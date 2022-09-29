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Китай: Суперлига
2022

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Chunhan Gu
Далянь Ифан
1:2
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
20' Желтая карточка
Xu Yang I
38' Желтая карточка
Jiahui Huang
45' Желтая карточка
Le Liu
1:0
59' Гол
Yanfeng Dong
65' Желтая карточка
Vas Nunez
85' Желтая карточка
Sheng Qin
1:1
88' Гол
Jianrong Zhu
1:2
90' Гол
Jianrong Zhu
90'+6

Ход матча

20'
 
Xu Yang I
38'
Jiahui Huang
 
45'
Le Liu
 
46'
Линь Лянмин
Мамба Стрели
 
46'
Cesar Manzoki
Ян Ксиангчуанг
 
46'
Xianjun Wang
Le Liu
 
46'
 
Бассогог Кристиан
Ханчао Ю
59'
Yanfeng Dong
(Линь Лянмин)
1:0
63'
 
Ruofan Liu
Haijian Wang
63'
 
Синьли Пэн
Baojie Zhu
65'
Vas Nunez
 
65'
Yin Shang
Цонев Борислав
 
72'
Pengfei Shan
Vas Nunez
 
79'
 
Jianrong Zhu
Xu Yang I
84'
 
Jiabao Wen
Jiajun Bai
85'
 
Sheng Qin
88'
1:1
Jianrong Zhu
90'
1:2
Jianrong Zhu
(Ruofan Liu)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

30
Yan
Wu
11
Guowen
Sun
44
Vas
Nunez
22
Yanfeng
Dong
24
Le
Liu
28
Yu
Fei
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
39
Ян
Ксиангчуанг
17
Мамба
Стрели
19
Чэн
Цзэн
8
Lu
Zhang
I
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
7
Н'Думбу
Александр
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
9
Xu
Yang
I
Далянь Ифан
4-3-1-2
Шанхай Шеньхуа
4-4-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Шанхай Шеньхуа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:4
С
3:2
С
1:1
С
2:2
С
2:1
К
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 7 0.39
Yin Shang 4 0.22
Ян Ксиангчуанг 3 0.17
Цонев Борислав 3 0.17
Yu Fei 2 0.11
Guowen Sun 2 0.11
Zhu Ting 1 0.06
Wei Wu III 1 0.06
Мамба Стрели 1 0.06
Yanfeng Dong 1 0.06
Cesar Manzoki 1 0.06
Yupeng He 1 0.06
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.39
Бассогог Кристиан 3 (1) 0.17
Цао Юньдин 3 0.17
Ханчао Ю 3 0.17
Xu Yang I 2 0.11
Haijian Wang 2 0.11
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.11
Jinhao Bi 1 0.06
Синьли Пэн 1 (1) 0.06
У Си 1 (1) 0.06
Н'Думбу Александр 1 0.06
Ruofan Liu 0 0
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 4 0
Yu Fei 4 0
Jiahui Huang 4 0
Longchang Lin 3 0
Lei Tong 2 0
Yupeng He 2 0
Yin Shang 2 0
Hui Xie 2 0
Guowen Sun 0 1
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Чжан Чонг 1 0
Le Liu 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Zhenao Wang 1 0
Xianjun Wang 1 0
Vas Nunez 1 0
Zhuoyi Lu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Baojie Zhu 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Xu Yang I 2 0
Shenglong Jiang 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Ханчао Ю 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
5
26%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
40%
3
30%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
6
46%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
60%
76-90

Забито

28
27
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
8
29%
2
7%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
5
18%
5
19%
46-60
3
11%
7
26%
61-75
4
14%
6
22%
76-90

Пропущено

26
15
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
10
38%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2
Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 18 10 6 2 26 - 16 36
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Хэнань Цзянье 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 17 5 7 5 28 - 25 22
12. Далянь Ифан 18 5 7 6 27 - 27 22
13. Шэньчжэнь 17 6 1 10 21 - 37 19
14. Шицзячжуан 18 4 6 8 19 - 27 18
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
5. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
7. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
8. Далянь Ифан 11 4 4 3 19 - 15 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
11. Чанчунь Ятай 8 2 3 3 10 - 8 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 8 - 4 12
9. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
10. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Шицзячжуан 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Далянь Ифан: 50%, Шанхай Шеньхуа: 50%.
  • 96'
    Yu Fei из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Shenglong Jiang из команды Шанхай Шеньхуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    96'
    Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Jiabao Wen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Shenglong Jiang выиграл воздушное противоборство у Мамба Стрели.
  • 95'
    Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Далянь Ифан пытается что-то создать.
  • 95'
    Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Yangyang Jin из команды Шанхай Шеньхуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Jiabao Wen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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