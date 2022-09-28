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Тур: 1.
Аргентина
FIFA #6
1:0
Перерыв
Ямайка
FIFA #59
0'
1:0
13' Гол
Альварес Хулиан

Ход матча

13'
Альварес Хулиан
1:0
Прогнозы 138
Аргентина 98.6% (136)
X 0% (0)
Ямайка 1.4% (2)
-1
выиграет Аргентина, со счетом 4:0
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Ямайка
1.09
9.00
43.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
4
Монтьель
Гонсало
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
15
Макаллистер
Алексис
18
Гидо
Родригес
20
Ло
Чельсо
Джовани
11
Ди
Мария
Анхель
22
Мартинес
Лаутаро
9
Альварес
Хулиан
1
Блэйк
Андре
19
Мариаппа
Эдриан
17
Лоу
Дэмион
21
Браун
Джавейн
4
Бэлл
Амари
14
Рид
Бобби
8
Джонсон
Даниэль
10
Моррисон
Равел
7
Бэйли
Леон
18
Антонио
Майкл
11
Николсон
Шамар
Аргентина
Ямайка

История личных встреч

Аргентина
Ямайка

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КА
1:0
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1
Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0
Ямайка
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1
Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2 Перу - Ямайка 3:0 Ямайка - США 1:1 Сальвадор - Ямайка 1:1 Гондурас - Ямайка 0:2 Ямайка - Канада 0:0 США - Ямайка 2:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Ямайка - Панама 0:3 Мексика - Ямайка 2:1 США - Ямайка 1:0
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Арбитр даёт свисток, отправляя команды в раздевалки при счёте 1-0 в пользу Аргентины. 
  • 45'
    Шамар Николсон зацепился за мяч после длинной передачи Андре Блэйка и выполнил скидку на левый фланг, а там никого из своих. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Медицинская бригада сборной Ямайки появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Леону Бэйли. Досталось ему в борьбе с Алексисом Макаллистером. 
  • 44'
    А теперь и Макаллистер играет на отбой, вынося игровой снаряд из своей штрафной площадки. За счёт высокого прессинга Ямайка мяч перехватывает. 
  • 43'
    Моррисон отправил в забег по левому флангу Николсона, который проиграл в скорости Ромеро, а потом Кристиан выбил мяч на чужую половину поля. 
  • 42'
    Ямайка начинала матч с владения, таким же образом она хочет завершить первый тайм. Но проблема прежняя, не получается выйти на ударную позицию. 
  • 41'
    Леон Бэйли ушёл от Николаса Тальяфико на левом фланге и прострелил в центр штрафной - адресата не нашёл. 
  • 40'
    Ди Мария обыгрывает один в один Бэйли и подаёт на ближнюю штангу, а там уже дежурит вездесущий и надёжный Браун. 
  • 39'
    Ямайка только что едва не осталась в меньшинстве. Равел Моррисон, у которого есть жёлтая, в грубом подкате сбил Кристиана Ромеро. Повезло, что мяч остался у Аргентины и судья не стал останавливать встречу, а также отложенную жёлтую не показал. 
  • 38'
    Поверил в себя Бэлл. Решил сместиться с левого фланга в штрафную, и почти сделал это. Монтьеля обыграл, а потом сработала подстраховка в лице Ромеро. 
  • 37'
    Джовани Ло Чельсо пробил на исполнение из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч чуть выше перекладины. Блэйк ситуацию контроливал, совершив прыжок. 
  • 36'
    Эмилиано Мартинес получает возможность вступить в игру и зафиксировать игровой снаряд после фланговой подачи от Бобби Рида. 
  • 35'
    Хулиан Альварес освободился от опеки и пробил после подачи от углового флага, но не в створ, а выше владений Андре Блэйка. 
  • Угловой
    34'
    Джавейн Браун пока действует отлично. То контратаку прервёт, сыграв на перехвате, то воздух выиграет, а сейчас прострел Тальяфико с левого фланга заблокировал, отправив мяч за лицевую. 
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    • 33'
      Макаллистер напоминает о своём присутствии на поле, но даже сейчас ничем примечательным не выделяется, а лишь обыгрывает один в один Джонсона, а потом переводит мяч на левый фланг на Гидо Родригеса. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Ло Чельсо нарушил правила в атаке, а потом пробил по воротам после свистка и попал в перекладину. Публика разочарованно вздохнула. 
    • 30'
      Увлеклась Ямайка на чужой половине поля, в результате чего едва не получила контратаку после обрезки, но Браун сумел перехватить мяч после передачи Отаменди на правый фланг на Ди Марию. 
    • 29'
      Анхель Ди Мария поддержал наступление правым флангом и попытался найти во вратарской Лаутаро Мартинеса, но Андре Блэйк прочитал замысел и мяч перехватил. 
    • 28'
      Ошибками в передачах обменялись команды. Сначала Монтьель подарил мяч соперникам, а потом Лоу стал автором безадресного заброса. 
