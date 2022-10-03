Г О О О О Л - Cristian Negut первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Esteban Orozco

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Игрок из команды Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Игрок из команды Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Antonio Sefer пробил со штрафного прямо в стенку

47' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Паул получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Сэпунару Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест подал угловой справа.

43' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Болдор Деян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

38' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Тактическая замена. Костаче Ионуц уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

36' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште в офсайде

36' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Киндия Тырговиште отменен из-за положения "вне игры".

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште получает желтую после опасной игры.

32' Судья свистит. Denis Dumitrascu атаковал сзади соперника. Это Antonio Sefer заработал своей команде штрафной

31' Antonio Sefer не смог попасть в створ ударом издали

31' Андрей Шербан пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan ловит мяч

30' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Дуганджич Марко наказан за толчок Daniel Celea

28' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Сэпунару Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Рапид Бухарест отменен из-за положения "вне игры".

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Daniel Celea успешно блокирует удар.

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Ахматов Расамбек получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Ахматов Расамбек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Г О О О О Л - Попа Даньел забивает с правой ноги!

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Андрей Шербан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

10' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

2' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру