Тур: 8. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
1:0
45' ГолАдамюк Владимир
1:1
55' ГолArtem Smolyakov
1:2
66' ГолArtem Smolyakov
2:2
68' ГолПихалёнок Александр
75' Желтая карточкаЧенбай Сергей
81' Желтая карточкаКучер Даниил
90'+5
Ход матча
45'
1:0
55'
1:1
66'
68'
75'
81'
13
Хамаче
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Громов АртёмПолузащитник
-
10 Балули ФаресПолузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Днепр-1
Ингулец
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|6 (1)
|0.86
|Гуцуляк Алексей
|3
|0.43
|Адамюк Владимир
|3
|0.43
|Пихалёнок Александр
|2
|0.29
|Хамаче Янис
|1
|0.14
|Громов Артём
|1
|0.14
|Логинов Сергей
|1
|0.14
|Сарапий Эдуард
|1
|0.14
|Валентин Рубчинский
|1
|0.14
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Когут Игорь
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Artem Smolyakov
|2
|0.29
|Запорожец Евгений
|1
|0.14
|Клименко Владислав
|1
|0.14
|Козак Александр
|1
|0.14
|Кучеренко Александр
|1
|0.14
|Сакив Тарас
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ченбай Сергей
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Сакив Тарас
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Марусич Максим
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Запорожец Евгений
|1
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
1
17%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
4
21%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2
Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2
Ингулец
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|5.
|Александрия
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|6.
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Металлист-1925
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Динамо Киев
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Рух Львов
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|11.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|12.
|Минай
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Металлист-1925
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заря
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Минай
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|13.
|Металлист-1925
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Днепр-1 2:2 Ингулец
Исход игры
Днепр-1
92.5% (111)
Ничья
5.8% (7)
Ингулец
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
23.73% (28)
Нет
76.27% (90)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
45.8% (55)
1:0 Днепр-1
18.3% (22)
2:1 Днепр-1
15.8% (19)
3:0 Днепр-1
9.2% (11)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Днепр-1
3.3% (4)
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