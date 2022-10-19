Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ли Кан Ин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Руис Иньиго пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

87' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ариц Элустондо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Хорошую попытку сделал Дьедью Амат . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Удар от ворот произведет Мальорка

84' Наварро Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Гренье Клеман получил желтую карточку от судьи

81' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Антонио Санчес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Ли Кан Ин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Ли Кан Ин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Тактическая замена. Батталья Родриго уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

77' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ли Кан Ин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Анхель Луис нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

74' Гонсалес Джованни из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

73' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Мальорка

71' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Фернандес Карлос не смог попасть в створ ударом издали

70' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Оооо... вот это был удар! Кубо Такефуса должен был забить с этой позиции.

67' Хорошую попытку сделал Кубо Такефуса . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Мальорка

67' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Маффео Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение

62' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Мальорка , будет отменен из-за фола.

59' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

58' ШТАНГА! Так было близко к голу - Браис Мендес нанес удар в каркас ворот!

57' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

57' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

56' Батталья Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошую попытку сделал Браис Мендес . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Гевара Андер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

48' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хон Пачеко успешно блокирует удар.

48' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

47' Сегодняшная посещаемость составляет 27085 болельщиков

47' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Мальорка