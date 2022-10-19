Тур: 10. Стадион: Мартинес Валеро. Главный судья: Гиль Хесус
Позже
13
Бадия
Эдгар
11
Моренте
Тете
23
Клерк
Карлос
10
Милья
Пере
13
Лунин
Андрей
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеЗащитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|2
|0.22
|Милья Пере
|2 (1)
|0.22
|Бое Лукас
|1
|0.11
|Кольядо Алекс
|1
|0.11
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|5
|0.56
|Родриго
|4 (1)
|0.44
|Вальверде Федерико
|4
|0.44
|Бензема Карим
|4 (1)
|0.44
|Алаба Давид
|1
|0.11
|Модрич Лука
|1
|0.11
|Рюдигер Антонио
|1
|0.11
|Васкес Лукас
|1
|0.11
|Милитао Эдер
|1
|0.11
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бигас Педро
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Гумбау Херард
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Бое Лукас
|1
|1
|Верду Гонсало
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
50%
3
25%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
7
50%
1
25%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Забито
7
22
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
29%
5
23%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
20
8
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
5%
1
13%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
8
40%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
15%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0
Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|8.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Вальядолид
|2:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|12.
|Сельта
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|13.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|17.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 17
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Вальядолид
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|13.
|Сельта
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|2:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Хетафе
|Аленья Карлес
|5
Прогнозы на матч Эльче - Реал Мадрид
Исход игры
Эльче
3% (4)
Ничья
3.7% (5)
Реал Мадрид
93.3% (125)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
39.5% (47)
Нет
60.5% (72)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
39.6% (53)
1:2 Реал Мадрид
17.2% (23)
1:3 Реал Мадрид
13.4% (18)
0:3 Реал Мадрид
8.2% (11)
0:1 Реал Мадрид
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.5% (2)
2:1 Эльче
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!