Тур: 10. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 16547 Главный судья: Писарро Валентин
2:1
Второй тайм: 68'
0'
28' Желтая карточкаОскар Родригес
1:0
32' ГолРоке Меса
1:1
43' ГолОскар Родригес
2:1
62' ГолХоакин Фернандес
Ход матча
28'
32'
1:0
43'
1:1
62'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
39
Lucas
Rosa
12
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Lucas RosaЗащитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарваес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Санчес ИванНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Pablo Duran
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вальядолид
Сельта
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|2 (1)
|0.2
|Роке Меса
|1
|0.1
|Плано Оскар
|1
|0.1
|Тухами Ануар
|1
|0.1
|Хоакин Фернандес
|1
|0.1
|Вайссман Шон
|1
|0.1
|Мончу Рамон
|1
|0.1
|Агуадо Альваро
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.6
|Вейга Габриэль
|2
|0.2
|Оскар Родригес
|2
|0.2
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.1
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|3
|0
|Мончу Рамон
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Масип Хорди
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Вейга Габриэль
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|0
|1
|Серви Франко
|0
|1
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
7
50%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2
Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0
Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 3
|15
|8.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Вальядолид
|2:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|12.
|Сельта
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|13.
|Севилья
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|17.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 17
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Вальядолид
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|13.
|Сельта
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|2:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Хетафе
|Аленья Карлес
|5
Прогнозы на матч Вальядолид 2:1 Сельта
Исход игры
Вальядолид
24.4% (29)
Ничья
53.8% (64)
Сельта
21.8% (26)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (35)
Меньше
70.34% (83)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (56)
2:1 Вальядолид
16% (19)
1:2 Сельта
11.8% (14)
0:1 Сельта
7.6% (9)
1:0 Вальядолид
7.6% (9)
0:0 Ничья
5.9% (7)
0:2 Сельта
1.7% (2)
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