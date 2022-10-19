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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:0
Второй тайм: 79'
Колос Ковалёвка
0'
1:0
8' Гол
Мудрик Михаил
40' Желтая карточка
Безбородько Денис
2:0
47' Гол
Лукас Тэйлор
3:0
57' Гол
Мудрик Михаил
81
Трубин
Анатолий
15
Михайличенко
Богдан
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
26
Конопля
Ефим
29
Назарина
Егор
6
Степаненко
Тарас
8
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
10
Мудрик
Михаил
14
Сикан
Даниил
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
21
Новак
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
29
Емец
Владислав
9
Смирный
Евгений
10
Ореховский
Павел
69
Ильин
Олег
50
Болбат
Сергей
47
Мякушко
Сергей
22
Безбородько
Денис
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 4 0.57
Мудрик Михаил 3 0.43
Зубков Александр 2 0.29
Швед Марьян 1 0.14
Траоре Лассина 1 0.14
Лукас Тэйлор 1 0.14
Джурасек Невен 1 0.14
Конопля Ефим 1 0.14
Бондаренко Артём 1 0.14
Очеретько Олег 1 0.14
Михайличенко Богдан 0 0
Судаков Георгий 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 1 0.14
Мякушко Сергей 1 0.14
Безбородько Денис 1 0.14
Гончаренко Роман 1 0.14
Ореховский Павел 1 (1) 0.14
Болбат Сергей 0 0
Ильин Олег 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 1 1
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Траоре Лассина 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 4 0
Лысенко Владимир 3 0
Новак Евгений 3 0
Безбородько Денис 3 0
Золотов Николай 3 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Чоботенко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 3:0 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 6 4 1 1 9 - 6 13
6. Заря 7 4 1 2 16 - 13 13
7. Колос Ковалёвка 0:3 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Металлист-1925 0:0 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Рух Львов 8 2 1 5 9 - 14 7
11. Ворскла 8 2 1 5 9 - 13 7
12. Минай 0:0 8 1 4 3 5 - 7 7
13. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 0:3 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Металлист-1925 0:0 5 2 3 0 7 - 4 9
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 3:0 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Заря 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Минай 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
13. Металлист-1925 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 0:3 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Безбородько Денис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Мудрик Михаил бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Шахтёр Донецк 95.9% (116)
    X 2.5% (3)
    Колос Ковалёвка 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Колос Ковалёвка
    1.40
    5.10
    9.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 3:0 Колос Ковалёвка онлайн

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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 3:0 Колос Ковалёвка

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    95.9% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Колос Ковалёвка
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.48% (38)
    Меньше
    67.52% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    26.5% (31)
    Нет
    73.5% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    53.7% (65)
    2:1 Шахтёр Донецк
    15.7% (19)
    1:0 Шахтёр Донецк
    9.1% (11)
    3:0 Шахтёр Донецк
    5.8% (7)
    3:1 Шахтёр Донецк
    5.8% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Колос Ковалёвка
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