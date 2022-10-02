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Румыния: Суперлига

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: George Gaman
ФКСБ
1:1
Первый тайм: 12'
Арджеш

Ход матча

5'
0:1
Калкан Андреас
(Гарита Пол)
11'
Компаньо Андреа
(Эджума Малком)
1:1

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Арджеш
1.41
4.65
9.50
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
6
Харуц
Денис
16
Тамм
Йоонас
77
Шербан
Сорин
98
Кордя
Андрей
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
19
Омрани
Билель
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
6
Нжик
Тони
21
Альсё
Бриан
70
Яколиш
Антонио
11
Исфан
Александру
10
Калкан
Андреас
14
Гарита
Пол
ФКСБ
Арджеш

История личных встреч

ФКСБ
Арджеш

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1ГА
4:0
Л1ГА
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ДА
2:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 2 0.2
Кордя Андрей 2 0.2
Микулеску Давид 2 0.2
Эджума Малком 1 0.1
Дава Джойским 1 0.1
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.1
Русу Богдан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Коман Флоринел 0 0
Олару Дариус 0 0
Пантя Александру 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исфан Александру 3 0.25
Гарита Пол 3 0.25
Бертран Дориан 2 0.17
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Коман Флоринел 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Тамм Йоонас 1 0
Русу Богдан 1 0
Крецу Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шербан Сорин 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 3 0
Меца Давид 2 0
Нжик Тони 2 0
Вианна Фабио 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Райнов Мартин 1 0
Гарита Пол 1 0
Калкан Андреас 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Альсё Бриан 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
5
63%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

12
8
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
5
42%
5
63%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

14
16
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
6
43%
1
6%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1
Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
Арджеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0
Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 9 6 7 26 - 25 33
2. Вииторул Констанца 12 8 3 1 24 - 10 27
3. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
4. Германнштадт 11 6 4 1 16 - 9 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
9. Арджеш 1:1 12 4 2 6 10 - 16 14
10. Волунтари 12 3 4 5 9 - 12 13
11. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 1:1 10 1 6 3 12 - 16 9
14. Миовени 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
4. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 1:1 6 3 0 3 7 - 6 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. ФКСБ 1:1 6 1 5 0 9 - 8 8
11. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 11 2 4 5 10 - 15 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. Арджеш 1:1 6 1 2 3 3 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 1:1 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 10
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Арджеш будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      6'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 6'
      Отличный гол забил Калкан Андреас
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 61%, Арджеш: 39%.
    • 5'
      Вианна Фабио сделал ключевой пас для гола!
    • 5'
      Гарита Пол сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Калкан Андреас забивает с левой ноги!
    • 5'
      Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      5'
      Омрани Билель задерживает мяч рукой
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      Эджума Малком наказан за толчок Гарита Пол
    • 4'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Вианна Фабио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 3'
      Эджума Малком из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Харуц Денис из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Калкан Андреас
    • 2'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Харуц Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Шербан Сорин из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      1'
      Крецу Валентин из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Калкан Андреас заработал фол
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Арджеш
    1.41
    4.65
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФКСБ 1:1 Арджеш онлайн

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