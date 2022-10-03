Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Силла Якуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Ботошани

44' Удар от ворот произведет Университатя

44' Elad Shahaf из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Роман Михай V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Elad Shahaf наказан за толчок Пурече Флориан

41' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Патаке Андрей пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

40' Mateus Criciuma навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Mateus Criciuma пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

30' Роман Михай V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Удар от ворот произведет Университатя

24' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Эли Лопес получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Эли Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Ботошани

19' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Elad Shahaf выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Mateus Criciuma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Elad Shahaf выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Патаке Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

10' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Elad Shahaf выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Ботошани

8' Матч возобновлен

7' Elad Shahaf на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Mateus Criciuma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Ботошани

3' Пирес Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

1' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Университатя начинает с центра поля