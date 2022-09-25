Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Это был отличный перфоманс от команды Шанхай СИПГ , есть о чем петь фанатам в перерыве.

45' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Шанхай СИПГ

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Игра в одни ворота сейчас. Шанхай СИПГ доминирует и владеет мячом

42' Г О О О О Л - Ндиайе Чериф забивает с левой ноги!

42' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Чжэнь Вэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Паулиньо Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Jiajun Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Паулиньо Пауло пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

36' Ндиайе Чериф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О О О Л - Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

31' Ндиайе Чериф нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

31' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Варгас Матиас пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

21' Jown Cardona выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Gong Zhang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Xin Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

3' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

1' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.