Тур: 12. Стадион: Газ Метан. Главный судья: Попа Каталин
0:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
Владение мячом
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буш СержиуНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
-
98 Брату МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Петролул Плоешти
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
21 матч
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.2
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.2
|Мухар Карло
|2
|0.2
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.2
|Хобан Овидиу
|1
|0.1
|Петрила Клаудиу
|1
|0.1
|Камора Мауру
|1
|0.1
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.1
|Бетанкор Хефте
|1
|0.1
|Матиас Иури
|1
|0.1
|Малеле Сефас
|1 (1)
|0.1
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.25
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.25
|Тамаш Габриэль
|2
|0.17
|Думитриу Лучан
|2
|0.17
|Жаир
|1
|0.08
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|3
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дан Петреску
|0
|1
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Матиас Иури
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
5
42%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3
Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|2.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|4.
|Германнштадт
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|0:0
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|6.
|Петролул Плоешти
|0:0
|12
|5
|3
|4
|11 - 12
|18
|7.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|18 - 8
|16
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|11
|4
|1
|6
|9 - 15
|13
|10.
|Волунтари
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|11.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Университатя
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|ФКСБ
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Миовени
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|10
|0
|3
|7
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|5.
|ЧФР Клуж
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|2.
|Университатя Крайова
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|10
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5