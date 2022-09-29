Тур: 18. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Zhenlu Shi
3:0
Второй тайм: 80'
Ход матча
21'
1:0
40'
2:0
42'
51'
3:0
61'
67'
68'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
33
Чжан
Янь
17
Gan
Rui
26
Tao
Liu
10
Ромуло
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
12
Saldanha
15
У
Гуйчао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
32 Shuai LiЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Wei Chen2
-
15 Shenyuan Li
-
37 Xuhuang Chen
-
26 Chunxin Chen
-
39 Baiyang Liu
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Gan RuiЗащитник
-
26 Tao LiuЗащитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
12 SaldanhaНападающий
-
15 У ГуйчаоНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ting YangЗащитник
-
9 ФелипеПолузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
24 Yu Xing
-
27 Bin Liu2
-
13 Jing Hu
-
22 Xingyu Hu
-
19 Baixu Xiang
-
36 Junchen Gou
-
28 Hanlin Wang
-
21 Junjie Meng
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.33
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0.22
|Лэй У
|2
|0.11
|Цзин Фэн
|1
|0.06
|Линьпэн Чжан
|1
|0.06
|Huachen Zhang
|1
|0.06
|Zhurun Liu
|1
|0.06
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.06
|Браунинг Тайас
|1
|0.06
|Шэньчао Ван
|1
|0.06
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.06
|Xin Xu
|1
|0.06
|Паулиньо Пауло
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.22
|Ромуло
|2
|0.11
|У Гуйчао
|2
|0.11
|Zhuoyi Feng
|2
|0.11
|Ruibao Hu
|2
|0.11
|Ким Мин-У
|1
|0.06
|Чоу Тим
|1
|0.06
|Chao Gan
|1
|0.06
|Tao Liu
|1
|0.06
|Hetao Hu
|1
|0.06
|Mutellip Iminqari
|1
|0.06
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|4
|0
|Tao Liu
|3
|0
|Gan Rui
|2
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Chao Gan
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
6
50%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
11%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
33%
7
35%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
23%
1
7%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|5.
|Хэнань Цзянье
|18
|9
|4
|5
|31 - 19
|31
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|8.
|Ченду Беттер Сити
|0:3
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|12.
|Далянь Ифан
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|17
|6
|1
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|17
|5
|2
|10
|21 - 33
|17
|15.
|Шицзячжуан
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|18
|2
|0
|16
|10 - 41
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|5.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|8.
|Далянь Ифан
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|14.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|0:3
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|0:3
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Хэнань Цзянье
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4