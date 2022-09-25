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Китай: Суперлига
2022

Тур: 17. Стадион:
Шанхай СИПГ
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
18' Желтая карточка
Gong Zhang
1:0
32' Гол
Шэньчао Ван
2:0
42' Гол
Ндиайе Чериф
48' Желтая карточка
Хуэй-Кан Цай
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Варгас Матиас
71' Желтая карточка
Йи Тенг
76' Желтая карточка
Jihong Jiang
90'+5

Ход матча

18'
 
Gong Zhang
32'
Шэньчао Ван
(Ли Ан)
1:0
42'
Ндиайе Чериф
(Паулиньо Пауло)
2:0
48'
Хуэй-Кан Цай
 
50'
 
Yunlong Fan
Gong Zhang
61'
 
Hong Gui
Jown Cardona
64'
Варгас Матиас
 
71'
 
Йи Тенг
74'
Лэй У
Варгас Матиас
 
75'
 
Мяо Тан
An Ning
75'
 
Chugui Ye
Yongjia Li
76'
 
Jihong Jiang
82'
Muzepper Mirahmetjan
Xin Xu
 
83'
Ли Шенглонг
Ндиайе Чериф
 
90'
Shenyuan Li
Шэньчао Ван
 
90'
Shuai Li
Вэньцзюнь Люй
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
24
Варгас
Матиас
9
Паулиньо
Пауло
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Ндиайе
Чериф
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
12
Гильерме
Маркес
4
Gong
Zhang
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
7
Jown
Cardona
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
5-4-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Фули

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:5
С
1:2
С
1:1
С
3:3
К
1:0
С
1:0
С
2:3
Р
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:3
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.35
Вэньцзюнь Люй 3 0.18
Цзин Фэн 1 0.06
Линьпэн Чжан 1 0.06
Huachen Zhang 1 0.06
Zhurun Liu 1 0.06
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.06
Браунинг Тайас 1 0.06
Шэньчао Ван 1 0.06
Хуэй-Кан Цай 1 0.06
Xin Xu 1 0.06
Паулиньо Пауло 0 0
Ли Ан 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wenjie Song 2 0.11
Tixiang Li 1 0.06
Hong Gui 1 0.06
Zhizhao Chen 1 0.06
Jihong Jiang 1 0.06
Chun Lok Than 1 0.06
Gong Zhang 1 0.06
Chengru Wu 1 0.06
Yongjia Li 1 0.06
Гильерме Маркес 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Паулиньо Пауло 2 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Ли Ан 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 5 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 3 0
Jiaqi Han 3 0
Peng Wang 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Jiajun Liao 2 0
Wenjie Song 1 0
Гильерме Маркес 1 0
Йи Тенг 1 0
Tixiang Li 1 0
Feiya Chang 1 0
Jihong Jiang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
33%
2
12%
1-15
1
17%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
33%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
14%
5
22%
46-60
3
43%
3
13%
61-75
1
14%
3
13%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 9
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Пропущено

13
40
5 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
3
23%
6
15%
1-15
2
15%
8
20%
16-30
0
0%
9
23%
31-45
3
23%
8
20%
46-60
4
31%
5
13%
61-75
1
8%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Шанхай СИПГ 17 9 4 4 19 - 12 31
5. Хэнань Цзянье 0:0 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 0:0 17 7 7 3 19 - 15 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 17 5 7 5 28 - 25 22
12. Далянь Ифан 17 5 7 5 26 - 25 22
13. Шэньчжэнь 17 6 1 10 21 - 37 19
14. Ухань Цзалл 17 5 2 10 21 - 33 17
15. Шицзячжуан 17 3 6 8 15 - 26 15
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 0:0 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 10 - 5 17
8. Далянь Ифан 10 4 4 2 18 - 13 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
11. Чанчунь Ятай 8 2 3 3 10 - 8 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
14. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 0:0 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Хэнань Цзянье 0:0 7 3 3 1 8 - 4 12
8. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
9. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
10. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
14. Шицзячжуан 7 2 1 4 8 - 15 7
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
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