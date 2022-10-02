Тур: 12. Стадион: Газ Метан. Главный судья: Radu Petrescu
1:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаРондон Марио
33' Желтая карточкаБейян Флориан
1:0
36' ГолПаращив Даниэль
38' Желтая карточкаРодригес Хонатан
53' Желтая карточкаНиняй Бранислав
55' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
57' Желтая карточкаБутян Михай
57' Желтая карточкаДимитров Радослав
62' Желтая карточкаАльхассан Баба
1:1
75' ГолЧоботарю Денис
1:2
86' ГолШафранко Павол
90'+4
Ход матча
29'
33'
36'
1:0
38'
53'
57'
62'
75'
1:1
86'
Владение мячом
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
99
Рондон
Марио
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Германнштадт
Сепси
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6
|0.55
|Альхассан Баба
|6
|0.55
|Бутян Михай
|1
|0.09
|Стойка Йонуц
|1
|0.09
|Ороиан Александру
|1
|0.09
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|5 (2)
|0.42
|Тудорие Александру
|3
|0.25
|Георге Ион
|2 (1)
|0.17
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.17
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.08
|Ахабар Анасс
|1
|0.08
|Матей Космин
|1 (1)
|0.08
|Митря Богдан
|1
|0.08
|Домашкан Виталий
|1
|0.08
|Шафранко Павол
|1
|0.08
|Чоботарю Денис
|1
|0.08
|Паун Николае
|1
|0.08
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|5
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бутян Михай
|3
|0
|Бейян Флориан
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|4
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
3
20%
7
35%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0
ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0
Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|2.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|4.
|Германнштадт
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Арджеш
|11
|4
|1
|6
|9 - 15
|13
|10.
|Волунтари
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|11.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Университатя
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|ФКСБ
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Миовени
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|10
|0
|3
|7
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|10
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5