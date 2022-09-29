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Китай: Суперлига
2022

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Шанхай СИПГ
3:0
Второй тайм: 80'
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
21' Гол
Вэньцзюнь Люй
2:0
40' Гол
Лэй У
42' Желтая карточка
Gan Rui
3:0
51' Гол
Лэй У

Ход матча

21'
Вэньцзюнь Люй
(Паулиньо Пауло)
1:0
40'
Лэй У
2:0
42'
 
Gan Rui
46'
 
Jing Hu
Gan Rui
46'
 
Фелипе
Saldanha
51'
Лэй У
(Паулиньо Пауло)
3:0
61'
Shenyuan Li
Вэньцзюнь Люй
 
61'
 
Junjie Meng
Фелипе
64'
 
Bin Liu2
У Гуйчао
67'
Ли Шенглонг
Лэй У
 
68'
Huachen Zhang
Xin Xu
 
79'
 
Xingyu Hu
Chao Gan

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Ченду Беттер Сити
4.35
3.55
1.94
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
6
Хуэй-Кан
Цай
16
Xin
Xu
9
Паулиньо
Пауло
24
Варгас
Матиас
11
Вэньцзюнь
Люй
7
Лэй
У
33
Чжан
Янь
20
Abduhamit
Abdugheni
40
Виндбихлер
Рихард
17
Gan
Rui
26
Tao
Liu
10
Ромуло
29
Mutellip
Iminqari
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
12
Saldanha
15
У
Гуйчао
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Ченду Беттер Сити
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.33
Вэньцзюнь Люй 4 0.22
Лэй У 2 0.11
Цзин Фэн 1 0.06
Линьпэн Чжан 1 0.06
Huachen Zhang 1 0.06
Zhurun Liu 1 0.06
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.06
Браунинг Тайас 1 0.06
Шэньчао Ван 1 0.06
Хуэй-Кан Цай 1 0.06
Xin Xu 1 0.06
Паулиньо Пауло 0 0
Ли Ан 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.22
Ромуло 2 0.11
У Гуйчао 2 0.11
Zhuoyi Feng 2 0.11
Ruibao Hu 2 0.11
Ким Мин-У 1 0.06
Чоу Тим 1 0.06
Chao Gan 1 0.06
Tao Liu 1 0.06
Hetao Hu 1 0.06
Mutellip Iminqari 1 0.06
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Паулиньо Пауло 2 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Ли Ан 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 4 0
Tao Liu 3 0
Gan Rui 2 0
Ruibao Hu 2 0
Фелипе 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
6
50%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
11%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
33%
7
35%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
23%
1
7%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай СИПГ 3:0 18 10 4 4 22 - 12 34
4. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
5. Хэнань Цзянье 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 0:3 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 17 5 7 5 28 - 25 22
12. Далянь Ифан 17 5 7 5 26 - 25 22
13. Шэньчжэнь 17 6 1 10 21 - 37 19
14. Ухань Цзалл 17 5 2 10 21 - 33 17
15. Шицзячжуан 17 3 6 8 15 - 26 15
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Шанхай СИПГ 3:0 10 6 2 2 13 - 5 20
5. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
7. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
8. Далянь Ифан 10 4 4 2 18 - 13 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
11. Чанчунь Ятай 8 2 3 3 10 - 8 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
14. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 0:3 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 0:3 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 3:0 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 8 - 4 12
8. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
9. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
10. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
14. Шицзячжуан 7 2 1 4 8 - 15 7
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Тактическая замена. Chao Gan уходит с поля и его заменяет Xingyu Hu
  • 79'
    Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.
  • 78'
    Abduhamit Abdugheni ошибается в защите.
  • 78'
    Huachen Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 78'
    Ченду Беттер Сити пытается что-то создать.
  • 77'
    Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    76'
    Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 76'
    Матч возобновлен
  • 76'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 76'
    Цзюнь-Лин Янь делает важнейший сейв!
  • 76'
    Romulo бьет со штрафного в створ, но Junling Yan держит все под контролем
  • 75'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 54%, Ченду Беттер Сити: 46%.
  • Фол, нарушение
    73'
    Безумный фол. Браунинг Тайас грубо играет против соперника. Пострадал Ким Мин-У
  • 72'
    Abduhamit Abdugheni выиграл воздушное противоборство у Шэньчао Ван.
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    • Фол, нарушение
      67'
      Chao Gan задерживает мяч рукой
    • 67'
      Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Ченду Беттер Сити пытается что-то создать.
    • 66'
      Jing Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
    • 66'
      Romulo из команды Ченду Беттер Сити наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 65'
      Abduhamit Abdugheni создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Ченду Беттер Сити пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 53%, Ченду Беттер Сити: 47%.
    • 64'
      Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. У Гуйчао уходит с поля и его заменяет Bin Liu
    • 64'
      Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
    • 63'
      Ченду Беттер Сити контролирует мяч.
    • 63'
      Чжэнь Вэй из команды Шанхай СИПГ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      62'
      Чжэнь Вэй из команды Шанхай СИПГ заходит слишком далеко, он валит Junjie Meng.
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Felipe получил травму и заменен. Junjie Meng выходит на поле.
    • 61'
      Тактическая замена. Вэньцзюнь Люй уходит с поля и его заменяет Shenyuan Li
    • 60'
      Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 52%, Ченду Беттер Сити: 48%.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      59'
      Ох, нехорошо это выглядит. Felipe получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      58'
      Felipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Браунинг Тайас из команды Шанхай СИПГ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      55'
      Ли Ан наказан за толчок Jing Hu
    • 55'
      Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 51%, Ченду Беттер Сити: 49%.
    • 54'
      Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 53'
      Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Ченду Беттер Сити контролирует мяч.
    • 51'
      Вэньцзюнь Люй сделал ключевой пас для гола!
    • 51'
      Паулиньо Пауло сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Лэй У забивает с правой ноги!
    • 51'
      Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Шанхай СИПГ начинает контратаку
    • 51'
      У Гуйчао пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем
    • 51'
      Ченду Беттер Сити пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 49%, Ченду Беттер Сити: 51%.
    • Фол, нарушение
      49'
      Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити заходит слишком далеко, он валит Варгас Матиас.
    • 49'
      Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      48'
      Abduhamit Abdugheni задерживает мяч рукой
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ченду Беттер Сити
    • 47'
      Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Сальданья уходит с поля и его заменяет Felipe
    • 46'
      Тактическая замена. Ган Руи уходит с поля и его заменяет Jing Hu
    • 46'
      Шанхай СИПГ контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    4.35
    3.55
    1.94
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