Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Лукассен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Stefan Panoiu нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

85' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Андрей Шербан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Джейсон Папо наказан за толчок Catalin Cabuz

81' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Рефери не любит споров - именно за это Anton Petrea сейчас получил желтую

78' Грубац Сергей наказан за толчок Florin Stefan

78' Матч возобновлен

77' Попа Даньел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Лукассен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Лукассен Кевин выиграл воздушное противоборство у Daniel Celea.

72' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Florin Stefan пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

72' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Андрей Шербан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Esteban Orozco пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan ловит мяч

68' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Рефери не любит споров - именно за это Horatiu Moldovan сейчас получил желтую

68' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Андрей Шербан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Florin Stefan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Якоб Паул наказан за толчок Catalin Cabuz

64' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Тактическая замена. Оня Рэзван уходит с поля и его заменяет Florin Stefan

59' Г О О О О Л - Antonio Sefer левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

56' Г О О О О Л - Cristian Negut первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

56' Попа Даньел бьет со штрафного в створ, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

55' Мораис Жуниор II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Оня Рэзван получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Оня Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Джейсон Папо наказан за толчок Андрей Шербан

52' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Esteban Orozco

46' Тактическая замена. Воробьев Модест уходит с поля и его заменяет Cornel Dinu