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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Эльче
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 33
Эльче 3% (1)
X 3% (1)
Реал Мадрид 93.9% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Реал Мадрид
9.50
5.70
1.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эльче
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
КК
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:2
П
5:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 2 0.22
Милья Пере 2 (1) 0.22
Бое Лукас 1 0.11
Кольядо Алекс 1 0.11
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 5 0.56
Родриго 4 (1) 0.44
Вальверде Федерико 4 0.44
Бензема Карим 4 (1) 0.44
Алаба Давид 1 0.11
Модрич Лука 1 0.11
Рюдигер Антонио 1 0.11
Васкес Лукас 1 0.11
Милитао Эдер 1 0.11
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бигас Педро 3 0
Милья Пере 3 0
Гумбау Херард 3 0
Моренте Тете 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бое Лукас 1 1
Верду Гонсало 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Модрич Лука 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
50%
3
25%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
7
50%
1
25%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
29%
5
23%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

20
8
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
5%
1
13%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
8
40%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
15%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0
Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Бетис Заявка 9 6 1 2 13 - 6 19
5. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
6. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Вальядолид Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
17. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
17. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Эльче 3% (1)
    X 3% (1)
    Реал Мадрид 93.9% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Реал Мадрид
    9.50
    5.70
    1.37
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Эльче - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эльче
    3% (1)
    Ничья
    3% (1)
    Реал Мадрид
    93.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (13)
    Нет
    60.61% (20)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    45.5% (15)
    1:2 Реал Мадрид
    18.2% (6)
    1:3 Реал Мадрид
    12.1% (4)
    0:3 Реал Мадрид
    6.1% (2)
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    Эльче
    Реал Мадрид
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