Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Ох, красивый был бы гол! Лосано Энтони пробил с лета в перекладину!

92' Окампо Брайан из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Бетис

88' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Бетис

85' Собрино Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Лукас Перес пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем

85' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Алькарас Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Рефери не любит споров - именно за это Серхио Гонсалес сейчас получил желтую

81' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Сабали Юссуф

79' Тактическая замена. Родри уходит с поля и его заменяет Гуардадо Андрес

79' Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Бетис

76' Эспино Альфонсо из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

76' Лукас Перес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Луис Энрике ослабляет давление, выбив мяч.

75' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Круз Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Родри из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Окампо Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Кадис

68' Каналес Серхио из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Алькарас Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Бетис

64' Лосано Энтони не смог попасть в створ ударом издали

64' Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Хоакин Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Луис Энрике возвращается на поле.

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Мбайе Мамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Ох, нехорошо это выглядит. Луис Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Луис Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Мбайе Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Мбайе Мамаду наказан за толчок Луис Энрике

58' Лукас Перес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хорошую попытку сделал Алекс Фернандес . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хоакин Санчес нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

55' Луис Энрике из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

54' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

54' Арзамендия Сантьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

50' Сальдуа Хосеба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Кадис

49' Гидо Родригес не смог попасть в створ ударом издали

49' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сегодняшная посещаемость составляет 18505 болельщиков

48' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля