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Румыния: Суперлига

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
Ботошани
0:0
Второй тайм: 46'
Университатя
0'

Ход матча

25'
 
Тьям Мамаду
Эли Лопес
46'
 
Хоршия Овидиу
Хайта Флориан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Университатя
3.38
3.06
3.66
Все Коэффициенты
1
Пап
Эдуард
19
Патаке
Андрей
6
Victor
Dican
21
Боли
Кевин
30
Цигэнашу
Александр
16
Elad
Shahaf
25
Силла
Якуба
4
Иванов
Антоний
9
Mateus
Criciuma
20
Роман
Михай
V
26
Майлат
Себастьян
12
Илиев
Пламен
2
Влэдою
Штефан
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
16
Филип
Иоан
52
Пирес
Ромарио
20
Пурече
Флориан
10
Хайта
Флориан
80
Фюлёп
Лоран
7
Эли
Лопес
Ботошани
Университатя

История личных встреч

Ботошани
Университатя

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сно Саквилл 2 0.18
Майлат Себастьян 2 (1) 0.18
Флореску Эдуард 2 (1) 0.18
Камара Секу 1 0.09
Роман Михай V 1 0.09
Terrence Tisdell 1 0.09
Mateus Criciuma 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Victor Dican 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 3 0.25
Филип Иоан 1 0.08
Эли Лопес 1 0.08
Фюлёп Лоран 1 0.08
Пирес Ромарио 0 0
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сно Саквилл 3 1
Mateus Criciuma 2 1
Силла Якуба 3 0
Майлат Себастьян 3 0
Цигэнашу Александр 2 0
Шерони Алин 2 0
Victor Dican 2 0
Роман Михай 1 0
Муссис Франко 1 0
Пап Эдуард 1 0
Петковски Петар 1 0
Иванов Антоний 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Пирес Ромарио 4 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Эли Лопес 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Denis Ispas 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Илие Флорин 0 1
Филип Иоан 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Симон Габриэл 1 0
Хоршия Овидиу 1 0
Хайта Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2
Университатя
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0
Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 9 6 7 26 - 25 33
2. Вииторул Констанца 12 8 3 1 24 - 10 27
3. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
4. Германнштадт 11 6 4 1 16 - 9 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
9. Арджеш 12 4 1 7 11 - 18 13
10. Ботошани 0:0 11 3 4 4 9 - 16 13
11. Волунтари 12 3 4 5 9 - 12 13
12. Университатя 0:0 12 2 5 5 7 - 11 11
13. ФКСБ 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Миовени 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
4. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
8. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
9. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
10. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
12. Ботошани 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Университатя 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 11 2 4 5 10 - 15 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 0:0 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 0:0 7 1 3 3 4 - 7 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Хайта Флориан уходит с поля и его заменяет Ovidiu Horsia
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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    • 44'
      Elad Shahaf из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 43'
      Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Роман Михай V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Victor Dican из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      42'
      Elad Shahaf наказан за толчок Пурече Флориан
    • 41'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Патаке Андрей пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем
    • 41'
      Филип Иоан из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Mateus Criciuma навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Университатя
    3.38
    3.06
    3.66
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ботошани 0:0 Университатя онлайн

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