Тур: 8. Стадион: Арена Львов.
3:0
Второй тайм: 79'
0'
1:0
8' ГолМудрик Михаил
40' Желтая карточкаБезбородько Денис
2:0
47' ГолЛукас Тэйлор
3:0
57' ГолМудрик Михаил
Ход матча
8'
1:0
47'
57'
3:0
26
Конопля
Ефим
14
Сикан
Даниил
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Петряк ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|4
|0.57
|Мудрик Михаил
|3
|0.43
|Зубков Александр
|2
|0.29
|Швед Марьян
|1
|0.14
|Траоре Лассина
|1
|0.14
|Лукас Тэйлор
|1
|0.14
|Джурасек Невен
|1
|0.14
|Конопля Ефим
|1
|0.14
|Бондаренко Артём
|1
|0.14
|Очеретько Олег
|1
|0.14
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Судаков Георгий
|0
|0
|Степаненко Тарас
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милько Вадим
|1
|0.14
|Мякушко Сергей
|1
|0.14
|Безбородько Денис
|1
|0.14
|Гончаренко Роман
|1
|0.14
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.14
|Болбат Сергей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|1
|1
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Траоре Лассина
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|4
|0
|Лысенко Владимир
|3
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Безбородько Денис
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|5.
|Александрия
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|6.
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Металлист-1925
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Динамо Киев
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Рух Львов
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|11.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|12.
|Минай
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Металлист-1925
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заря
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Минай
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|13.
|Металлист-1925
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 3:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Шахтёр Донецк
95.9% (116)
Ничья
2.5% (3)
Колос Ковалёвка
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (38)
Меньше
67.52% (79)
Обе команды забьют
Да
26.5% (31)
Нет
73.5% (86)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
53.7% (65)
2:1 Шахтёр Донецк
15.7% (19)
1:0 Шахтёр Донецк
9.1% (11)
3:0 Шахтёр Донецк
5.8% (7)
3:1 Шахтёр Донецк
5.8% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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