
7
26%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
8
33%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:0
|18
|14
|1
|3
|37 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|17
|9
|3
|5
|31 - 19
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Шанхай СИПГ
|16
|8
|4
|4
|17 - 12
|28
|8.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|9.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|12.
|Далянь Ифан
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|0:2
|17
|6
|1
|10
|21 - 35
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|17
|5
|2
|10
|21 - 33
|17
|15.
|Шицзячжуан
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|2:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Далянь Ифан
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|8.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|Шэньчжэнь
|0:2
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|14.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:0
|11
|8
|0
|3
|22 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Шэньчжэнь
|0:2
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4