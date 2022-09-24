Тур: 17. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
0:4
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаYuan Zhang1
0:1
39' ГолКризан
0:2
61' ГолКризан
0:3
76' ГолМойсес Лима
0:4
90' ГолTianyu Guo
90'+4
Ход матча
20'
27'
61'
0:2
62'
62'
71'
76'
0:3
85'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 11
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
19
Yue
Xu
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
40
Донкин
Уилл
29
Лин
Гао
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
21
Лю
Биньбинь
11
Лю
Ян
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
40 Донкин УиллПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
27 Boyu YangЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jiabao Ji
-
23 Xingyu Wu
-
-
33 Yuezheng Du
-
-
20 Yue Liu
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
11 Лю ЯнНападающий
-
9 КризанНападающий
-
10 Мойсес ЛимаНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Xin Tian
-
36 Liuyu Duan
-
29 Chen Pu
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Шэньчжэнь
Шаньдун Тайшань
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.35
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.12
|Лин Гао
|2
|0.12
|Shuai Pei
|2
|0.12
|Yuanyi Li
|1
|0.06
|Чжипэн Цзян
|1
|0.06
|Yeljan Shinar
|1
|0.06
|Алессандрини Ромен
|1
|0.06
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.06
|Юань Миньчэн
|1
|0.06
|Yuan Zhang2
|1
|0.06
|Yue Xu
|1
|0.06
|Юнпо Ван
|0
|0
|Haolun Mi
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|10 (1)
|0.56
|Мойсес Лима
|6 (1)
|0.33
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.22
|Феллайни Маруан
|4
|0.22
|Chen Pu
|3
|0.17
|Лю Биньбинь
|2
|0.11
|Tianyu Guo
|2 (1)
|0.11
|Лю Ян
|1
|0.06
|Чжэн Чжэн
|1
|0.06
|Ляо Лишэн
|1
|0.06
|Tianyu Qi
|1
|0.06
|Hailong Li
|1
|0.06
|Жадсон II
|1
|0.06
|Сон Чжун-Хо
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|5
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Лим Чхэ-Мин
|2
|0
|Haolun Mi
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|3
|1
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Мойсес Лима
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Ван Да-Лэй
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Сон Чжун-Хо
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Tianyu Guo
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
23
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
2
25%
2
9%
1-15
2
25%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
38%
7
30%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
13%
4
17%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
6
43%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
24
3
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
1
33%
16-30
4
17%
1
33%
31-45
5
21%
1
33%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Забито
22
37
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
3
14%
2
5%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
6
27%
9
24%
46-60
6
27%
6
16%
61-75
1
5%
8
22%
76-90
Пропущено
36
15
13 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
4
11%
1
7%
1-15
3
8%
4
27%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
7
19%
2
13%
46-60
9
25%
4
27%
61-75
7
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1
Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|17
|9
|3
|5
|31 - 19
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Шанхай СИПГ
|16
|8
|4
|4
|17 - 12
|28
|8.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|9.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|12.
|Далянь Ифан
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|17
|6
|1
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|17
|5
|2
|10
|21 - 33
|17
|15.
|Шицзячжуан
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Далянь Ифан
|10
|4
|4
|2
|18 - 13
|16
|8.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|14.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4