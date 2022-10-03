Тур: 12. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Bogdan Dumitrache
0:0
Второй тайм: 46'
0'
Ход матча
Владение мячом
21
Боли
Кевин
16
Elad
Shahaf
25
Силла
Якуба
12
Илиев
Пламен
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
80
Фюлёп
Лоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
16 Elad ShahafПолузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
История личных встреч
Ботошани
Университатя
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сно Саквилл
|2
|0.18
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|0.18
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.18
|Камара Секу
|1
|0.09
|Роман Михай V
|1
|0.09
|Terrence Tisdell
|1
|0.09
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|3
|0.25
|Филип Иоан
|1
|0.08
|Эли Лопес
|1
|0.08
|Фюлёп Лоран
|1
|0.08
|Пирес Ромарио
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сно Саквилл
|3
|1
|Mateus Criciuma
|2
|1
|Силла Якуба
|3
|0
|Майлат Себастьян
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Пирес Ромарио
|4
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Denis Ispas
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Илие Флорин
|0
|1
|Филип Иоан
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Хоршия Овидиу
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2
Университатя
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0
Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|11
|8
|0
|3
|12 - 6
|24
|4.
|Германнштадт
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|9.
|Арджеш
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|10.
|Ботошани
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 16
|13
|11.
|Волунтари
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|12.
|Университатя
|0:0
|12
|2
|5
|5
|7 - 11
|11
|13.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Миовени
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|10
|0
|3
|7
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|8.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|9.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|12.
|Ботошани
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Университатя
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5