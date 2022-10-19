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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 16547 Главный судья: Писарро Валентин
Вальядолид
2:1
Второй тайм: 68'
Сельта
0'
28' Желтая карточка
Оскар Родригес
1:0
32' Гол
Роке Меса
1:1
43' Гол
Оскар Родригес
2:1
62' Гол
Хоакин Фернандес

Ход матча

28'
 
Оскар Родригес
32'
Роке Меса
(Агуадо Альваро)
1:0
43'
1:1
Оскар Родригес
(Ларсен Йорген)
60'
Леон Серхио
Гвардиола Серхи
 
60'
Плано Оскар
Перес Кике
 
62'
Хоакин Фернандес
(Агуадо Альваро)
2:1
67'
 
Перес Карлес
Серви Франко
67'
 
Вейга Габриэль
Тапия Ренато

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 119
Вальядолид 24.4% (29)
X 53.8% (64)
Сельта 21.8% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Сельта
4.00
3.40
2.72
Все Коэффициенты
1
Масип
Хорди
24
Хоакин
Фернандес
3
Феддал
Зу
5
Санчес
Хавьер
39
Lucas
Rosa
12
Олаза
Лукас
4
Перес
Кике
17
Роке
Меса
6
Агуадо
Альваро
16
Гвардиола
Серхи
9
Вайссман
Шон
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
3
Мингеса
Оскар
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
Вальядолид
5-3-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Вальядолид
Сельта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
3:3
ТМК
2:1
П
4:1
П
3:0
П
0:2
П
3:1
С
1:2
КК
4:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 2 (1) 0.2
Роке Меса 1 0.1
Плано Оскар 1 0.1
Тухами Ануар 1 0.1
Хоакин Фернандес 1 0.1
Вайссман Шон 1 0.1
Мончу Рамон 1 0.1
Агуадо Альваро 0 0
Перес Кике 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 6 (1) 0.6
Вейга Габриэль 2 0.2
Оскар Родригес 2 0.2
Пасьенса Гонсало 1 0.1
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 3 0
Мончу Рамон 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Масип Хорди 1 0
Феддал Зу 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Нуньес Унай 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Вейга Габриэль 2 0
Пасьенса Гонсало 0 1
Серви Франко 0 1
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
7
50%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2
Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0
Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис 0:0 Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Вильярреал Заявка 9 4 3 2 12 - 3 15
8. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
9. Осасуна Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид 2:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
12. Сельта 1:2 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Мальорка 0:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
17. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис 0:0 Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 0:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Вальядолид 2:1 Заявка 5 2 1 2 3 - 5 7
13. Сельта 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Бетис 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
9. Мальорка 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид 2:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Хетафе Аленья Карлес 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем
  • 68'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 67'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Тапия Ренато уходит с поля и его заменяет Габриэль Вейга
  • 67'
    Тактическая замена. Серви Франко уходит с поля и его заменяет Перес Карлес
  • 67'
    Хоакин Фернандес из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Вальядолид 24.4% (29)
    X 53.8% (64)
    Сельта 21.8% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Сельта
    4.00
    3.40
    2.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вальядолид 2:1 Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Вальядолид 2:1 Сельта

    Исход игры
    Вальядолид
    24.4% (29)
    Ничья
    53.8% (64)
    Сельта
    21.8% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.66% (35)
    Меньше
    70.34% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.1% (56)
    2:1 Вальядолид
    16% (19)
    1:2 Сельта
    11.8% (14)
    0:1 Сельта
    7.6% (9)
    1:0 Вальядолид
    7.6% (9)
    0:0 Ничья
    5.9% (7)
    0:2 Сельта
    1.7% (2)
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