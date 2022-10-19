  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Специя
3:1
Конец матча
Брешия
0'
1:0
20' Гол
Стрелец Давид
43' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
45' Желтая карточка
Олзер Джакомо
2:0
55' Гол
Верде Даниэле
79' Желтая карточка
Агудело Кевин
3:0
86' Гол
Стрелец Давид
3:1
90' Гол
Морео Стефано
90'+5

Ход матча

20'
Стрелец Давид
(Санка Леандру)
1:0
43'
Феррер Сальвадор
 
45'
 
Олзер Джакомо
55'
Верде Даниэле
(Сала Якопо)
2:0
58'
Агудело Кевин
Экдаль Альбин
 
59'
Амьен-Аду Кельвен
Феррер Сальвадор
 
64'
 
Patrick Nuamah
Нимейер Рёвен
64'
 
Бертаньоли Массимо
Ндой Эмануэле
65'
 
Морео Стефано
Бьянки Флавио
72'
Шер Аймар
Сала Якопо
 
72'
Хольм Эмиль
Санка Леандру
 
74'
 
Лабойко Якуб
Ван Де Лои Томми
79'
Агудело Кевин
 
80'
 
Federico Pace
Уар Матье
83'
Julius Eskelund Beck
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 
86'
Стрелец Давид
3:0
90'
3:1
Морео Стефано
(Federico Pace)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 12
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 117
Специя 83.8% (98)
X 11.1% (13)
Брешия 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Зут
Йерун
7
Сала
Якопо
21
Феррер
Сальвадор
4
Ампаду
Этан
15
Христов
Петко
28
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
14
Кивёр
Якуб
8
Экдаль
Альбин
10
Верде
Даниэле
44
Стрелец
Давид
89
Санка
Леандру
1
Андреаччи
Лоренцо
3
Уар
Матье
18
Яллоу
Александр
14
Мангравити
Массимилиано
15
Кистана
Андреа
8
Ндой
Эмануэле
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
24
Бьянки
Флавио
27
Олзер
Джакомо
20
Нимейер
Рёвен
Специя
4-3-3
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Специя
Брешия

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

СB
4:4
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:1
К
1:0
СB
4:1
СB
0:1
СB
0:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 1.5
Верде Даниэле 2 (1) 1
Нзола М'Бала 2 (1) 1
Мальдини Даниэль 1 0.5
Сала Якопо 0 0
Санка Леандру 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 1 0.5
Ндой Эмануэле 1 0.5
Айе Флориан 1 0.5
Бьянки Флавио 1 0.5
Federico Pace 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррер Сальвадор 1 0
Агудело Кевин 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1
Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1
Брешия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0
Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 1:1 Монца - Брешия 1:1

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 1
СПАЛ Альмичи Альберто 1
Дженоа Пушкаш Георге 1
Дженоа Хефти Сильван 1
СПАЛ Дзанеллато Никколо 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Прогнозы 117
    Специя 83.8% (98)
    X 11.1% (13)
    Брешия 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Специя 3:1 Брешия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Специя 3:1 Брешия

    Исход игры
    Специя
    83.8% (98)
    Ничья
    11.1% (13)
    Брешия
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Специя
    42.7% (50)
    1:0 Специя
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    1:2 Брешия
    3.4% (4)
    2:0 Специя
    1.7% (2)
    3:1 Специя
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     