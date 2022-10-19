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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 20'
Ингулец
0'
Прогнозы 120
Днепр-1 92.5% (111)
X 5.8% (7)
Ингулец 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Ингулец
1.49
5.10
9.00
Все Коэффициенты
33
Юрчук
Валерий
3
Адамюк
Владимир
15
Логинов
Сергей
39
Сваток
Александр
13
Хамаче
Янис
5
Сарапий
Эдуард
22
Валентин
Рубчинский
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
13
Кучер
Даниил
26
Сидоренко
Владислав
28
Павлов
Виталий
21
Ченбай
Сергей
44
Сакив
Тарас
23
Кучеренко
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
88
Кухарук
Андрей
8
Клименко
Владислав
29
Artem
Smolyakov
5
Запорожец
Евгений
Днепр-1
Ингулец

История личных встреч

Днепр-1
Ингулец

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПД
3:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 0.86
Гуцуляк Алексей 3 0.43
Адамюк Владимир 2 0.29
Пихалёнок Александр 1 0.14
Хамаче Янис 1 0.14
Громов Артём 1 0.14
Логинов Сергей 1 0.14
Сарапий Эдуард 1 0.14
Валентин Рубчинский 1 0.14
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Запорожец Евгений 1 0.14
Козак Александр 1 0.14
Кучеренко Александр 1 0.14
Клименко Владислав 1 0.14
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Сваток Александр 2 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Сакив Тарас 2 0
Клименко Владислав 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Ченбай Сергей 1 0
Ситало Артём 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Oleksiy Palamarchuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
4
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
25%
31-45
4
24%
1
25%
46-60
3
18%
1
25%
61-75
4
24%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2
Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2
Ингулец
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 7 6 1 0 17 - 2 19
2. Шахтёр Донецк 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 6 4 1 1 9 - 6 13
6. Заря 7 4 1 2 16 - 13 13
7. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
8. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Рух Львов 1:0 8 2 1 5 9 - 14 7
11. Ворскла 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
12. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Ингулец 0:0 7 0 4 3 4 - 7 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 4 3 1 0 8 - 0 10
2. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
3. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Рух Львов 1:0 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 0:0 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 0:0 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Заря 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Рух Львов 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ингулец 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
11. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Ворскла 0:1 4 1 0 3 6 - 9 3
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 120
Днепр-1 92.5% (111)
X 5.8% (7)
Ингулец 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Ингулец
1.49
5.10
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 0:0 Ингулец онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Ингулец

Исход игры
Днепр-1
92.5% (111)
Ничья
5.8% (7)
Ингулец
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
23.73% (28)
Нет
76.27% (90)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
45.8% (55)
1:0 Днепр-1
18.3% (22)
2:1 Днепр-1
15.8% (19)
3:0 Днепр-1
9.2% (11)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Днепр-1
3.3% (4)
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Днепр-1
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