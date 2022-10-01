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Румыния: Суперлига

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
11' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
1:0
90' Гол
Маня Кристьян
90'+5
1
Скуффет
Симоне
47
Браун
Кристофер
44
Матиас
Иури
33
Колингер
Денис
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
15
Йебоа
Эммануэль
9
Малеле
Сефас
30
Бирлигея
Даниэль
31
Вылчану
Октавиан
3
Мейхерс
Барт
30
Тамаш
Габриэль
13
Felix
Mathaus
26
Пашов
Георгий
5
Тичу
Валентин
Константин
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
ЧФР Клуж
Петролул Плоешти

История личных встреч

ЧФР Клуж
Петролул Плоешти

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

21 матч

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 2 (1) 0.2
Йебоа Эммануэль 2 0.2
Мухар Карло 2 0.2
Дебелюх Габриэл 2 0.2
Хобан Овидиу 1 0.1
Петрила Клаудиу 1 0.1
Камора Мауру 1 0.1
Маня Кристьян 1 0.1
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.1
Бетанкор Хефте 1 0.1
Матиас Иури 1 0.1
Малеле Сефас 1 (1) 0.1
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 3 0.25
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.25
Тамаш Габриэль 2 0.17
Думитриу Лучан 2 0.17
Жаир 1 0.08
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 3 1
Камора Мауру 3 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Дан Петреску 0 1
Дяк Чиприан 1 0
Хобан Овидиу 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Малеле Сефас 1 0
Колингер Денис 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Бурка Андрей 1 0
Матиас Иури 1 0
Мухар Карло 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Иробисо Кристиан Окечукву 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
5
42%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
7
58%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3
Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 9 6 7 26 - 25 33
2. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
3. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
4. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
7. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 11 4 1 6 9 - 15 13
10. Волунтари 12 3 4 5 9 - 12 13
11. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 9 1 5 3 11 - 15 8
14. Миовени 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
3. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
4. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
5. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 2 4 5 10 - 15 10
2. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
5. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
6. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 10
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
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