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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 27085 Главный судья: Ортис Мигель
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча
Мальорка
0'
1:0
4' Гол
Мерино Микель
33' Желтая карточка
Хавьер Агирре
51' Желтая карточка
Гевара Андер
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Дьедью Амат
63' Желтая карточка
Маффео Пабло
82' Желтая карточка
Гренье Клеман
90'+7

Ход матча

4'
Мерино Микель
(Браис Мендес)
1:0
33'
 
Хавьер Агирре
51'
Гевара Андер
 
58'
 
Дьедью Амат
63'
 
Маффео Пабло
65'
Фернандес Карлос
Сильва Давид
 
65'
Субименди Мартин
Гевара Андер
 
69'
 
Ли Кан Ин
Родригес Даниэль
75'
Наварро Роберто
Кубо Такефуса
 
75'
Ле Норман Робен
Горосабел Андони
 
77'
 
Гренье Клеман
Руссо Франко
77'
 
Санчес Антонио
Батталья Родриго
77'
 
Пратс Абдон
Анхель Луис
82'
 
Гренье Клеман
82'
Ильяраменди Асьер
Браис Мендес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Реал Сосьедад 97.5% (116)
X 1.7% (2)
Мальорка 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
19
Сорлот
Александр
14
Кубо
Такефуса
1
Райкович
Предраг
5
Руссо
Франко
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
20
Гонсалес
Джованни
15
Маффео
Пабло
14
Родригес
Даниэль
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
22
Анхель
Луис
23
Дьедью
Амат
Реал Сосьедад
4-4-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Мальорка

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.5
Сорлот Александр 3 0.3
Кубо Такефуса 2 0.2
Мерино Микель 1 0.1
Субименди Мартин 1 0.1
Ильяраменди Асьер 1 0.1
Исак Александр 1 0.1
Субельдия Игор 1 0.1
Умар Садик 1 0.1
Чо Мохамед-Али 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.4
Ли Кан Ин 1 0.1
Маффео Пабло 1 0.1
Раильо Антонио 1 0.1
Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Ариц Элустондо 3 0
Субельдия Игор 3 0
Браис Мендес 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Наварро Роберто 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Сола Алекс 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 5 0
Батталья Родриго 4 0
Санчес Антонио 4 0
Коста Хауме 3 0
Родригес Даниэль 3 0
Вальент Мартин 3 0
Маффео Пабло 3 0
Раильо Антонио 3 0
Копете Хосе 3 0
Хавьер Агирре 3 0
Мурики Ведат 1 1
Руис Иньиго 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Гонсалес Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
19%
1
14%
1-15
5
31%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
17. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче 0:3 Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид 3:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче 0:3 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче 0:3 Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
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    Прогнозы 119
    Реал Сосьедад 97.5% (116)
    X 1.7% (2)
    Мальорка 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    97.5% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Мальорка
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (50)
    Меньше
    57.63% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    42.37% (50)
    Нет
    57.63% (68)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    37% (44)
    2:0 Реал Сосьедад
    31.9% (38)
    1:0 Реал Сосьедад
    24.4% (29)
    3:1 Реал Сосьедад
    3.4% (4)
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