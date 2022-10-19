Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Луис Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Луис Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.

Луис Энрике возвращается на поле.

Первый тайм

46' Команда Бетис имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

43' Удар от ворот произведет Кадис

42' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Кадис

41' Луис Энрике пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

40' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Хоакин Санчес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Кадис

37' Карвалью Вилльям не смог попасть в створ ударом издали

36' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

35' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Отличную игру провел сегодня Окампо Брайан ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

34' Удар от ворот произведет Бетис

33' Карвалью Вилльям из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Бетис

31' Арзамендия Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

30' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хоакин Санчес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Арзамендия Сантьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

25' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хорошую попытку сделал Алекс Фернандес . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

23' Лукас Перес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лукас Перес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Арзамендия Сантьяго из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Арзамендия Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Бетис

16' Бонгонда Тео не смог попасть в створ ударом издали

16' Лосано Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Кадис

14' Хоакин Санчес из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хоакин Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Кадис

7' Оооо... вот это был удар! Виллиан Жозе должен был забить с этой позиции.

6' Виллиан Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Гидо Родригес пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

6' Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Карвалью Вилльям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Бонгонда Тео из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Бетис начинает с центра поля