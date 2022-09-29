Тур: 18. Стадион: Dongxihu Sports Center. Главный судья: Li Ma
1:4
Конец матча
0'
1:0
4' ГолDong Xu
1:1
19' ГолОвусу-Секьере Деабеас
1:2
41' ГолOscar Taty Maritu
1:3
45' ГолОвусу-Секьере Деабеас
1:4
79' ГолOscar Taty Maritu
90' Undefined phrase: football_event_Жуков Георгий
90'+5
Ход матча
4'
1:0
19'
41'
1:2
45'
46'
66'
79'
1:4
84'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
6
Chao
Li
15
Мин
Тянь
28
Dong
Xu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
19
Jinghang
Hu
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
45
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Xuan HanЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
36 Xuheng Huang
-
32 Chen Yuhao
-
7 Yi Luo
-
39 Nihat Nihmat
-
26 Yun Liu
-
35 Kangkang Ren
-
29 Da Wen
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
18 Hong LiЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
20 Xinyu Liu1
-
-
23 Yiming Yang
-
27 Fuyu Ma
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Ухань Цзалл
Шицзячжуан
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.39
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.22
|Виана Бруно
|3
|0.17
|Peng Li
|2
|0.11
|Rentian Hu
|2
|0.11
|Huajun Zhang
|1
|0.06
|Мин Тянь
|1
|0.06
|Dong Xu
|1
|0.06
|Jinghang Hu
|0
|0
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|5 (2)
|0.28
|Канте Хосе
|4
|0.22
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0.11
|Xinyu Liu1
|1
|0.06
|Zhe Jiang
|1
|0.06
|Kaimu Zheng
|1
|0.06
|Shihao Piao
|1
|0.06
|Yiming Yang
|1
|0.06
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.06
|Fuyu Ma
|1
|0.06
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Peng Li
|3
|0
|Dong Xu
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aoshuang Nie
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Xuan Han
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hao Guo
|2
|1
|Shihao Piao
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Hong Li
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Канте Хосе
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
8%
4
24%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
3
18%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
4
36%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
5
24%
2
11%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
6
29%
6
33%
76-90
Пропущено
38
28
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
11%
5
18%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
8
21%
7
25%
31-45
9
24%
2
7%
46-60
5
13%
4
14%
61-75
7
18%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Хэнань Цзянье
|18
|9
|4
|5
|31 - 19
|31
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|12.
|Далянь Ифан
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|17
|6
|1
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Шицзячжуан
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|18
|2
|0
|16
|10 - 41
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|5.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|8.
|Далянь Ифан
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Хэнань Цзянье
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Шицзячжуан
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4