Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

Тактическая замена. Сальданья уходит с поля и его заменяет Felipe

[player1] на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Dong Han из команды Хэнань Цзянье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Ruibao Hu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' У Гуйчао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Xin Tang получил желтую карточку от судьи

34' Сальданья задерживает мяч рукой

33' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Шунич Тони получил желтую карточку от судьи

30' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Dong Han.

30' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Romulo пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

26' Шангуань Ван нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.

21' Судья сигнализирует, что Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити поставил подножку. Пострадал Dong Han

20' Сальданья выиграл воздушное противоборство у Ziyi Niu

20' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Шангуань Ван

7' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с правого угла.

6' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру