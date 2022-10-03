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Румыния: Суперлига

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Русанду Лучан
Киндия Тырговиште
2:0
Второй тайм: 57'
Рапид Бухарест
0'
1:0
15' Гол
Попа Даньел
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Албу Кристиан
32' Желтая карточка
Думитрашку Денис
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Попадюк Дору
38' Желтая карточка
Болдор Деян
55' Желтая карточка
Мораис Жуниор
2:0
57' Гол
Негуц Кристиан
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
80
Думитрашку
Денис
66
Ахматов
Расамбек
5
Воробьев
Модест
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
13
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1ГБ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 3 0.27
Попадюк Дору 2 0.18
Шербан Андрей 1 0.09
Михаю Андреас 1 0.09
Daniel Celea 1 0.09
Атанасе Космин 1 0.09
Купер Годберг 1 0.09
Негуц Кристиан 0 0
Воробьев Модест 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 4 0.33
Дуганджич Марко 3 (1) 0.25
Ионицэ Александру II 2 0.17
Сэпунару Кристиан 1 0.08
Лукассен Кевин 1 0.08
Мораис Жуниор II 1 0.08
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 3 0
Негуц Кристиан 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Воробьев Модест 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Шамед Нассер 1 0
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 4 1
Ионицэ Александру II 2 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Antonio Sefer 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
75%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
100%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
23%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Пропущено

19
5
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
4
80%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
1
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3
Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0
Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 9 6 7 26 - 25 33
2. Вииторул Констанца 12 8 3 1 24 - 10 27
3. Рапид Бухарест 0:2 12 8 0 4 12 - 8 24
4. Германнштадт 11 6 4 1 16 - 9 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
9. Арджеш 12 4 1 7 11 - 18 13
10. Ботошани 11 3 4 4 10 - 17 13
11. Волунтари 12 3 4 5 9 - 12 13
12. Университатя 12 2 5 5 8 - 12 11
13. ФКСБ 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Миовени 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Киндия Тырговиште 2:0 11 1 3 7 12 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
4. Рапид Бухарест 0:2 5 5 0 0 8 - 2 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
8. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
9. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
10. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
12. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Киндия Тырговиште 2:0 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 11 2 4 5 10 - 15 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 0:2 7 3 0 4 4 - 6 9
5. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Киндия Тырговиште 2:0 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Оня Рэзван получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Оня Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    53'
    Джейсон Папо наказан за толчок Андрей Шербан
  • 52'
    Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Болдор Деян успешно блокирует удар.
  • 51'
    Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Киндия Тырговиште
    Ничья
    Рапид Бухарест
    3.20
    3.65
    7.40
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    Где смотреть матч Киндия Тырговиште 2:0 Рапид Бухарест онлайн

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