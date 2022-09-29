Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

81' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.

78' Huachen Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

76' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Romulo бьет со штрафного в створ, но Junling Yan держит все под контролем

71' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Jing Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Romulo из команды Ченду Беттер Сити наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Abduhamit Abdugheni создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.

64' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Матч возобновлен

60' Felipe получил травму и заменен. Junjie Meng выходит на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Felipe получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Felipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ли Ан наказан за толчок Jing Hu

54' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

53' Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Г О О О О Л - Лэй У забивает с правой ноги!

51' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' У Гуйчао пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

49' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Сальданья уходит с поля и его заменяет Felipe

46' Тактическая замена. Ган Руи уходит с поля и его заменяет Jing Hu