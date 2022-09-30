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Китай: Суперлига
2022

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Чанчунь Ятай
1:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
4' Гол
Тан Лонг
56' Желтая карточка
Haolun Mi
72' Желтая карточка
Zhiyun Zheng
90'+6

Ход матча

4'
Тан Лонг
(Jinxian Wang)
1:0
43'
Dilemet Tudi
Тан Лонг
 
56'
 
Wai-Tsun Dai
Yeljan Shinar
56'
 
Haolun Mi
67'
Kaiyu Mao
Guan He
 
72'
Zhiyun Zheng
 
72'
 
Алессандрини Ромен
Чжипэн Цзян
88'
Zhiyu Yan
Jinxian Wang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

23
Yake
Wu
6
Guan
He
4
Окоре
Жорес
31
Weihui
Rao
19
Chengjian
Liao
16
Zhiyun
Zheng
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
24
Дун
Хэнъи
2
Yeljan
Shinar
6
Shuai
Pei
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
16
Dalun
Zheng
7
Ачеампонг
Франк
Чанчунь Ятай
5-3-2
Шэньчжэнь
5-4-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 9 (1) 0.5
Erik IV 6 0.33
Тан Лонг 6 0.33
Сержиньо Солер 3 (1) 0.17
Jinxian Wang 2 0.11
Yufeng Zhang 1 0.06
Окоре Жорес 1 0.06
Н'Длову Дино 1 0.06
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.33
Wai-Tsun Dai 2 0.11
Лин Гао 2 0.11
Shuai Pei 2 0.11
Yuanyi Li 1 0.06
Чжипэн Цзян 1 0.06
Yeljan Shinar 1 0.06
Алессандрини Ромен 1 0.06
Лим Чхэ-Мин 1 0.06
Юань Миньчэн 1 0.06
Yuan Zhang2 1 0.06
Yue Xu 1 0.06
Юнпо Ван 0 0
Haolun Mi 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 3 0
Jie Sun 1 1
Pengfei Han 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 5 0
Haolun Mi 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
2
18%
6
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
25
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
38%
5
20%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
1
13%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
3
38%
4
16%
76-90

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
10%
2
25%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
3
38%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

31
22
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
8
26%
6
27%
46-60
6
19%
6
27%
61-75
4
13%
1
5%
76-90

Пропущено

23
37
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
13%
5
14%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
4
17%
9
24%
61-75
7
30%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1
Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 18 15 2 1 57 - 15 47
2. Шаньдун Тайшань 18 14 1 3 39 - 13 43
3. Шанхай Шеньхуа 18 10 6 2 26 - 16 36
4. Шанхай СИПГ 18 10 4 4 22 - 12 34
5. Хэнань Цзянье 18 9 4 5 31 - 19 31
6. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
7. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
8. Ченду Беттер Сити 18 7 7 4 19 - 18 28
9. Бэйцзин Гоань 18 7 6 5 28 - 27 27
10. Чанчунь Ятай 18 6 7 5 29 - 25 25
11. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
12. Далянь Ифан 18 5 7 6 27 - 27 22
13. Шэньчжэнь 18 6 1 11 21 - 38 19
14. Шицзячжуан 18 4 6 8 19 - 27 18
15. Ухань Цзалл 18 5 2 11 22 - 37 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 18 2 0 16 10 - 41 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Шанхай СИПГ 10 6 2 2 13 - 5 20
5. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
7. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
8. Далянь Ифан 11 4 4 3 19 - 15 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 9 3 3 3 11 - 8 12
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Ухань Цзалл 10 2 2 6 13 - 24 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 11 8 0 3 24 - 11 24
3. Ченду Беттер Сити 12 6 3 3 12 - 11 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
8. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 8 - 4 12
9. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
10. Бэйцзин Гоань 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Шэньчжэнь 11 3 1 7 13 - 26 10
12. Шицзячжуан 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 3 - 17 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 11 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Весь список
  • 94'
    Шэньчжэнь пытается что-то создать.
  • 93'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
  • 92'
    Haolun Mi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Чанчунь Ятай начинает контратаку
  • 91'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Wai-Tsun Dai из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Zhiyu Yan
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 39%, Шэньчжэнь: 61%.
    • 89'
      Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Алессандрини Ромен из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Erik
    • 88'
      Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
    • 88'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 88'
      Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Zhiyu Yan
    • Травма, повреждение
      86'
      Yufeng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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