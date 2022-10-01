Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

42' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матиас Иури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Lucian Dumitriu успешно блокирует удар.

39' Daniel Birligea нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Тичу Валентин Константин пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

30' Emmanuel Yeboah из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

28' Пашов Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' О, нет. Из многообещающей позиции Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

26' Пашов Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Octavian Valceanu ослабляет давление, выбив мяч.

26' Браун Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Тамаш Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Daniel Birligea наказан за толчок Мейхерс Барт

13' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Emmanuel Yeboah получил желтую карточку от судьи

11' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Мухар Карло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Тамаш Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Сильный дождь сегодня.