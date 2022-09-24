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Китай: Суперлига
2022

Тур: 17. Стадион:
Далянь Ифан
2:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
7' Гол
Цонев Борислав
19' Желтая карточка
Чи Чжунго
1:1
25' Гол
Чжанг Сичже
1:1
36' Не забитый пенальти
Чжанг Сичже
72' Желтая карточка
Адегбенро Самуэль
1:2
81' Гол
Жанг Юнинг
2:2
83' Гол
Cesar Manzoki
90'+6

Ход матча

7'
Цонев Борислав
(Zhu Ting)
1:0
19'
 
Чи Чжунго
25'
1:1
Чжанг Сичже
(Tianyi Gao)
36'
1:1
Чжанг Сичже
41'
Yu Fei
Босанчич Неманья
 
46'
 
Лю Хуань
Mohemati Naibijiang
62'
Yin Shang
Ян Ксиангчуанг
 
70'
 
Адегбенро Самуэль
Ziming Wang
72'
 
Адегбенро Самуэль
75'
Le Liu
Zhu Ting
 
76'
Cesar Manzoki
Цонев Борислав
 
81'
1:2
Жанг Юнинг
83'
Cesar Manzoki
(Vas Nunez)
2:2
84'
 
Marko Dabro
Чжанг Сичже
84'
 
Чендун Чжан
Tianyi Gao

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

30
Yan
Wu
22
Yanfeng
Dong
14
Jiahui
Huang
44
Vas
Nunez
11
Guowen
Sun
8
Zhu
Ting
10
Цонев
Борислав
40
Босанчич
Неманья
31
Пен
Лю
17
Мамба
Стрели
39
Ян
Ксиангчуанг
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
5
Мемишевич
Самир
17
Кан
Сан-У
34
Mohemati
Naibijiang
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
9
Жанг
Юнинг
Далянь Ифан
5-4-1
Бэйцзин Гоань
4-5-1

История личных встреч

Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
С
5:2
С
0:3
С
4:1
С
0:1
С
4:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 7 0.41
Yin Shang 4 0.24
Ян Ксиангчуанг 3 0.18
Цонев Борислав 3 0.18
Yu Fei 2 0.12
Guowen Sun 2 0.12
Zhu Ting 1 0.06
Wei Wu III 1 0.06
Мамба Стрели 1 0.06
Cesar Manzoki 1 0.06
Yupeng He 1 0.06
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 12 (1) 0.67
Чжанг Сичже 4 (1) 0.22
Мемишевич Самир 2 0.11
Дабао Юй 2 0.11
Ziming Wang 2 0.11
Кан Сан-У 1 0.06
Gang Wang 1 0.06
Marko Dabro 1 0.06
Цзинь Пэнксян 1 0.06
Yongjing Cao 1 0.06
Tianyi Gao 0 0
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 4 0
Yu Fei 4 0
Longchang Lin 3 0
Jiahui Huang 3 0
Lei Tong 2 0
Yupeng He 2 0
Yin Shang 2 0
Hui Xie 2 0
Guowen Sun 0 1
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Чжан Чонг 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Zhenao Wang 1 0
Xianjun Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 5 0
Чендун Чжан 3 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
5
28%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
33%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Забито

27
28
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
8
30%
30%
4
14%
1-15
3
11%
7
25%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
4
15%
6
21%
76-90

Пропущено

24
27
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
4%
4
15%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
3
13%
7
26%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
8
33%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 2:0 18 14 1 3 37 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
5. Хэнань Цзянье 17 9 3 5 31 - 19 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Шанхай СИПГ 16 8 4 4 17 - 12 28
8. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
9. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 17 5 7 5 28 - 25 22
12. Далянь Ифан 17 5 7 5 26 - 25 22
13. Шэньчжэнь 0:2 17 6 1 10 21 - 35 19
14. Ухань Цзалл 17 5 2 10 21 - 33 17
15. Шицзячжуан 17 3 6 8 15 - 26 15
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 2:0 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Далянь Ифан 10 4 4 2 18 - 13 16
8. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
10. Шэньчжэнь 0:2 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Чанчунь Ятай 8 2 3 3 10 - 8 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
14. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 2:0 11 8 0 3 22 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
8. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
9. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
10. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Шэньчжэнь 0:2 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
14. Шицзячжуан 7 2 1 4 8 - 15 7
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Далянь Ифан: 48%, Бэйцзин Гоань: 52%.
  • 96'
    Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Мамба Стрели
  • 94'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Vas Nunez из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Cesar Manzoki выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Ву Ян ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Далянь Ифан
  • 92'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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