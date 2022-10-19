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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Днепр-1
2:2
Конец матча
Ингулец
0'
1:0
45' Гол
Адамюк Владимир
1:1
55' Гол
Artem Smolyakov
1:2
66' Гол
Artem Smolyakov
2:2
68' Гол
Пихалёнок Александр
75' Желтая карточка
Ченбай Сергей
81' Желтая карточка
Кучер Даниил
90'+5
33
Юрчук
Валерий
3
Адамюк
Владимир
15
Логинов
Сергей
39
Сваток
Александр
13
Хамаче
Янис
5
Сарапий
Эдуард
22
Валентин
Рубчинский
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
13
Кучер
Даниил
26
Сидоренко
Владислав
28
Павлов
Виталий
21
Ченбай
Сергей
44
Сакив
Тарас
23
Кучеренко
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
88
Кухарук
Андрей
8
Клименко
Владислав
29
Artem
Smolyakov
5
Запорожец
Евгений
Днепр-1
Ингулец

История личных встреч

Днепр-1
Ингулец

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПД
3:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 0.86
Гуцуляк Алексей 3 0.43
Адамюк Владимир 3 0.43
Пихалёнок Александр 2 0.29
Хамаче Янис 1 0.14
Громов Артём 1 0.14
Логинов Сергей 1 0.14
Сарапий Эдуард 1 0.14
Валентин Рубчинский 1 0.14
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Smolyakov 2 0.29
Запорожец Евгений 1 0.14
Клименко Владислав 1 0.14
Козак Александр 1 0.14
Кучеренко Александр 1 0.14
Сакив Тарас 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Сваток Александр 2 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ченбай Сергей 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Сакив Тарас 2 0
Клименко Владислав 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Oleksiy Palamarchuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
1
17%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
4
21%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2
Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2
Ингулец
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 3:0 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 6 4 1 1 9 - 6 13
6. Заря 7 4 1 2 16 - 13 13
7. Колос Ковалёвка 0:3 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Металлист-1925 0:0 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Рух Львов 8 2 1 5 9 - 14 7
11. Ворскла 8 2 1 5 9 - 13 7
12. Минай 0:0 8 1 4 3 5 - 7 7
13. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 0:3 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Металлист-1925 0:0 5 2 3 0 7 - 4 9
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 3:0 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Заря 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Минай 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
13. Металлист-1925 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 0:3 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Адамюк Владимир бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Днепр-1 92.5% (111)
    X 5.8% (7)
    Ингулец 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Днепр-1 2:2 Ингулец

    Исход игры
    Днепр-1
    92.5% (111)
    Ничья
    5.8% (7)
    Ингулец
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.81% (34)
    Меньше
    71.19% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    23.73% (28)
    Нет
    76.27% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Днепр-1
    45.8% (55)
    1:0 Днепр-1
    18.3% (22)
    2:1 Днепр-1
    15.8% (19)
    3:0 Днепр-1
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Днепр-1
    3.3% (4)
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