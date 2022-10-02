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Румыния: Суперлига

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Вииторул Констанца
1:0
Первый тайм: 26'
УТА Арад
0'
1:0
19' Пенальти
Алибек Денис

Ход матча

19'
Алибек Денис
1:0

Владение мячом

12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
45
Кориню
Жереми
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
4
Дукуре
Кевин
Гробры
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
4
Бенга
Александру
6
Киндриш
Андрей
3
Добреску
Михай
14
Антон
Паул
70
Штяу
Раул
19
Батха
Идриз
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
11
Жобелло
Уэсли
Вииторул Констанца
УТА Арад

История личных встреч

Вииторул Констанца
УТА Арад

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 4 (1) 0.33
Торже Андрей-Габриэль 3 0.25
Грамени Константин 3 0.25
Мунтяну Луис 2 0.17
Морар Влад 2 (1) 0.17
Петре Адриан 2 (2) 0.17
Питу Алекси 1 0.08
Балута Тудор 1 0.08
Артян Андрей 1 0.08
Дукуре Кевин Гробры 1 0.08
Сали Энес 1 0.08
Ларие Йонуц 1 (1) 0.08
Неделку Драгош 0 0
Касап Карло 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.33
Каскини Баутиста 2 0.17
Отеле Филип 2 0.17
Микулеску Давид 2 0.17
Бенга Александру 1 0.08
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 4 0
Попеску Михай 4 0
Алибек Денис 3 0
Кики Давид 2 0
Неделку Драгош 2 0
Питу Алекси 2 0
Балута Тудор 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Младен Себастьян 1 0
Касап Карло 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Айоани Михай 1 0
Георге Хаджи 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Каскини Баутиста 4 0
Отеле Филип 4 0
Ходжалари Эрион 3 0
Киндриш Андрей 3 0
Добреску Михай 1 1
Вукчевич Марко 2 0
Штяу Раул 2 0
Бенга Александру 1 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Абейд Али 1 0
Эрико 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
20%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

22
12
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
18%
4
33%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
6
27%
3
25%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
6
27%
2
17%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1
УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 9 6 7 26 - 25 33
2. Вииторул Констанца 1:0 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
4. Германнштадт 11 6 4 1 16 - 9 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. УТА Арад 0:1 12 4 3 5 11 - 14 15
9. Арджеш 11 4 1 6 9 - 15 13
10. Волунтари 12 3 4 5 9 - 12 13
11. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 9 1 5 3 11 - 15 8
14. Миовени 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 1:0 7 5 2 0 11 - 3 17
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
4. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. УТА Арад 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 11 2 4 5 10 - 15 10
3. Вииторул Констанца 1:0 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 0:1 7 1 2 4 3 - 9 5
12. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 10
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
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