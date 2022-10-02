Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хорошую попытку сделал Альхассан Баба . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Опрут Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

40' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Родригес Хонатан II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Ionut Stoica сделал результативную передачу.

36' Г О О О О Л - Паращив Даниэль забивает с левой ноги!

36' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Димитров Радослав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Сильный дождь сегодня.

24' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Рондон Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Сепси

22' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

21' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Аганович Аднан получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

9' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Германнштадт

9' Головфка Кэтэлин не смог попасть в створ ударом издали

8' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Головфка Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Германнштадт

5' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Германнштадт

1' Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сепси начинает с центра поля