Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Арджеш

88' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Octavian Popescu сделал ключевой пас для гола!

87' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Удар от ворот произведет Арджеш

86' Тактическая замена. Олару Дариус уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu

86' Оайдэ Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

84' Удар от ворот произведет Арджеш

84' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ФКСБ пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Кордя Андрей не смог попасть в створ ударом издали

83' Микулеску Давид из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Арджеш

79' Г О О О О Л - Гарита Пол забивает с правой ноги!

77' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Бертран Дориан из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Тактическая замена. Tony Njike уходит с поля и его заменяет Дониса Жулио

75' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Судье надоело, что Коман Флоринел тянет время и он наказал его горчичником

72' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Арджеш

68' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' 'Г О О О О О Л - Компаньо Андреа из команды ФКСБ забивает с пенальти! Он пробил правой. Catalin Straton был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

64' Рефери не любит споров - именно за это Майк Сестор сейчас получил желтую

63' После проверки VAR судья изменил решение - ФКСБ пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Калкан Андреас получил желтую карточку от судьи

61' Добросавлевичи Алин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Удар от ворот произведет Арджеш

58' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Харуц Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Арджеш

53' Кордя Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Кордя Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Удар от ворот произведет Арджеш

50' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля