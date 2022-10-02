21' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О О Л - Алибек Денис из команды Вииторул Констанца забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Florin Iacob прыгнул не в ту сторону.

19' После проверки VAR судья не изменил решения - Вииторул Констанца пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Кориню Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

13' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Алибек Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Алибек Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Киндриш Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Шанс! Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

3' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.