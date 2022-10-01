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Румыния: Суперлига

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Миовени
 
Позже
Университатя Крайова
Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Университатя Крайова
3.30
3.05
2.35
Все Коэффициенты
22
Iustin
Popescu
21
Alexandru
Iacob
15
Скарлатаче
Адриан
25
Балаур
Ионуц
26
Dorinel
Oancea
11
Триф
Разван
5
Mihai
Lixandru
20
Бузьюк
Александру
24
Vlad
Pop
89
Stefan
Blanaru
9
Красники
Блерим
31
Robert
Dimitrie
Popa
44
Эначе
Габриэль
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
2
Radu
Alexandru
Negru
6
Аким
Влад
77
Асамоа
Самуэль
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
17
Ганя
Джордже
Миовени
Университатя Крайова

История личных встреч

Миовени
Университатя Крайова

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ЛIГЛ
4:2
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:2
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 2 0.18
Скарлатаче Адриан 2 0.18
Балаур Ионуц 1 0.09
Красники Блерим 1 0.09
Антал Ливиу 0 0
Бузьюк Александру 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.29
Иван Андрей 4 (2) 0.19
Сидибе Секу 3 0.14
Янку Габриэль 2 0.1
Густаво Важенин 2 0.1
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.1
Маркович Йован 2 0.1
Митря Богдан 1 (1) 0.05
Нистор Дан 1 0.05
Папп Пол 1 0.05
Крецу Александру 1 0.05
Ханка Серджу 1 (1) 0.05
Бауса Хуан 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Банку Никусор 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 4 1
Daniel Toma 1 1
Балаур Ионуц 2 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Кирьякос 4 0
Папп Пол 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
William Baeten 4 0
Сидибе Секу 2 1
Крецу Александру 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Jeremy Huyghebaert 2 0
Лазар Давид 2 0
Ханка Серджу 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Банку Никусор 2 0
Lorenzo Paramatti 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Andre Duarte 2 0
Гэман Валеричэ 1 0
Нистор Дан 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Скречу Владимир 1 0
Ганя Джордже 1 0
Кымпану Георге 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
11%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
2
50%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Забито

6
27
4 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
33%
1
4%
1-15
2
33%
4
15%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
2
33%
6
22%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
0
0%
1
4%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
6%
5
25%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
6
38%
6
30%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1
Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 21 9 5 7 24 - 23 32
2. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
3. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
4. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
5. ЧФР Клуж 9 6 0 3 16 - 9 18
6. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
7. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 11 4 1 6 9 - 15 13
10. Волунтари 12 3 4 5 9 - 12 13
11. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 9 1 5 3 11 - 15 8
14. Миовени 11 1 3 7 6 - 16 6
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
3. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Университатя Крайова 10 2 3 5 8 - 13 9
6. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 10
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Университатя Крайова
3.30
3.05
2.35
Все Коэффициенты
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Университатя Крайова
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