Тур: 1.
Ход матча
16'
1:0
19
Omar
Elvir
20
Флорес
Дейби
14
Найяр
Энди
12
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
-
22 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Omar ElvirЗащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Найяр ЭндиНападающий
-
12 Киото РомельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
-
21 Рохес БрайанНападающий
-
-
18 Maylon Nunez
-
-
-
Главный тренер: Гомес Эрнан
История личных встреч
Аргентина
Гондурас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0
Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1
Гондурас
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гондурас - Канада 2:1 Гондурас - Кюрасао 1:2 Кюрасао - Гондурас 0:1 Ямайка - Гондурас 2:1
Гондурас - Мексика 0:1 Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2 Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Гондурас - Панама 2:3 Гондурас - Ямайка 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Гондурас - США 1:4 Сальвадор - Гондурас 0:0 Канада - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 3:0 Гондурас - Катар 0:2
Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Гондурас
Исход игры
Аргентина
97.5% (119)
Ничья
0.8% (1)
Гондурас
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.65% (64)
Меньше
35.35% (35)
Обе команды забьют
Да
19.19% (19)
Нет
80.81% (80)
Популярный счёт
3:0 Аргентина
28.7% (35)
2:0 Аргентина
27.9% (34)
3:1 Аргентина
9.8% (12)
4:0 Аргентина
6.6% (8)
2:1 Аргентина
4.1% (5)
5:0 Аргентина
1.6% (2)
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