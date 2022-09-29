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Китай: Суперлига
2022

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Шанхай СИПГ
3:0
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
21' Гол
Вэньцзюнь Люй
2:0
40' Гол
Лэй У
42' Желтая карточка
Gan Rui
3:0
51' Гол
Лэй У
90'+2

Ход матча

21'
Вэньцзюнь Люй
(Паулиньо Пауло)
1:0
40'
Лэй У
2:0
42'
 
Gan Rui
46'
 
Jing Hu
Gan Rui
46'
 
Фелипе
Saldanha
51'
Лэй У
(Паулиньо Пауло)
3:0
60'
 
Junjie Meng
Фелипе
61'
Shenyuan Li
Вэньцзюнь Люй
 
64'
 
Bin Liu2
У Гуйчао
67'
Ли Шенглонг
Лэй У
 
68'
Huachen Zhang
Xin Xu
 
79'
 
Xingyu Hu
Chao Gan
80'
Shuai Li
Шэньчао Ван
 
81'
Muzepper Mirahmetjan
Варгас Матиас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
6
Хуэй-Кан
Цай
16
Xin
Xu
9
Паулиньо
Пауло
24
Варгас
Матиас
11
Вэньцзюнь
Люй
7
Лэй
У
33
Чжан
Янь
20
Abduhamit
Abdugheni
40
Виндбихлер
Рихард
17
Gan
Rui
26
Tao
Liu
10
Ромуло
29
Mutellip
Iminqari
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
12
Saldanha
15
У
Гуйчао
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Ченду Беттер Сити
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.33
Вэньцзюнь Люй 4 0.22
Лэй У 2 0.11
Цзин Фэн 1 0.06
Линьпэн Чжан 1 0.06
Huachen Zhang 1 0.06
Zhurun Liu 1 0.06
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.06
Браунинг Тайас 1 0.06
Шэньчао Ван 1 0.06
Хуэй-Кан Цай 1 0.06
Xin Xu 1 0.06
Паулиньо Пауло 0 0
Ли Ан 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.22
Ромуло 2 0.11
У Гуйчао 2 0.11
Zhuoyi Feng 2 0.11
Ruibao Hu 2 0.11
Ким Мин-У 1 0.06
Чоу Тим 1 0.06
Chao Gan 1 0.06
Tao Liu 1 0.06
Hetao Hu 1 0.06
Mutellip Iminqari 1 0.06
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Паулиньо Пауло 2 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Ли Ан 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 4 0
Tao Liu 3 0
Gan Rui 2 0
Ruibao Hu 2 0
Фелипе 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
6
50%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

21
20
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
10%
2
10%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
29%
7
35%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
1
8%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 18 10 6 2 26 - 16 36
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Хэнань Цзянье 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 17 5 7 5 28 - 25 22
12. Далянь Ифан 18 5 7 6 27 - 27 22
13. Шэньчжэнь 17 6 1 10 21 - 37 19
14. Шицзячжуан 18 4 6 8 19 - 27 18
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
5. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
7. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
8. Далянь Ифан 11 4 4 3 19 - 15 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
11. Чанчунь Ятай 8 2 3 3 10 - 8 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 8 - 4 12
9. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
10. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Шицзячжуан 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Весь список
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