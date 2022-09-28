Ямайка начинала матч с владения, таким же образом она хочет завершить первый тайм. Но проблема прежняя, не получается выйти на ударную позицию.

Моррисон отправил в забег по левому флангу Николсона, который проиграл в скорости Ромеро, а потом Кристиан выбил мяч на чужую половину поля.

А теперь и Макаллистер играет на отбой, вынося игровой снаряд из своей штрафной площадки. За счёт высокого прессинга Ямайка мяч перехватывает.

Медицинская бригада сборной Ямайки появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Леону Бэйли. Досталось ему в борьбе с Алексисом Макаллистером.

Шамар Николсон зацепился за мяч после длинной передачи Андре Блэйка и выполнил скидку на левый фланг, а там никого из своих.

Арбитр даёт свисток, отправляя команды в раздевалки при счёте 1-0 в пользу Аргентины.

Джавейн Браун пока действует отлично. То контратаку прервёт, сыграв на перехвате, то воздух выиграет, а сейчас прострел Тальяфико с левого фланга заблокировал, отправив мяч за лицевую.

Хулиан Альварес освободился от опеки и пробил после подачи от углового флага, но не в створ, а выше владений Андре Блэйка.

Эмилиано Мартинес получает возможность вступить в игру и зафиксировать игровой снаряд после фланговой подачи от Бобби Рида.

Поверил в себя Бэлл. Решил сместиться с левого фланга в штрафную, и почти сделал это. Монтьеля обыграл, а потом сработала подстраховка в лице Ромеро.

Ямайка только что едва не осталась в меньшинстве. Равел Моррисон, у которого есть жёлтая, в грубом подкате сбил Кристиана Ромеро. Повезло, что мяч остался у Аргентины и судья не стал останавливать встречу, а также отложенную жёлтую не показал.

Ди Мария обыгрывает один в один Бэйли и подаёт на ближнюю штангу, а там уже дежурит вездесущий и надёжный Браун.

Леон Бэйли ушёл от Николаса Тальяфико на левом фланге и прострелил в центр штрафной - адресата не нашёл.

33' Макаллистер напоминает о своём присутствии на поле, но даже сейчас ничем примечательным не выделяется, а лишь обыгрывает один в один Джонсона, а потом переводит мяч на левый фланг на Гидо Родригеса.

31' Ло Чельсо нарушил правила в атаке, а потом пробил по воротам после свистка и попал в перекладину. Публика разочарованно вздохнула.

30' Увлеклась Ямайка на чужой половине поля, в результате чего едва не получила контратаку после обрезки, но Браун сумел перехватить мяч после передачи Отаменди на правый фланг на Ди Марию.

29' Анхель Ди Мария поддержал наступление правым флангом и попытался найти во вратарской Лаутаро Мартинеса, но Андре Блэйк прочитал замысел и мяч перехватил.

28' Ошибками в передачах обменялись команды. Сначала Монтьель подарил мяч соперникам, а потом Лоу стал автором безадресного заброса.

27' Уже почти в свою штрафную площадку Ямайка зашла всем составом, лишь один Майкл Антонио курсирует около центрального круга и надеется на передачу.

26' Анхель Ди Мария снова решил закрутить в створ, но и в этот раз Андре Блэйк оказался к этому готов.

25' Атака Аргентины левым флангом не прошла зря, принеся право на исполнение углового удара.

23' Отаменди выполнил передачу по левому флангу на Альвареса, которого опередил Мариаппа и выбил мяч за боковую линию.