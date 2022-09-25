Тур: 17. Стадион: Shuangliu Sports Center
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
33
Чжан
Янь
3
Xin
Tang
26
Tao
Liu
10
Ромуло
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
12
Saldanha
15
У
Гуйчао
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
20
Boxuan
Feng
22
Haoran
Wang
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
32
Dong
Han
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
3 Xin TangЗащитник
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
12 SaldanhaНападающий
-
15 У ГуйчаоНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ting YangЗащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
9 ФелипеПолузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
24 Yu Xing
-
28 Hanlin Wang
-
-
19 Baixu Xiang
-
36 Junchen Gou
-
27 Bin Liu2
-
21 Junjie Meng
-
13 Jing Hu
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
22 Haoran WangПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
-
32 Dong HanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Нападающий
-
-
21 Keqiang Chen
-
11 Zhao Ke
-
15 Zhixuan Du
-
28 Ма Ксянгью
-
-
37 Junwei Zheng
-
26 Jiahui Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.24
|Ромуло
|2
|0.12
|У Гуйчао
|2
|0.12
|Zhuoyi Feng
|2
|0.12
|Ruibao Hu
|2
|0.12
|Ким Мин-У
|1
|0.06
|Чоу Тим
|1
|0.06
|Chao Gan
|1
|0.06
|Tao Liu
|1
|0.06
|Hetao Hu
|1
|0.06
|Mutellip Iminqari
|1
|0.06
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|6
|0.33
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.28
|Zichang Huang
|4
|0.22
|Yihao Zhong
|4
|0.22
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.11
|Shuai Yang2
|2
|0.11
|Dong Han
|2
|0.11
|Пина Томас
|1
|0.06
|Yuhao Zhao
|1
|0.06
|Boxuan Feng
|1
|0.06
|Ма Ксянгью
|1
|0.06
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.06
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|3
|0
|Tao Liu
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Chao Gan
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|5
|0
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Yihao Zhong
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Шунич Тони
|2
|0
|Zichang Huang
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
6
50%
8
35%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
38%
3
20%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
20
31
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
10%
3
10%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
4
20%
7
23%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
7
35%
10
32%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
5
26%
1-15
4
29%
4
21%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2
Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Шанхай СИПГ
|17
|9
|4
|4
|19 - 12
|31
|5.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|18
|9
|4
|5
|31 - 19
|31
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|8.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|17
|7
|7
|3
|19 - 15
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|12.
|Далянь Ифан
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|17
|6
|1
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|17
|5
|2
|10
|21 - 33
|17
|15.
|Шицзячжуан
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|18
|2
|0
|16
|10 - 41
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|8.
|Далянь Ифан
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|14.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4