    • 27'
      Уже почти в свою штрафную площадку Ямайка зашла всем составом, лишь один Майкл Антонио курсирует около центрального круга и надеется на передачу. 
    • 26'
      Анхель Ди Мария снова решил закрутить в створ, но и в этот раз Андре Блэйк оказался к этому готов. 
    • Угловой
      25'
      Атака Аргентины левым флангом не прошла зря, принеся право на исполнение углового удара. 
    • 23'
      Отаменди выполнил передачу по левому флангу на Альвареса, которого опередил Мариаппа и выбил мяч за боковую линию. 
    • Опасный момент
      22'
      ОПАСНО! Альварес прострелил с левого фланга в штрафную и нашёл Ло Чельсо, который пробил в правый верхний угол, но немного не попал. 
    • 21'
      Гонсало Монтьель совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу с лицевой линии, но точной она не получилась. 
    • 20'
      Никак не проснётся Аргентина. Вроде и владеет мячом на чужой части поля, но делает это слишком академично, не ставя сложных задач перед соперниками. 
    • 19'
      Бобби Рид выполнил стандартное положение с левого фланга, отправив мяч верхом на линию вратарской, где на перехвате сыграл Эмилиано Мартинес. 
    • Фол, нарушение
      18'
      В этом эпизоде свисток арбитра уже раздался. Кристиан Ромеро включил руки в борьбе с Шамаром Николсоном и уложил оппонента на газон. 
    • Судья
      16'
      А пока Ямайка пробует ответить, и даже на штрафной на правом фланге претендовала, но судья не заметил фола со стороны Тальяфико на Антонио. 
    • 15'
      Что интересно, перед результативным ударом сборная Аргентины не создала ни одного опасного момента, а теперь должна перейти к более активной и острой игре в атаке. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АЛЬВАРЕС!!! Лаутаро Мартинес получает мяч на левом краю штрафной площадки и простреливает в центр вратарской, откуда точный удар в касание наносит Хулиан Альварес. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Шамар Николсон при помощи фола на Лаутаро Мартинесе остановил атаку Аргентины, после чего получил устное предупреждение. 
    • Желтая карточка
      12'
      Равел Моррисон срезает в подкате Гидо Родригеса, после чего записывает на свой счёт жёлтую карточку. 
    • 11'
      Ди Мария добрался до штрафной площадки по правому флангу и покатил на Монтьеля, но слишком сильно, за лицевую линию выкатился круглый. 
    • 10'
      Ло Чельсо получил мяч на левом фланге, а вместе с ним и пространство, но очень быстро Бобби Рид сместился на край и не позволил сопернику продолжить движение вперёд. 
    • 8'
      Ди Мария выполнил навес с правого фланга, закрутив мяч в ворота, но Блэйк разобрался, выбив игровой снаряд из штрафной кулаками. 
    • Угловой
      7'
      Вот и аргентинцы вспоминают о том, что они фавориты, да и вообще выше классом. Проводят атаку, которую завершают ударом из штрафной, но соперники блокируют. Угловой назначен. 
    • 6'
      Вот это да, Ямайка забирает мяч под контроль и окружает штрафную площадку Аргентины, пытаясь найти возможность для удара. 
    • 5'
      Хулиан Альварес взял мяч и помчался в атаку по левому флангу, а потом выполнил безадресный кросс в центр штрафной площадки. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Бэлл ещё раз был замечен на левом фланге, но снова ничего полезного не исполнил, да ещё и правила на Монтьеле нарушил. 
    • 3'
      Амари Бэлл попытался прорваться по левому флангу, но далековато отпустил мяч, чем и воспользовался Николас Тальяфико, сыграв в отборе. 
    • 2'
      Ямайка начала с центра поля, после чего выполнила передачу на левый фланг и сразу же ошиблась. Теперь ждём дебютное наступление Аргентины. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Раздался стартовый свисток. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча Аргентина - Ямайка, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 138
    Аргентина 98.6% (136)
    X 0% (0)
    Ямайка 1.4% (2)
    -1
    выиграет Аргентина, со счетом 4:0
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Ямайка
    1.09
    9.00
    43.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Ямайка

    Исход игры
    Аргентина
    98.6% (136)
    Ничья
    0% (0)
    Ямайка
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.08% (90)
    Меньше
    18.92% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    18.92% (21)
    Нет
    81.08% (90)
    Популярный счёт
    3:0 Аргентина
    26.8% (37)
    2:0 Аргентина
    14.5% (20)
    5:0 Аргентина
    11.6% (16)
    4:0 Аргентина
    10.9% (15)
    3:1 Аргентина
    6.5% (9)
    2:1 Аргентина
    5.1% (7)
    4:1 Аргентина
    2.9% (4)
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