Тур: 18. Стадион: Changchun City Stadium. Главный судья: Shunqi Tang
1:0
Конец матча
Ход матча
4'
1:0
43'
56'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
23
Yake
Wu
6
Guan
He
31
Weihui
Rao
16
Zhiyun
Zheng
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
16
Dalun
Zheng
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
6 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Guang LiПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
15 Dilemet Tudi
-
24 Zhiyu Yan
-
25 Huapeng Wang
-
37 Yushen Huang
-
-
39 Kaiyu Mao
-
27 Li Zhang II
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Boyu YangЗащитник
-
40 Донкин УиллПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
-
32 Jiabao Ji
-
-
20 Yue Liu
-
19 Yue Xu
-
23 Xingyu Wu
-
33 Yuezheng Du
-
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.5
|Erik IV
|6
|0.33
|Тан Лонг
|6
|0.33
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.17
|Jinxian Wang
|2
|0.11
|Yufeng Zhang
|1
|0.06
|Окоре Жорес
|1
|0.06
|Н'Длову Дино
|1
|0.06
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.33
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.11
|Лин Гао
|2
|0.11
|Shuai Pei
|2
|0.11
|Yuanyi Li
|1
|0.06
|Чжипэн Цзян
|1
|0.06
|Yeljan Shinar
|1
|0.06
|Алессандрини Ромен
|1
|0.06
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.06
|Юань Миньчэн
|1
|0.06
|Yuan Zhang2
|1
|0.06
|Yue Xu
|1
|0.06
|Юнпо Ван
|0
|0
|Haolun Mi
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Pengfei Han
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|5
|0
|Haolun Mi
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Лим Чхэ-Мин
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
2
18%
6
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
25
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
38%
5
20%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
1
13%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
3
38%
4
16%
76-90
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
10%
2
25%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
3
38%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
1
13%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Забито
31
22
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
8
26%
6
27%
46-60
6
19%
6
27%
61-75
4
13%
1
5%
76-90
Пропущено
23
37
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
13%
5
14%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
4
17%
9
24%
61-75
7
30%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1
Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|18
|15
|2
|1
|57 - 15
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|18
|14
|1
|3
|39 - 13
|43
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|Шанхай СИПГ
|18
|10
|4
|4
|22 - 12
|34
|5.
|Хэнань Цзянье
|18
|9
|4
|5
|31 - 19
|31
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|8.
|Ченду Беттер Сити
|18
|7
|7
|4
|19 - 18
|28
|9.
|Бэйцзин Гоань
|18
|7
|6
|5
|28 - 27
|27
|10.
|Чанчунь Ятай
|18
|6
|7
|5
|29 - 25
|25
|11.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|12.
|Далянь Ифан
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|13.
|Шэньчжэнь
|18
|6
|1
|11
|21 - 38
|19
|14.
|Шицзячжуан
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|15.
|Ухань Цзалл
|18
|5
|2
|11
|22 - 37
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|18
|2
|0
|16
|10 - 41
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|5.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|8.
|Далянь Ифан
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|8
|0
|3
|24 - 11
|24
|3.
|Ченду Беттер Сити
|12
|6
|3
|3
|12 - 11
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|8.
|Хэнань Цзянье
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Бэйцзин Гоань
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Шэньчжэнь
|11
|3
|1
|7
|13 - 26
|10
|12.
|Шицзячжуан
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|11 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4