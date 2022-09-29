Тур: 18. Стадион: Puwan Stadium. Главный судья: Chunhan Gu
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаXu Yang I
38' Желтая карточкаJiahui Huang
45' Желтая карточкаLe Liu
1:0
59' ГолYanfeng Dong
65' Желтая карточкаVas Nunez
85' Желтая карточкаSheng Qin
1:1
88' ГолJianrong Zhu
1:2
90' ГолJianrong Zhu
90'+6
Ход матча
20'
38'
45'
46'
59'
1:0
63'
65'
84'
85'
88'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
30
Yan
Wu
11
Guowen
Sun
44
Vas
Nunez
22
Yanfeng
Dong
24
Le
Liu
28
Yu
Fei
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
17
Мамба
Стрели
19
Чэн
Цзэн
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Guowen SunЗащитник
-
44 Vas NunezЗащитник
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
24 Le LiuЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Ming'an Cui
-
-
18 Yupeng He
-
-
23 Yin Shang
-
33 Zhiwei Song
-
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
25 Zeyuan Feng
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Нападающий
-
1 Zhen Ma
-
18 Denny Wang
-
-
38 Jiabao Wen
-
36 Ruofan Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Далянь Ифан
Шанхай Шеньхуа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|7
|0.39
|Yin Shang
|4
|0.22
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.17
|Цонев Борислав
|3
|0.17
|Yu Fei
|2
|0.11
|Guowen Sun
|2
|0.11
|Zhu Ting
|1
|0.06
|Wei Wu III
|1
|0.06
|Мамба Стрели
|1
|0.06
|Yanfeng Dong
|1
|0.06
|Cesar Manzoki
|1
|0.06
|Yupeng He
|1
|0.06
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.39
|Бассогог Кристиан
|3 (1)
|0.17
|Цао Юньдин
|3
|0.17
|Ханчао Ю
|3
|0.17
|Xu Yang I
|2
|0.11
|Haijian Wang
|2
|0.11
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.11
|Jinhao Bi
|1
|0.06
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.06
|У Си
|1 (1)
|0.06
|Н'Думбу Александр
|1
|0.06
|Ruofan Liu
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|4
|0
|Yu Fei
|4
|0
|Jiahui Huang
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Yin Shang
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Le Liu
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Xianjun Wang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Xu Yang I
|2
|0
|Shenglong Jiang
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Ханчао Ю
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Yangyang Jin
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
5
26%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
6
46%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
60%
76-90
Забито
28
27
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
8
29%
2
7%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
5
18%
5
19%
46-60
3
11%
7
26%
61-75
4
14%
6
22%
76-90
Пропущено
26
15
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
10
38%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2
Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Хэнань Цзянье
|18
|9
|4
|5
|31 - 19
|31
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|12.
|Далянь Ифан
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|17
|6
|1
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Шицзячжуан
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|18
|2
|0
|16
|10 - 41
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|5.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|8.
|Далянь Ифан
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Хэнань Цзянье
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Шицзячжуан
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4