Тур: 12. Стадион: Орашенеч. Главный судья: Andrei Chivulete
Позже
25
Балаур
Ионуц
11
Триф
Разван
24
Vlad
Pop
35
Andre
Duarte
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
17
Ганя
Джордже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
-
11 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Ionut Zanfir
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Миовени
Университатя Крайова
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|2
|0.18
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.18
|Балаур Ионуц
|1
|0.09
|Красники Блерим
|1
|0.09
|Антал Ливиу
|0
|0
|Бузьюк Александру
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.29
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.19
|Сидибе Секу
|3
|0.14
|Янку Габриэль
|2
|0.1
|Густаво Важенин
|2
|0.1
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.1
|Маркович Йован
|2
|0.1
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.05
|Нистор Дан
|1
|0.05
|Папп Пол
|1
|0.05
|Крецу Александру
|1
|0.05
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.05
|Бауса Хуан
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|4
|1
|Daniel Toma
|1
|1
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Кирьякос
|4
|0
|Папп Пол
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
11%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
2
50%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Забито
6
27
4 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
33%
1
4%
1-15
2
33%
4
15%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
2
33%
6
22%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
0
0%
1
4%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
6%
5
25%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
6
38%
6
30%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1
Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|21
|9
|5
|7
|24 - 23
|32
|2.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|4.
|Германнштадт
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Петролул Плоешти
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|7.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|18 - 8
|16
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|11
|4
|1
|6
|9 - 15
|13
|10.
|Волунтари
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|11.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Университатя
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|ФКСБ
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Миовени
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|10
|0
|3
|7
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|3.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Университатя Крайова
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|10
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5