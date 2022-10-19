Тур: 10. Стадион: Аноэта. Зрители: 27085 Главный судья: Ортис Мигель
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолМерино Микель
33' Желтая карточкаХавьер Агирре
51' Желтая карточкаГевара Андер
58' Undefined phrase: football_event_Дьедью Амат
63' Желтая карточкаМаффео Пабло
82' Желтая карточкаГренье Клеман
90'+7
Ход матча
4'
1:0
33'
51'
58'
63'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
10 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
15
Маффео
Пабло
22
Анхель
Луис
23
Дьедью
Амат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ли Кан ИнНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Мальорка
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|5
|0.5
|Сорлот Александр
|3
|0.3
|Кубо Такефуса
|2
|0.2
|Мерино Микель
|1
|0.1
|Субименди Мартин
|1
|0.1
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.1
|Исак Александр
|1
|0.1
|Субельдия Игор
|1
|0.1
|Умар Садик
|1
|0.1
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.4
|Ли Кан Ин
|1
|0.1
|Маффео Пабло
|1
|0.1
|Раильо Антонио
|1
|0.1
|Родригес Даниэль
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|3
|0
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Маффео Пабло
|3
|0
|Раильо Антонио
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Хавьер Агирре
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Руис Иньиго
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
19%
1
14%
1-15
5
31%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|8.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|13.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|17.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 17
|7
|20.
|Эльче
|0:3 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Мальорка
|Гренье Клеман
|5
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
Исход игры
Реал Сосьедад
97.5% (116)
Ничья
1.7% (2)
Мальорка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (50)
Меньше
57.63% (68)
Обе команды забьют
Да
42.37% (50)
Нет
57.63% (68)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
37% (44)
2:0 Реал Сосьедад
31.9% (38)
1:0 Реал Сосьедад
24.4% (29)
3:1 Реал Сосьедад
3.4% (4)
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