Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Шаньдун Тайшань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Мойсес Лима не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Will Donkin наказан за толчок Мойсес Лима

41' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лю Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Отличный гол забил Кризан

40' Команда Шаньдун Тайшань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О Л - Кризан из команды Шаньдун Тайшань правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

39' Лю Ян выиграл воздушное противоборство у Will Donkin.

38' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

37' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лю Ян выиграл воздушное противоборство у Will Donkin.

37' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

36' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

35' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лю Ян выиграл воздушное противоборство у Will Donkin.

35' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Will Donkin наказан за толчок Лю Ян

32' Кэ Ши выиграл воздушное противоборство у Will Donkin.

31' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

29' Лю Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Лю Ян нанес удар головой, но Chunyu Dong спокойно отбил мяч.

27' Мойсес Лима пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

27' Феллайни Маруан нанес удар головой, но Chunyu Dong спокойно отбил мяч.

26' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Лим Чхэ-Мин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

21' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

20' Ляо Лишэн не смог попасть в створ ударом издали

20' Феллайни Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Ох, нехорошо это выглядит. Лю Биньбинь получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Матч остановлен

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Лю Биньбинь получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Лю Биньбинь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

15' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

3' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лю Биньбинь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Will Donkin ослабляет давление, выбив мяч.

2' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.