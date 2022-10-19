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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Эльче
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 135
Эльче 3% (4)
X 3.7% (5)
Реал Мадрид 93.3% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Реал Мадрид
9.50
6.70
1.35
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
11
Моренте
Тете
23
Клерк
Карлос
10
Милья
Пере
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
22
Фернандес
Николас
9
Бое
Лукас
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Эльче
5-4-1
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Эльче
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
КК
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:2
П
5:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 2 0.22
Милья Пере 2 (1) 0.22
Бое Лукас 1 0.11
Кольядо Алекс 1 0.11
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 5 0.56
Родриго 4 (1) 0.44
Вальверде Федерико 4 0.44
Бензема Карим 4 (1) 0.44
Алаба Давид 1 0.11
Модрич Лука 1 0.11
Рюдигер Антонио 1 0.11
Васкес Лукас 1 0.11
Милитао Эдер 1 0.11
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бигас Педро 3 0
Милья Пере 3 0
Гумбау Херард 3 0
Моренте Тете 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бое Лукас 1 1
Верду Гонсало 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Модрич Лука 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
50%
3
25%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
7
50%
1
25%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
29%
5
23%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

20
8
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
5%
1
13%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
8
40%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
15%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0
Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис 0:0 Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид 2:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
12. Сельта 1:2 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Мальорка 0:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
17. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис 0:0 Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 0:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Вальядолид 2:1 Заявка 5 2 1 2 3 - 5 7
13. Сельта 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Бетис 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Мальорка 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид 2:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Хетафе Аленья Карлес 5
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на заключительный матч игрового дня испанской Примеры, в котором встретятся "Эльче" и "Реал". Комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2022, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 135
Эльче 3% (4)
X 3.7% (5)
Реал Мадрид 93.3% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Реал Мадрид
9.50
6.70
1.35
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Эльче - Реал Мадрид

Исход игры
Эльче
3% (4)
Ничья
3.7% (5)
Реал Мадрид
93.3% (125)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
39.5% (47)
Нет
60.5% (72)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
39.6% (53)
1:2 Реал Мадрид
17.2% (23)
1:3 Реал Мадрид
13.4% (18)
0:3 Реал Мадрид
8.2% (11)
0:1 Реал Мадрид
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.5% (2)
2:1 Эльче
1.5% (2)
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