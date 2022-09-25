  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 17. Стадион:
Ченду Беттер Сити
0:0
Первый тайм: 31'
Хэнань Цзянье
0'
31' Желтая карточка
Пина Томас

Ход матча

31'
 
Пина Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Хэнань Цзянье
3.20
3.35
3.60
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
3
Xin
Tang
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
10
Ромуло
29
Mutellip
Iminqari
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
12
Saldanha
15
У
Гуйчао
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
27
Ziyi
Niu
20
Boxuan
Feng
22
Haoran
Wang
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
32
Dong
Han
6
Шангуань
Ван
Ченду Беттер Сити
4-4-2
Хэнань Цзянье
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.24
Ромуло 2 0.12
У Гуйчао 2 0.12
Zhuoyi Feng 2 0.12
Ruibao Hu 2 0.12
Ким Мин-У 1 0.06
Чоу Тим 1 0.06
Chao Gan 1 0.06
Tao Liu 1 0.06
Hetao Hu 1 0.06
Mutellip Iminqari 1 0.06
Abduhamit Abdugheni 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.33
Дурадо Энрике 5 (1) 0.28
Zichang Huang 4 0.22
Yihao Zhong 4 0.22
Межеевски Адриан 2 (1) 0.11
Shuai Yang2 2 0.11
Dong Han 2 0.11
Пина Томас 1 0.06
Yuhao Zhao 1 0.06
Boxuan Feng 1 0.06
Ма Ксянгью 1 0.06
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.06
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 3 0
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Фелипе 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 5 0
Каранга Фернандо 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Yuhao Zhao 3 0
Yihao Zhong 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Шунич Тони 2 0
Zichang Huang 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Zhao Ke 1 0
Zhixuan Du 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
6
50%
8
35%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
38%
3
20%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

20
31
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
10%
3
10%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
4
20%
7
23%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
7
35%
10
32%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
5
26%
1-15
4
29%
4
21%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2
Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Шанхай СИПГ 17 9 4 4 19 - 12 31
5. Хэнань Цзянье 0:0 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 0:0 17 7 7 3 19 - 15 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 17 5 7 5 28 - 25 22
12. Далянь Ифан 17 5 7 5 26 - 25 22
13. Шэньчжэнь 17 6 1 10 21 - 37 19
14. Ухань Цзалл 17 5 2 10 21 - 33 17
15. Шицзячжуан 17 3 6 8 15 - 26 15
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 0:0 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 10 - 5 17
8. Далянь Ифан 10 4 4 2 18 - 13 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
11. Чанчунь Ятай 8 2 3 3 10 - 8 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
14. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 0:0 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Хэнань Цзянье 0:0 7 3 3 1 8 - 4 12
8. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
9. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
10. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
14. Шицзячжуан 7 2 1 4 8 - 15 7
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • 30'
    Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Dong Han.
  • 30'
    Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 30'
    Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 29'
    Ziyi Niu из команды Хэнань Цзянье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    29'
    Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 28'
    Romulo пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Сальданья
  • 26'
    Шангуань Ван нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shuangliu Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    3.20
    3.35
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 0:0 Хэнань Цзянье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ченду Беттер Сити
    Хэнань Цзянье
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     