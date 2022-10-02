Тур: 12. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: George Gaman
0'
0:1
5' ГолКалкан Андреас
1:1
11' ГолКомпаньо Андреа
33' Желтая карточкаАльсё Бриан
39' Желтая карточкаКрецу Валентин
61' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
62' Желтая карточкаКалкан Андреас
64' Желтая карточкаМайк Сестор
2:1
64' ПенальтиКомпаньо Андреа
74' Желтая карточкаКоман Флоринел
2:2
79' ГолГарита Пол
3:2
87' ГолКордя Андрей
90' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
90' Желтая карточкаСербан Ионут
90'+5
Ход матча
5'
0:1
11'
1:1
33'
39'
62'
64'
64'
2:1
74'
79'
2:2
87'
3:2
90'
90'
Владение мячом
16
Тамм
Йоонас
77
Шербан
Сорин
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
21
Альсё
Бриан
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
ФКСБ
Арджеш
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.3
|Тамм Йоонас
|2
|0.2
|Микулеску Давид
|2
|0.2
|Эджума Малком
|1
|0.1
|Дава Джойским
|1
|0.1
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.1
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|4
|0.33
|Исфан Александру
|3
|0.25
|Бертран Дориан
|2
|0.17
|Калкан Андреас
|1
|0.08
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Крецу Валентин
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Альсё Бриан
|2
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Нжик Тони
|2
|0
|Вианна Фабио
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Райнов Мартин
|1
|0
|Гарита Пол
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 10
1
9%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
5
45%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
15
10
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
1
7%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
33%
5
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
16
19
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
6%
4
21%
1-15
6
38%
1
5%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
3
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1
Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
Арджеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0
Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|4.
|Германнштадт
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|9.
|Арджеш
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|10.
|Волунтари
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|11.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|13.
|Университатя
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|Миовени
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|10
|0
|3
|7
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|8.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|9.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|12.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5