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Китай: Суперлига
2022

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Ухань Цзалл
1:4
Конец матча
Шицзячжуан
0'
1:0
4' Гол
Dong Xu
1:1
19' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
1:2
41' Гол
Oscar Taty Maritu
1:3
45' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
1:4
79' Гол
Oscar Taty Maritu
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Жуков Георгий
90'+5

Ход матча

4'
Dong Xu
(Jinghang Hu)
1:0
19'
1:1
Овусу-Секьере Деабеас
(Oscar Taty Maritu)
41'
1:2
Oscar Taty Maritu
(Канте Хосе)
45'
1:3
Овусу-Секьере Деабеас
(Канте Хосе)
46'
Chen Yuhao
Chao Li
 
65'
Chongqiu Ye
Aoshuang Nie
 
66'
Yun Liu
Huajun Zhang
 
72'
 
Сунзу Стоппила
Hong Li
73'
 
Fuyu Ma
Овусу-Секьере Деабеас
79'
1:4
Oscar Taty Maritu
(Канте Хосе)
84'
 
Hao Guo
Chuangyi Lin
84'
 
Xiaotian Yang
Haiqing Cao
84'
 
Zhe Jiang
Shihao Piao
90'
 
Жуков Георгий

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Zhifeng
Wang
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
6
Chao
Li
15
Мин
Тянь
28
Dong
Xu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
19
Jinghang
Hu
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
35
Peng
Wang
III
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
3
Haiqing
Cao
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
40
Жуков
Георгий
44
Овусу-Секьере
Деабеас
45
Канте
Хосе
Ухань Цзалл
3-4-2-1
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Ухань Цзалл
Шицзячжуан

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
С
4:2
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
2:1
ПЛК
1:2
ПЛК
2:0
ПЛК
1:1
ПЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.39
Каевич Асмир 4 (1) 0.22
Виана Бруно 3 0.17
Peng Li 2 0.11
Rentian Hu 2 0.11
Huajun Zhang 1 0.06
Мин Тянь 1 0.06
Dong Xu 1 0.06
Jinghang Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 5 (2) 0.28
Канте Хосе 4 0.22
Овусу-Секьере Деабеас 2 0.11
Xinyu Liu1 1 0.06
Zhe Jiang 1 0.06
Kaimu Zheng 1 0.06
Shihao Piao 1 0.06
Yiming Yang 1 0.06
Bughrahan Iskandar 1 0.06
Fuyu Ma 1 0.06
Chuangyi Lin 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Peng Li 3 0
Dong Xu 3 0
Форбс Браун 2 0
Aoshuang Nie 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Yiming Yang 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Hong Li 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Канте Хосе 1 0
Kaimu Zheng 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
8%
4
24%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
3
18%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
4
36%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
5
24%
2
11%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
6
29%
6
33%
76-90

Пропущено

38
28
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
11%
5
18%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
8
21%
7
25%
31-45
9
24%
2
7%
46-60
5
13%
4
14%
61-75
7
18%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 18 10 6 2 26 - 16 36
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Хэнань Цзянье 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 17 5 7 5 28 - 25 22
12. Далянь Ифан 18 5 7 6 27 - 27 22
13. Шэньчжэнь 17 6 1 10 21 - 37 19
14. Шицзячжуан 18 4 6 8 19 - 27 18
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
5. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
7. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
8. Далянь Ифан 11 4 4 3 19 - 15 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
11. Чанчунь Ятай 8 2 3 3 10 - 8 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 8 - 4 12
9. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
10. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Шицзячжуан 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Весь список
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Канте Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    93'
    Канте Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Yun Yang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Yun Liu
  • 92'
    Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Xiaotian Yang выиграл воздушное противоборство у Jinghang Hu.
  • 91'
    Oscar Taty Maritu выиграл воздушное противоборство у Yuhao Chen.
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Ухань Цзалл не будет бить пенальти!
    • 90'
      Контроль мяча: Ухань Цзалл: 46%, Шицзячжуан: 54%.
    • 90'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      90'
      ПЕНАЛЬТИ! - Жуков Георгий из команды Шицзячжуан нарушает правила против Jinghang Hu.
    • 89'
      Жуков Георгий из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Peng Wang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Команда Ухань Цзалл фактически перестала играть и ждет финального свистка.
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