Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Erik нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Jinxian Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Команда Чанчунь Ятай имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Shuai Pei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Shuai Pei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Chengjian Liao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Erik пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

32' Zhiyun Zheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Zhiyun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Dalun Zheng из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Чжипэн Цзян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Сержиньо Солер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Zhiyun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

20' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Chengjian Liao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хорошую попытку сделал Chengjian Liao . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Тан Лонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

16' Shuai Pei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ачеампонг Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Zhiyun Zheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Команда Чанчунь Ятай забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Тан Лонг забивает с левой ноги!

4' Jinxian Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Yuan Zhang не смог попасть в створ ударом издали

1' Чжипэн Цзян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля