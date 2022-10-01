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Румыния: Суперлига

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
ЧФР Клуж
0:0
Второй тайм: 68'
Петролул Плоешти
0'
11' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль

Ход матча

11'
Йебоа Эммануэль
 
59'
Петрила Клаудиу
Йебоа Эммануэль
 
60'
Маня Кристьян
Браун Кристофер
 
60'
Буш Сержиу
Дяк Чиприан
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Петролул Плоешти
3.70
7.40
7.20
Все Коэффициенты
1
Скуффет
Симоне
47
Браун
Кристофер
44
Матиас
Иури
33
Колингер
Денис
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
15
Йебоа
Эммануэль
9
Малеле
Сефас
30
Бирлигея
Даниэль
31
Вылчану
Октавиан
3
Мейхерс
Барт
30
Тамаш
Габриэль
13
Felix
Mathaus
26
Пашов
Георгий
5
Тичу
Валентин
Константин
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
ЧФР Клуж
Петролул Плоешти

История личных встреч

ЧФР Клуж
Петролул Плоешти

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

21 матч

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 2 (1) 0.2
Йебоа Эммануэль 2 0.2
Мухар Карло 2 0.2
Дебелюх Габриэл 2 0.2
Хобан Овидиу 1 0.1
Петрила Клаудиу 1 0.1
Камора Мауру 1 0.1
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.1
Бетанкор Хефте 1 0.1
Матиас Иури 1 0.1
Малеле Сефас 1 (1) 0.1
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 3 0.25
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.25
Тамаш Габриэль 2 0.17
Думитриу Лучан 2 0.17
Жаир 1 0.08
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 3 1
Камора Мауру 3 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дан Петреску 0 1
Дяк Чиприан 1 0
Хобан Овидиу 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Малеле Сефас 1 0
Колингер Денис 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Бурка Андрей 1 0
Матиас Иури 1 0
Мухар Карло 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Иробисо Кристиан Окечукву 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
5
42%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3
Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 9 6 7 26 - 25 33
2. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
3. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
4. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
5. ЧФР Клуж 0:0 10 6 1 3 16 - 9 19
6. Петролул Плоешти 0:0 12 5 3 4 11 - 12 18
7. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 11 4 1 6 9 - 15 13
10. Волунтари 12 3 4 5 9 - 12 13
11. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 9 1 5 3 11 - 15 8
14. Миовени 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
3. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
5. ЧФР Клуж 0:0 7 4 1 2 12 - 6 13
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 0:0 6 3 1 2 6 - 6 10
2. Университатя Крайова 11 2 4 5 10 - 15 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 10
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Петролул Плоешти
    3.70
    7.40
    7.20
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    Петролул Плоешти
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