0'
1:0
20' ГолСтрелец Давид
43' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
45' Желтая карточкаОлзер Джакомо
2:0
55' ГолВерде Даниэле
79' Желтая карточкаАгудело Кевин
3:0
86' ГолСтрелец Давид
3:1
90' ГолМорео Стефано
90'+5
Ход матча
20'
1:0
43'
45'
55'
2:0
72'
79'
86'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 12
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
14
Кивёр
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кивёр ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
История личных встреч
Специя
Брешия
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|1.5
|Верде Даниэле
|2 (1)
|1
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|1
|Мальдини Даниэль
|1
|0.5
|Сала Якопо
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|1
|0.5
|Ндой Эмануэле
|1
|0.5
|Айе Флориан
|1
|0.5
|Бьянки Флавио
|1
|0.5
|Federico Pace
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Агудело Кевин
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1
Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1
Брешия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0
Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 1:1 Монца - Брешия 1:1
|Бари
|Walid Cheddira
|6
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|4
|Верона
|Фараони Марко
|1
|СПАЛ
|Альмичи Альберто
|1
|Дженоа
|Пушкаш Георге
|1
|Дженоа
|Хефти Сильван
|1
|СПАЛ
|Дзанеллато Никколо
|1
Прогнозы на матч Специя 3:1 Брешия
Исход игры
Специя
83.8% (98)
Ничья
11.1% (13)
Брешия
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
58.26% (67)
Нет
41.74% (48)
Популярный счёт
2:1 Специя
42.7% (50)
1:0 Специя
36.8% (43)
1:1 Ничья
8.5% (10)
1:2 Брешия
3.4% (4)
2:0 Специя
1.7% (2)
3:1 Специя
1.7% (2)
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