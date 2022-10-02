Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Жобелло Уэсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Киндриш Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Бенга Александру получил желтую карточку от судьи

37' Алибек Денис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Алибек Денис пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

32' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Mihai Dobrescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О О Л - Алибек Денис из команды Вииторул Констанца забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Florin Iacob прыгнул не в ту сторону.

19' После проверки VAR судья не изменил решения - Вииторул Констанца пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Кориню Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

13' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Алибек Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Алибек Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Киндриш Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Шанс! Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

3' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.