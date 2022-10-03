Тур: 12. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Русанду Лучан
2:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
15' ГолПопа Даньел
20' Undefined phrase: football_event_Албу Кристиан
32' Желтая карточкаДумитрашку Денис
34' Undefined phrase: football_event_Попадюк Дору
38' Желтая карточкаБолдор Деян
55' Желтая карточкаМораис Жуниор
2:0
57' ГолНегуц Кристиан
Ход матча
15'
1:0
20'
32'
34'
38'
55'
57'
2:0
Владение мячом
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
19
Оня
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|3
|0.27
|Попадюк Дору
|2
|0.18
|Шербан Андрей
|1
|0.09
|Михаю Андреас
|1
|0.09
|Daniel Celea
|1
|0.09
|Атанасе Космин
|1
|0.09
|Купер Годберг
|1
|0.09
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|4
|0.33
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|0.25
|Ионицэ Александру II
|2
|0.17
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.08
|Лукассен Кевин
|1
|0.08
|Мораис Жуниор II
|1
|0.08
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|3
|0
|Негуц Кристиан
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Шамед Нассер
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|4
|1
|Ионицэ Александру II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
75%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
100%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
23%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Пропущено
19
5
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
4
80%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
1
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3
Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0
Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|0:2
|12
|8
|0
|4
|12 - 8
|24
|4.
|Германнштадт
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|9.
|Арджеш
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|10.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|10 - 17
|13
|11.
|Волунтари
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|12.
|Университатя
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|13.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Миовени
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|2:0
|11
|1
|3
|7
|12 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|0:2
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|8.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|9.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|12.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Киндия Тырговиште
|2:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|0:2
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|2:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5