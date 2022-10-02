Тур: 12. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Horia Mladinovici
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
19'
1:0
Владение мячом
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
93
Якоб
Флорин
14
Антон
Паул
70
Штяу
Раул
19
Батха
Идриз
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
- Защитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Морар ВладНападающий
- Нападающий
-
31 Luca Banu
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 ЭрикоЗащитник
-
18 Абейд АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Вииторул Констанца
УТА Арад
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|4 (1)
|0.33
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.25
|Грамени Константин
|3
|0.25
|Мунтяну Луис
|2
|0.17
|Морар Влад
|2 (1)
|0.17
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.17
|Питу Алекси
|1
|0.08
|Балута Тудор
|1
|0.08
|Артян Андрей
|1
|0.08
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.08
|Сали Энес
|1
|0.08
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.08
|Неделку Драгош
|0
|0
|Касап Карло
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.33
|Каскини Баутиста
|2
|0.17
|Отеле Филип
|2
|0.17
|Микулеску Давид
|2
|0.17
|Бенга Александру
|1
|0.08
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|4
|0
|Попеску Михай
|4
|0
|Алибек Денис
|3
|0
|Кики Давид
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Добреску Михай
|1
|1
|Вукчевич Марко
|2
|0
|Штяу Раул
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
20%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
18%
4
33%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
6
27%
3
25%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
6
27%
2
17%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1
УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|1:0
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|4.
|Германнштадт
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|УТА Арад
|0:1
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|15
|9.
|Арджеш
|11
|4
|1
|6
|9 - 15
|13
|10.
|Волунтари
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|11.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Университатя
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|ФКСБ
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Миовени
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|10
|0
|3
|7
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|1:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|11.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|13.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|10
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5