Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Рефери не любит споров - именно за это Le Liu сейчас получил желтую

42' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Guowen Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Jiahui Huang получил желтую карточку от судьи

36' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Н'Думбу Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

27' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Лу Жанг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ву Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Янг Ксу получил желтую карточку от судьи

19' Оооо... вот это был удар! Yu Fei должен был забить с этой позиции.

19' Хорошую попытку сделал Yu Fei . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Мамба Стрели создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Le Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Le Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Оооо... вот это был удар! Лу Жанг должен был забить с этой позиции.

10' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лу Жанг нанес удар в каркас ворот!

10' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

6' Le Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Le Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру