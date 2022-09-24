Добивается своего Аргентина, всё-таки находя пространство в плотной обороне Гондураса, от которого теперь ждём более смелой игры на чужой половине поля.

Киото зацепился за мяч на левом фланге, вошёл в штрафную и прострелил в центр, а там Паредес, который прочитал пас и игровой снаряд перехватил.

Алехандро Гомес технично обработал мяч на левом фланге, после чего Кервин Ариага выполнил чистый подкат, отправив предмет раздора в аут.

При помощи коротких передач аргентинцы добрались до штрафной, а потом увлеклись короткими передачами и не смогли довести дело до удара.

Лионель Месси играет в стенку с Алехандро Гомесом в штрафной площадке, а потом стреляет с левой ноги - Луис Лопес на месте.

Энди Найяр перешёл центральную линию, а потом оказался на газоне, получив по ногам от Леандро Паредеса.

Дейби Флорес отправил мяч в штрафную площадку в направлении Ромеля Киото, который поиграл борьбу на втором этаже Херману Песселье.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАРТИНЕС!!! Гомес ворвался в штрафную площадку левым краем и прострелил во вратарскую на Мартинеса, который ударом в касание переправил мяч в сетку.

16' После ввода мяча в игру из аута Гондурас очень быстро допустил ошибку в передаче, а потом получил контратаку, которую не без труда остановил.

15' На чужую половину поля удаётся перейти Гондурасу, и даже аут на левом фланге получается заработать.

14' Лионель Месси упал в штрафной площадке после контакта с Эктором Кастельяносом, но арбитр показал, что нужно подниматься.

13' Ривас попытался прорваться по левому флангу. До центральной линии дошёл, а потом его при помощи подката остановил Молина.

12' Нет, всё-таки не будет корнера у Аргентины, так как арбитр не заметил касания Мелендэса. Удар от ворот выполнил Лопес, после чего аргентинцы быстро вернули мяч.

11' Молина простреливает в штрафную на Гомеса, Алехандро пробивает в левый угол и попадает в соперника, зарабатывая угловой.