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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 12'
Мальорка
0'
1:0
4' Гол
Мерино Микель

Ход матча

4'
Мерино Микель
(Браис Мендес)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 118
Реал Сосьедад 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Мальорка 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Мальорка
3.95
4.20
8.10
Все Коэффициенты
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
19
Сорлот
Александр
14
Кубо
Такефуса
1
Райкович
Предраг
5
Руссо
Франко
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
20
Гонсалес
Джованни
14
Родригес
Даниэль
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
22
Анхель
Луис
23
Дьедью
Амат
Реал Сосьедад
4-4-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Мальорка

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.5
Сорлот Александр 3 0.3
Кубо Такефуса 2 0.2
Мерино Микель 1 0.1
Субименди Мартин 1 0.1
Ильяраменди Асьер 1 0.1
Исак Александр 1 0.1
Субельдия Игор 1 0.1
Умар Садик 1 0.1
Чо Мохамед-Али 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.4
Ли Кан Ин 1 0.1
Маффео Пабло 1 0.1
Раильо Антонио 1 0.1
Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Ариц Элустондо 3 0
Субельдия Игор 3 0
Браис Мендес 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Наварро Роберто 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Сола Алекс 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 4 0
Батталья Родриго 4 0
Санчес Антонио 4 0
Коста Хауме 3 0
Родригес Даниэль 3 0
Вальент Мартин 3 0
Раильо Антонио 3 0
Копете Хосе 3 0
Мурики Ведат 1 1
Руис Иньиго 2 0
Маффео Пабло 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Хавьер Агирре 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Гонсалес Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
13%
1
14%
1-15
5
33%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис 0:0 Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид 2:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
12. Сельта 1:2 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Мальорка 0:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
17. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис 0:0 Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 0:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Вальядолид 2:1 Заявка 5 2 1 2 3 - 5 7
13. Сельта 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Бетис 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Мальорка 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид 2:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Хетафе Аленья Карлес 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
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    Прогнозы 118
    Реал Сосьедад 97.5% (115)
    X 1.7% (2)
    Мальорка 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Мальорка
    3.95
    4.20
    8.10
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    97.5% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Мальорка
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (50)
    Меньше
    57.63% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    42.37% (50)
    Нет
    57.63% (68)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    37% (44)
    2:0 Реал Сосьедад
    31.9% (38)
    1:0 Реал Сосьедад
    24.4% (29)
    3:1 Реал Сосьедад
    3.4% (4)
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    Реал Сосьедад
    Мальорка
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