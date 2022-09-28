Арбитр даёт свисток, отправляя команды в раздевалки при счёте 1-0 в пользу Аргентины.
45'
Шамар Николсон зацепился за мяч после длинной передачи Андре Блэйка и выполнил скидку на левый фланг, а там никого из своих.
45'
+1 минута.
45'
Медицинская бригада сборной Ямайки появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Леону Бэйли. Досталось ему в борьбе с Алексисом Макаллистером.
44'
А теперь и Макаллистер играет на отбой, вынося игровой снаряд из своей штрафной площадки. За счёт высокого прессинга Ямайка мяч перехватывает.
43'
Моррисон отправил в забег по левому флангу Николсона, который проиграл в скорости Ромеро, а потом Кристиан выбил мяч на чужую половину поля.
42'
Ямайка начинала матч с владения, таким же образом она хочет завершить первый тайм. Но проблема прежняя, не получается выйти на ударную позицию.
41'
Леон Бэйли ушёл от Николаса Тальяфико на левом фланге и прострелил в центр штрафной - адресата не нашёл.
40'
Ди Мария обыгрывает один в один Бэйли и подаёт на ближнюю штангу, а там уже дежурит вездесущий и надёжный Браун.
39'
Ямайка только что едва не осталась в меньшинстве. Равел Моррисон, у которого есть жёлтая, в грубом подкате сбил Кристиана Ромеро. Повезло, что мяч остался у Аргентины и судья не стал останавливать встречу, а также отложенную жёлтую не показал.
38'
Поверил в себя Бэлл. Решил сместиться с левого фланга в штрафную, и почти сделал это. Монтьеля обыграл, а потом сработала подстраховка в лице Ромеро.
37'
Джовани Ло Чельсо пробил на исполнение из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч чуть выше перекладины. Блэйк ситуацию контроливал, совершив прыжок.
36'
Эмилиано Мартинес получает возможность вступить в игру и зафиксировать игровой снаряд после фланговой подачи от Бобби Рида.
35'
Хулиан Альварес освободился от опеки и пробил после подачи от углового флага, но не в створ, а выше владений Андре Блэйка.
34'
Джавейн Браун пока действует отлично. То контратаку прервёт, сыграв на перехвате, то воздух выиграет, а сейчас прострел Тальяфико с левого фланга заблокировал, отправив мяч за лицевую.