Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Lucas Rosa нанес удар, но тот был заблокирован.

Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Сельта

45' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

44' Гвардиола Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Отличный командный гол!

43' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гвардиола Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Серви Франко пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

39' Олаза Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Игрок команды Вальядолид совершает фол

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Мальо Уго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Lucas Rosa ослабляет давление, выбив мяч.

36' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Серви Франко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Роке Меса наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

32' Агуадо Альваро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Сельта

28' Санчес Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Оскар Родригес получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Вальядолид

25' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Lucas Rosa ослабляет давление, выбив мяч.

24' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Санчес Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Агуадо Альваро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Сельта

16' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Оооо... вот это был удар! Пейнадо Франсиско должен был забить с этой позиции.

15' Пейнадо Франсиско оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Оскар Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Lucas Rosa ослабляет давление, выбив мяч.

14' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Lucas Rosa ослабляет давление, выбив мяч.

11' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

9' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Сельта

9' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Вальядолид

7' Санчес Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

6' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Сельта

1' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сильный дождь сегодня.

1' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Вальядолид начинает с центра поля