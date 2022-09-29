Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Шицзячжуан играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Овусу-Секьере Деабеас забивает с правой ноги!

45' Канте Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шицзячжуан будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Отличный командный гол!

41' Г О О О О Л - Oscar Taty Maritu забивает с правой ноги!

41' Канте Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Форбс Браун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

38' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Chuangyi Lin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Xuan Han успешно блокирует удар.

36' Shihao Piao из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Shihao Piao получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Shihao Piao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Peng Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Команда Шицзячжуан сравняла счет! Игра продолжается!

19' Г О О О О Л - Овусу-Секьере Деабеас забивает с правой ноги!

19' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Жуков Георгий навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Chuangyi Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шицзячжуан пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

5' Haiqing Cao из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Каевич Асмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Chao Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Chuangyi Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру