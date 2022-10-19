  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 18505 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Кадис
0:0
Конец матча
Бетис
0'
67' Желтая карточка
Алькарас Рубен
82' Желтая карточка
Гонсалес Серхи
90' Желтая карточка
Каналес Серхио
90' Вторая желтая карточка
Каналес Серхио
90'+9

Ход матча

46'
Алькарас Рубен
Сан Эметерио Феде
 
53'
Карселен Исаак
Сальдуа Хосеба
 
60'
 
Каналес Серхио
Карвалью Вилльям
67'
Алькарас Рубен
 
68'
 
Круз Хуан
Хоакин Санчес
68'
 
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
73'
Собрино Рубен
Бонгонда Тео
 
73'
Эспино Альфонсо
Арзамендия Сантьяго
 
79'
Мари Хосе
Алекс Фернандес
 
79'
 
Гуардадо Андрес
Родри Родриго
79'
 
Сабали Юссуф
Энрике Луис
82'
Гонсалес Серхи
 
90'
 
Каналес Серхио
90'
 
Каналес Серхио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Кадис 5% (6)
X 15.7% (19)
Бетис 79.3% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
3
Хименес
Фали
5
Мбайе
Мамаду
21
Арзамендия
Сантьяго
10
Бонгонда
Тео
8
Алекс
Фернандес
24
Сан
Эметерио
Феде
14
Окампо
Брайан
9
Лосано
Энтони
15
Лукас
Перес
1
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
17
Хоакин
Санчес
28
Родри
Родриго
12
Виллиан
Жозе
Кадис
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Бетис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ТМС
1:0
КК
3:5
КК
1:2
С
4:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 1 0.1
Алекс Фернандес 1 0.1
Лукас Перес 1 0.1
Чуст Виктор 1 0.1
Сальдуа Хосеба 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 7 (3) 0.7
Хуанми Мигель 2 0.2
Карвалью Вилльям 2 0.2
Каналес Серхио 1 0.1
Родри Родриго 1 0.1
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальдуа Хосеба 4 0
Алехо Иван 4 0
Эспино Альфонсо 3 0
Алькарас Рубен 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Лукас Перес 2 0
Чуст Виктор 2 0
Карселен Исаак 0 1
Мари Хосе 1 0
Собрино Рубен 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Хименес Фали 1 0
Окампо Брайан 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Каналес Серхио 3 1
Фекир Набиль 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

17
6
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
3
50%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1
Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2
Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
17. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче 0:3 Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид 3:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче 0:3 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче 0:3 Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Кадис: 40%, Бетис: 60%.
  • 99'
    Бетис контролирует мяч.
  • 99'
    Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 98'
    УДАЛЕНИЕ! - Каналес Серхио получает вторую желтую за споры
  • Желтая карточка
    98'
    Рефери не любит споров - именно за это Каналес Серхио сейчас получил желтую
  • 97'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 96'
    Миранда Хуан из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 96'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Эспино Альфонсо успешно блокирует удар.
  • 95'
    Песселья Херман из команды Бетис нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      95'
      Гуардадо Андрес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 95'
      Мбайе Мамаду из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Контроль мяча: Кадис: 40%, Бетис: 60%.
    • Фол, нарушение
      94'
      Судья сигнализирует, что Окампо Брайан из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
    • 94'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 93'
      Эспино Альфонсо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 93'
      Оооо... вот это был удар! Лукас Перес должен был забить с этой позиции.
    • 93'
      Лукас Перес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Офсайд
      92'
      Лосано Энтони из команды Кадис в офсайде
    • 92'
      Ох, красивый был бы гол! Лосано Энтони пробил с лета в перекладину!
    • 92'
      Окампо Брайан из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Сабали Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 89'
      Контроль мяча: Кадис: 43%, Бетис: 57%.
    • 89'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 88'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Миранда Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Миранда Хуан из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
    • 87'
      Бетис контролирует мяч.
    • 86'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Кадис: 42%, Бетис: 58%.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • Офсайд
      85'
      Собрино Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 85'
      Лукас Перес пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем
    • 85'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Алькарас Рубен из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Хименес Фали
    • Фол, нарушение
      82'
      Сабали Юссуф наказан за толчок Окампо Брайан
    • 82'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      82'
      Эспино Альфонсо наказан за толчок Сабали Юссуф
    • Желтая карточка
      82'
      Рефери не любит споров - именно за это Серхио Гонсалес сейчас получил желтую
    • 81'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 81'
      Контроль мяча: Кадис: 40%, Бетис: 60%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Гидо Родригес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
    • 79'
      Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Сабали Юссуф
    • 79'
      Тактическая замена. Родри уходит с поля и его заменяет Гуардадо Андрес
    • 79'
      Тактическая замена. Алекс Фернандес уходит с поля и его заменяет Мари Хосе
    • Фол, нарушение
      79'
      Каналес Серхио из команды Бетис в офсайде
    • 79'
      Алекс Фернандес из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      79'
      Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Карселен Исаак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 78'
      Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      77'
      Мбайе Мамаду из команды Кадис фолит на Каналес Серхио, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 77'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 76'
      Эспино Альфонсо из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 76'
      Гонсалес Эдгар из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      76'
      Лукас Перес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Контроль мяча: Кадис: 40%, Бетис: 60%.
    • 75'
      Луис Энрике ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 74'
      Бетис контролирует мяч.
    • 74'
      Круз Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Родри из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 73'
      Бетис контролирует мяч.
    • 73'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Тактическая замена. Арзамендия Сантьяго уходит с поля и его заменяет Эспино Альфонсо
    • 73'
      Тактическая замена. Бонгонда Тео уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
    • 72'
      Кадис начинает контратаку
    • 72'
      Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Алькарас Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      72'
      Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
    • 71'
      Контроль мяча: Кадис: 41%, Бетис: 59%.
    • 71'
      Арзамендия Сантьяго из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Кадис контролирует мяч.
    • 71'
      Окампо Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Хименес Фали из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Бетис контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      69'
      Окампо Брайан наказан за толчок Руибаль Айтор
    • 69'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 68'
      Шанс! Песселья Херман из команды Бетис пробил головой, но мимо
    • 68'
      Каналес Серхио из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Тактическая замена. Виллиан Жозе уходит с поля и его заменяет Иглесиас Борха
    • 68'
      Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Круз Хуан
    • Желтая карточка
      67'
      Алькарас Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
    • 67'
      Арзамендия Сантьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Кадис контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Кадис: 41%, Бетис: 59%.
    • 65'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 64'
      Лосано Энтони не смог попасть в створ ударом издали
    • 64'
      Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Бетис контролирует мяч.
    • 63'
      Окампо Брайан из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      63'
      Хоакин Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 61'
      Бетис контролирует мяч.
    • 61'
      Контроль мяча: Кадис: 43%, Бетис: 57%.
    • 61'
      Бетис контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      61'
      Мбайе Мамаду возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      61'
      Луис Энрике возвращается на поле.
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Тактическая замена. Карвалью Вилльям уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
    • Травма, повреждение
      59'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мбайе Мамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      59'
      Ох, нехорошо это выглядит. Луис Энрике получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      59'
      Луис Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      58'
      Мбайе Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      58'
      Мбайе Мамаду наказан за толчок Луис Энрике
    • Угловой
      58'
      Лукас Перес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Алекс Фернандес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Кадис контролирует мяч.
    • 56'
      Контроль мяча: Кадис: 42%, Бетис: 58%.
    • Фол, нарушение
      56'
      Окампо Брайан наказан за толчок Гидо Родригес
    • 55'
      Кадис начинает контратаку
    • 55'
      Хоакин Санчес нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.
    • 55'
      Луис Энрике из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 55'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Арзамендия Сантьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Бетис контролирует мяч.
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Сальдуа Хосеба получил травму и заменен. Карселен Исаак выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      50'
      Сальдуа Хосеба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Родри
    • 50'
      Контроль мяча: Кадис: 43%, Бетис: 57%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 49'
      Гидо Родригес не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Сегодняшная посещаемость составляет 18505 болельщиков
    • 48'
      Бетис пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      48'
      Алекс Фернандес наказан за толчок Миранда Хуан
    • 48'
      Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 47'
      Бетис контролирует мяч.
    • 47'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Сан Эметерио Феде уходит с поля и его заменяет Алькарас Рубен
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Бетис имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Кадис: 42%, Бетис: 58%.
    • 45'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 42'
      Арзамендия Сантьяго из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 41'
      Шанс! Карвалью Вилльям из команды Бетис пробил головой, но мимо
    • Угловой
      41'
      Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
    • 41'
      Луис Энрике пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем
    • 40'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Бетис контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Арзамендия Сантьяго из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
    • 40'
      Контроль мяча: Кадис: 43%, Бетис: 57%.
    • 39'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Сан Эметерио Феде успешно блокирует удар.
    • 39'
      Хоакин Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Хоакин Санчес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Бетис контролирует мяч.
    • 38'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Песселья Херман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Руибаль Айтор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Окампо Брайан
    • 37'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 37'
      Карвалью Вилльям не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 36'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 36'
      Бетис контролирует мяч.
    • 36'
      Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Виллиан Жозе из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Сан Эметерио Феде из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Кадис: 47%, Бетис: 53%.
    • 35'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Руибаль Айтор выиграл воздушное противоборство у Окампо Брайан.
    • 34'
      Бетис контролирует мяч.
    • 34'
      Отличную игру провел сегодня Окампо Брайан! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
    • 34'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 33'
      Бонгонда Тео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 33'
      Кадис начинает контратаку
    • 33'
      Арзамендия Сантьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Карвалью Вилльям из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Бетис контролирует мяч.
    • 32'
      Бетис контролирует мяч.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 31'
      Арзамендия Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Сальдуа Хосеба наказан за толчок Родри
    • 30'
      Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Контроль мяча: Кадис: 49%, Бетис: 51%.
    • 30'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      29'
      Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Кадис контролирует мяч.
    • Офсайд
      28'
      Сальдуа Хосеба из команды Кадис в офсайде
    • 28'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 27'
      Кадис контролирует мяч.
    • 27'
      Ледесма Херемиас из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Хоакин Санчес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Руибаль Айтор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Арзамендия Сантьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Кадис: 43%, Бетис: 57%.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Алекс Фернандес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Бонгонда Тео выиграл воздушное противоборство у Миранда Хуан.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Окампо Брайан из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Гидо Родригес
    • 23'
      Кадис контролирует мяч.
    • 23'
      Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Виллиан Жозе из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Лукас Перес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Гонсалес Эдгар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Руибаль Айтор из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Лукас Перес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Песселья Херман успешно блокирует удар.
    • 21'
      Окампо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 21'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Бонгонда Тео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 20'
      Арзамендия Сантьяго из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Кадис: 37%, Бетис: 63%.
    • 20'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Арзамендия Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Мбайе Мамаду ошибается в защите.
    • 19'
      Кадис контролирует мяч.
    • 18'
      Бетис контролирует мяч.
    • 18'
      Кадис контролирует мяч.
    • Угловой
      18'
      Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
    • 18'
      Мбайе Мамаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 16'
      Бонгонда Тео не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Кадис начинает контратаку
    • 16'
      Лосано Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Кадис контролирует мяч.
    • 16'
      Хоакин Санчес из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Контроль мяча: Кадис: 39%, Бетис: 61%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Миранда Хуан наказан за толчок Бонгонда Тео
    • 15'
      Кадис контролирует мяч.
    • 14'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Песселья Херман выиграл воздушное противоборство у Лосано Энтони.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 14'
      Шанс! Виллиан Жозе из команды Бетис пробил головой, но мимо
    • 14'
      Хоакин Санчес из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 13'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Гидо Родригес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Окампо Брайан
    • 12'
      Алекс Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 11'
      Бетис контролирует мяч.
    • 11'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Мбайе Мамаду из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лосано Энтони из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Хоакин Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Хименес Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Кадис: 33%, Бетис: 67%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Арзамендия Сантьяго наказан за толчок Гидо Родригес
    • 9'
      Алекс Фернандес из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Мбайе Мамаду из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Бетис контролирует мяч.
    • 8'
      Ледесма Херемиас из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Бетис контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 7'
      Оооо... вот это был удар! Виллиан Жозе должен был забить с этой позиции.
    • 6'
      Виллиан Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Гидо Родригес пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем
    • 6'
      Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Бетис начинает контратаку
    • 6'
      Карвалью Вилльям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Окампо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Бетис контролирует мяч.
    • 5'
      Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Кадис: 37%, Бетис: 63%.
    • 5'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Бетис контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
    • 4'
      Кадис контролирует мяч.
    • 3'
      Кадис контролирует мяч.
    • 3'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Хименес Фали из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Бетис начинает контратаку
    • 2'
      Песселья Херман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Бонгонда Тео из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Бетис пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Сан Эметерио Феде из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Руибаль Айтор
    • 1'
      Бетис контролирует мяч.
    • 1'
      Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Бетис начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кадис 5% (6)
    X 15.7% (19)
    Бетис 79.3% (96)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кадис 0:0 Бетис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Бетис

    Исход игры
    Кадис
    5% (6)
    Ничья
    15.7% (19)
    Бетис
    79.3% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.34% (48)
    Меньше
    59.66% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (63)
    Нет
    47.06% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    33.9% (41)
    0:1 Бетис
    31.4% (38)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    0:2 Бетис
    11.6% (14)
    2:1 Кадис
    2.5% (3)
    1:0 Кадис
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     