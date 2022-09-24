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Тур: 1.
Аргентина
FIFA #6
1:0
Первый тайм: 21'
Гондурас
FIFA #68

Ход матча

16'
Мартинес Лаутаро
1:0
Прогнозы 122
Аргентина 97.5% (119)
X 0.8% (1)
Гондурас 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Гондурас
1.14
8.90
9.60
Все Коэффициенты
12
Рульи
Херонимо
21
Молина
Науэль
6
Песселья
Херман
2
Мартинес
Лисандро
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Месси
Лионель
22
Мартинес
Лаутаро
17
Гомес
Алехандро
22
Лопес
Луис
II
2
Сантос
Рауль
15
Мальдонадо
Дениль
3
Мелендэс
Карлос
19
Omar
Elvir
5
Ариага
Кервин
20
Флорес
Дейби
16
Кастельянос
Эктор
14
Найяр
Энди
12
Киото
Ромель
11
Ривас
Ригоберто
Аргентина
Гондурас

История личных встреч

Аргентина
Гондурас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0
Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1
Гондурас
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гондурас - Канада 2:1 Гондурас - Кюрасао 1:2 Кюрасао - Гондурас 0:1 Ямайка - Гондурас 2:1
Гондурас - Мексика 0:1 Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2 Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Гондурас - Панама 2:3 Гондурас - Ямайка 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Гондурас - США 1:4 Сальвадор - Гондурас 0:0 Канада - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 3:0 Гондурас - Катар 0:2
  • Первый тайм
  • 25'
    Дейби Флорес отправил мяч в штрафную площадку в направлении Ромеля Киото, который поиграл борьбу на втором этаже Херману Песселье. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Энди Найяр перешёл центральную линию, а потом оказался на газоне, получив по ногам от Леандро Паредеса. 
  • Опасный момент
    23'
    Лионель Месси играет в стенку с Алехандро Гомесом в штрафной площадке, а потом стреляет с левой ноги - Луис Лопес на месте. 
  • 21'
    При помощи коротких передач аргентинцы добрались до штрафной, а потом увлеклись короткими передачами и не смогли довести дело до удара. 
  • 20'
    Алехандро Гомес технично обработал мяч на левом фланге, после чего Кервин Ариага выполнил чистый подкат, отправив предмет раздора в аут. 
  • 19'
    Киото зацепился за мяч на левом фланге, вошёл в штрафную и прострелил в центр, а там Паредес, который прочитал пас и игровой снаряд перехватил. 
  • 18'
    Добивается своего Аргентина, всё-таки находя пространство в плотной обороне Гондураса, от которого теперь ждём более смелой игры на чужой половине поля. 
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАРТИНЕС!!! Гомес ворвался в штрафную площадку левым краем и прострелил во вратарскую на Мартинеса, который ударом в касание переправил мяч в сетку. 
  • 16'
    После ввода мяча в игру из аута Гондурас очень быстро допустил ошибку в передаче, а потом получил контратаку, которую не без труда остановил. 
  • 15'
    На чужую половину поля удаётся перейти Гондурасу, и даже аут на левом фланге получается заработать. 
  • Судья
    14'
    Лионель Месси упал в штрафной площадке после контакта с Эктором Кастельяносом, но арбитр показал, что нужно подниматься. 
  • 13'
    Ривас попытался прорваться по левому флангу. До центральной линии дошёл, а потом его при помощи подката остановил Молина. 
  • 12'
    Нет, всё-таки не будет корнера у Аргентины, так как арбитр не заметил касания Мелендэса. Удар от ворот выполнил Лопес, после чего аргентинцы быстро вернули мяч. 
  • Опасный момент
    11'
    Молина простреливает в штрафную на Гомеса, Алехандро пробивает в левый угол и попадает в соперника, зарабатывая угловой. 
  • 10'
    Гомес перевёл мяч с левого фланга в центр штрафной на Мартинеса, который не стал бить, а отдал пяткой на Месси, но Лионеля закрыл Мальдонадо. 
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    • Опасный момент
      8'
      Де Пауль получил мяч перед штрафной площадкой и вторым касанием пробил в правый нижний угол - немного не попал. 
    • 7'
      Ромель Киото впервые встерился с игровым снарядом, перехватив его в центральном круге, но сразу же был накрыт Леандро Паредесом. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Молина поддержал атаку правым флангом и не сумел обыграть один в один Омара, а после потери мяча ещё и правила нарушил. 
    • 5'
      Гомес ушёл от Сантоса на левом фланге и выполнил подачу в центр штрафной, где надёжно сыграл Мелендэс, выбив мяч в аут. 
    • 4'
      Родриго Де Пауль становится автором первого удара по воротам, но мяч до цели не доходит, попадая в Дениля Мальдонадо. 
    • 3'
      Алехандро Гомес встретился с мячом на левом фланге, но продвигаться вперёд не стал, выполнив передачу назад на Лисандро Мартинеса. 
    • 2'
      С центра поля начали аргентинцы, и постепенно продвигаются вперёд, используя короткие передачи. Гондурас ожидаемо отходит всем составом за линию мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча между Аргентиной и Гондурасом, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 122
    Аргентина 97.5% (119)
    X 0.8% (1)
    Гондурас 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Гондурас
    1.14
    8.90
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аргентина 1:0 Гондурас онлайн

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    Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Гондурас

    Исход игры
    Аргентина
    97.5% (119)
    Ничья
    0.8% (1)
    Гондурас
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.65% (64)
    Меньше
    35.35% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    19.19% (19)
    Нет
    80.81% (80)
    Популярный счёт
    3:0 Аргентина
    28.7% (35)
    2:0 Аргентина
    27.9% (34)
    3:1 Аргентина
    9.8% (12)
    4:0 Аргентина
    6.6% (8)
    2:1 Аргентина
    4.1% (5)
    5:0 Аргентина
    1.6% (2)
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    Аргентина
    Гондурас
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