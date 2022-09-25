Тур: 17. Стадион: Changchun City Stadium
2:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаGong Zhang
1:0
32' ГолШэньчао Ван
2:0
42' ГолНдиайе Чериф
48' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
64' Undefined phrase: football_event_Варгас Матиас
71' Желтая карточкаЙи Тенг
76' Желтая карточкаJihong Jiang
90'+5
Ход матча
18'
32'
1:0
42'
2:0
48'
61'
64'
71'
74'
75'
76'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
16
Xin
Xu
10
Ндиайе
Чериф
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
32 Shuai LiЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
-
12 Wei Chen2
-
15 Shenyuan Li
-
26 Chunxin Chen
-
37 Xuhuang Chen
-
39 Baiyang Liu
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
13 An NingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
33 Bo JinЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
-
11 Chugui YeНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
15 Peng WangНападающий
-
-
41 Junjie Wu
-
37 Yongjun Wen
-
39 Yuliang Su
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Фули
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.35
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0.18
|Цзин Фэн
|1
|0.06
|Линьпэн Чжан
|1
|0.06
|Huachen Zhang
|1
|0.06
|Zhurun Liu
|1
|0.06
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.06
|Браунинг Тайас
|1
|0.06
|Шэньчао Ван
|1
|0.06
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.06
|Xin Xu
|1
|0.06
|Паулиньо Пауло
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wenjie Song
|2
|0.11
|Tixiang Li
|1
|0.06
|Hong Gui
|1
|0.06
|Zhizhao Chen
|1
|0.06
|Jihong Jiang
|1
|0.06
|Chun Lok Than
|1
|0.06
|Gong Zhang
|1
|0.06
|Chengru Wu
|1
|0.06
|Yongjia Li
|1
|0.06
|Гильерме Маркес
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|5
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Yuncheng Fu
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Wenjie Song
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Jihong Jiang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
33%
2
12%
1-15
1
17%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
33%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
14%
5
22%
46-60
3
43%
3
13%
61-75
1
14%
3
13%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 9
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
33%
2
18%
76-90
Пропущено
13
40
5 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
3
23%
6
15%
1-15
2
15%
8
20%
16-30
0
0%
9
23%
31-45
3
23%
8
20%
46-60
4
31%
5
13%
61-75
1
8%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Шанхай СИПГ
|17
|9
|4
|4
|19 - 12
|31
|5.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|18
|9
|4
|5
|31 - 19
|31
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|8.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|17
|7
|7
|3
|19 - 15
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|12.
|Далянь Ифан
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|17
|6
|1
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|17
|5
|2
|10
|21 - 33
|17
|15.
|Шицзячжуан
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|18
|2
|0
|16
|10 - 41
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|8.
|Далянь Ифан
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|14.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4