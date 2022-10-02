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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Radu Petrescu
Германнштадт
1:2
Конец матча
Сепси
0'
29' Желтая карточка
Рондон Марио
33' Желтая карточка
Бейян Флориан
1:0
36' Гол
Паращив Даниэль
38' Желтая карточка
Родригес Хонатан
53' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
55' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
57' Желтая карточка
Бутян Михай
57' Желтая карточка
Димитров Радослав
62' Желтая карточка
Альхассан Баба
1:1
75' Гол
Чоботарю Денис
1:2
86' Гол
Шафранко Павол
90'+4
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
96
Балауре
Сильвиу
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
77
Аганович
Аднан
90
Головфка
Кэтэлин
99
Рондон
Марио
8
Георге
Ион
Германнштадт
Сепси

История личных встреч

Германнштадт
Сепси

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 0.55
Альхассан Баба 6 0.55
Бутян Михай 1 0.09
Стойка Йонуц 1 0.09
Ороиан Александру 1 0.09
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Попеску Кэлин 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 5 (2) 0.42
Тудорие Александру 3 0.25
Георге Ион 2 (1) 0.17
Головфка Кэтэлин 2 0.17
Штефэнеску Мариус 1 0.08
Ахабар Анасс 1 0.08
Матей Космин 1 (1) 0.08
Митря Богдан 1 0.08
Домашкан Виталий 1 0.08
Шафранко Павол 1 0.08
Чоботарю Денис 1 0.08
Паун Николае 1 0.08
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 5 0
Альхассан Баба 4 0
Бутян Михай 3 0
Бейян Флориан 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 4 1
Рондон Марио 3 0
Ниняй Бранислав 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Митря Богдан 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Аганович Аднан 1 0
Матей Космин 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
3
20%
7
35%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0
ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0
Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 9 6 7 26 - 25 33
2. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
3. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
4. Германнштадт 11 6 4 1 16 - 9 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 11 4 1 6 9 - 15 13
10. Волунтари 12 3 4 5 9 - 12 13
11. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 9 1 5 3 11 - 15 8
14. Миовени 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
3. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
4. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 11 2 4 5 10 - 15 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 10
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
  • 93'
    Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Матей Космин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
  • 91'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 91'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Германнштадт: 41%, Сепси: 59%.
  • 90'
    Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Германнштадт пытается что-то создать.
    • 89'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 88'
      Германнштадт пытается что-то создать.
    • 86'
      Marius Stefanescu сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      86'
      ГОООООЛ - Шафранко Павол Сепси забивает ударом головой
    • Угловой
      86'
      Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.
    • 86'
      Calin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      86'
      Ох, нехорошо это выглядит. Аганович Аднан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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