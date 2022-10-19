Тур: 10. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 18505 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0'
67' Желтая карточкаАлькарас Рубен
82' Желтая карточкаГонсалес Серхи
90' Желтая карточкаКаналес Серхио
90' Вторая желтая карточкаКаналес Серхио
90'+9
Ход матча
67'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
10
Бонгонда
Тео
15
Лукас
Перес
33
Миранда
Хуан
11
Энрике
Луис
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Бетис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|1
|0.1
|Алекс Фернандес
|1
|0.1
|Лукас Перес
|1
|0.1
|Чуст Виктор
|1
|0.1
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.7
|Хуанми Мигель
|2
|0.2
|Карвалью Вилльям
|2
|0.2
|Каналес Серхио
|1
|0.1
|Родри Родриго
|1
|0.1
|Морено Алекс
|0
|0
|Энрике Луис
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Алькарас Рубен
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Лукас Перес
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Карселен Исаак
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|2
|2
|Каналес Серхио
|3
|1
|Фекир Набиль
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Луис Фелипе
|0
|1
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
17
6
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
3
50%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1
Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2
Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|8.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|13.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|17.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 17
|7
|20.
|Эльче
|0:3 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Мальорка
|Гренье Клеман
|5
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Бетис
Исход игры
Кадис
5% (6)
Ничья
15.7% (19)
Бетис
79.3% (96)
Тотал 2.5
Больше
40.34% (48)
Меньше
59.66% (71)
Обе команды забьют
Да
52.94% (63)
Нет
47.06% (56)
Популярный счёт
1:2 Бетис
33.9% (41)
0:1 Бетис
31.4% (38)
1:1 Ничья
13.2% (16)
0:2 Бетис
11.6% (14)
2:1 Кадис
2.5% (3)
1:0 Кадис
1.7% (2)
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